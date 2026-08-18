ПЛАТОВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ

ПЛАТОВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ - российский военачальник, генерал от кавалерии, граф.

Из ро­да Пла­то­вых . На во­енной служ­бе с 13 лет (пи­сарь вой­ско­вой кан­це­ля­рии), с 1769 года уряд­ник. Уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов: ко­ман­дир сот­ни, за­тем пол­ка. В 1775 году при­ни­мал уча­стие в по­дав­ле­нии Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годов. В 1782-1783 годах вое­вал в Кры­му, на Ку­ба­ни под ко­мандованием генерал-по­ру­чи­ка А.В. Су­во­ро­ва. В 1784 году уча­ст­во­вал в по­хо­де на Кав­каз. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов сра­жал­ся в ар­мии генерал-фельдмаршала Г.А. По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го , с 1788 года - по­ход­ный ата­ман. От­ли­чил­ся при Оча­ко­ва оса­де 1788 года, в бо­ях за Ак­кер­ман, Бен­де­ры, при Из­маи­ла штур­ме 1790 года. Уча­ст­ник Пер­сид­ско­го по­хо­да 1796 года, про­явил во­ин­ское мас­тер­ст­во и храб­рость при за­хва­те Дер­бен­та.

В 1797 году император Па­вел I за­по­доз­рил Платова в зло­упот­реб­ле­ни­ях и не­ува­же­нии к пре­сто­лу. Платов был от­прав­лен в ссыл­ку в Ко­ст­ро­му, а за­тем за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость (1800-1801 годы). По­сле ос­во­бо­ж­де­ния воз­гла­вил по­ход ка­зачь­е­го вой­ска в Ин­дию. При­шед­ший к вла­сти император Алек­сандр I вер­нул ка­за­ков на­зад.

В 1801 году Платов на­зна­чен на выс­шую долж­ность в ка­зачь­их фор­ми­ро­ва­ни­ях - вой­ско­вым ата­ма­ном Вой­ска Дон­ско­го. В хо­де Русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов уча­ст­во­вал в Прёй­сиш-Эй­лау­ском сра­же­нии 1807 года, Фрид­ланд­ском сра­же­нии 1807 года и других битвах. В 1807-1809 годах кон­ни­ца Платова ус­пеш­но дей­ст­во­ва­ла в руско-турецкой вой­не 1806-1812 годов.

В начале Отечественной вой­ны 1812 года Платов ко­ман­до­вал все­ми ка­зачь­и­ми пол­ка­ми на западной гра­ни­це Росскийской им­пе­рии, за­тем его кор­пус, в ко­то­рый бы­ли све­де­ны ка­за­чьи пол­ки, обес­пе­чи­вал от­ход Первой Западной ар­мии от Грод­но к Ли­де. Ока­зав­шись от­ре­зан­ным от ар­мии, Платов воз­гла­вил арь­ер­гард Второй Западной ар­мии и на­нёс ряд по­ра­же­ний про­тив­ни­ку в бо­ях при Ми­ре, Ро­ма­но­ве, Мо­ги­лё­ве, чем спо­соб­ст­во­вал со­еди­не­нию Первой и Второй ар­мий. В Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812 года ко­ман­до­вал отдельным ка­зачь­им кор­пу­сом на пра­вом флан­ге российской ар­мии, рейд ко­то­ро­го со­вме­ст­но с первым кавалерийским кор­пу­сом генерал-лейтенанта Ф.П. Ува­ро­ва в тыл французской ар­мии сыг­рал зна­чительнуб роль в ис­хо­де сра­же­ния. При от­хо­де к Мо­ск­ве кор­пус Платова дей­ст­во­вал в арь­ер­гар­де российской ар­мии. При от­сту­п­ле­нии французских войск из Рос­сии ка­за­ки Платова не­пре­рыв­но пре­сле­до­ва­ли про­тив­ни­ка, на­па­да­ли с ты­ла, флан­гов, кон­тро­ли­ро­ва­ли до­ро­ги; ве­ли ус­пеш­ные бои под Вязь­мой, Смо­лен­ском, Ков­но (ны­не Кау­нас). В хо­де загра­нич­ных по­хо­дов рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов вой­ска под ко­мандованием Платова, на­сту­пая на Па­риж, взя­ли На­мюр (январь 1814 года). Уме­лое ру­ко­во­дство ка­зачь­и­ми час­тя­ми в Отечественной вой­не 1812 года, гу­ман­ное от­но­ше­ние к по­бе­ж­дён­ным сни­ска­ли Платову боль­шой ав­то­ри­тет в Рос­сии и по­пу­ляр­ность на За­па­де.

Воз­вра­тив­шись на Дон, Платов за­ни­мал­ся внутренними де­ла­ми Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го, воз­во­дил и бла­го­ус­т­раи­вал её сто­ли­цу - Но­во­чер­касск. Ос­но­вал гим­на­зию, пер­вую на До­ну ти­по­гра­фию. Со­вер­шен­ст­во­вал обу­че­ние во­енному де­лу ка­зачь­е­го на­се­ле­ния (смотрите «Ка­за­че­ст­во»), раз­ви­вал кон­ную ар­тил­ле­рию, ор­га­ни­зо­вал ла­ге­ря для арт. сбо­ров и стрельб. Платов об­ла­дал не­дю­жин­ны­ми спо­соб­но­стя­ми пол­ко­вод­ца, та­лан­том кавалерийского вое­на­чаль­ни­ка, лич­ной не­уст­ра­ши­мо­стью, все­гда раз­де­лял с под­чи­нён­ны­ми все тя­го­ты вой­ны.