ПЛАТОВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ
ПЛАТОВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ - российский военачальник, генерал от кавалерии, граф.
Из рода Платовых. На военной службе с 13 лет (писарь войсковой канцелярии), с 1769 года урядник. Участник русско-турецкой войны 1768-1774 годов: командир сотни, затем полка. В 1775 году принимал участие в подавлении Пугачёва восстания 1773-1775 годов. В 1782-1783 годах воевал в Крыму, на Кубани под командованием генерал-поручика А.В. Суворова. В 1784 году участвовал в походе на Кавказ. Во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов сражался в армии генерал-фельдмаршала Г.А. Потёмкина-Таврического, с 1788 года - походный атаман. Отличился при Очакова осаде 1788 года, в боях за Аккерман, Бендеры, при Измаила штурме 1790 года. Участник Персидского похода 1796 года, проявил воинское мастерство и храбрость при захвате Дербента.
В 1797 году император Павел I заподозрил Платова в злоупотреблениях и неуважении к престолу. Платов был отправлен в ссылку в Кострому, а затем заключён в Петропавловскую крепость (1800-1801 годы). После освобождения возглавил поход казачьего войска в Индию. Пришедший к власти император Александр I вернул казаков назад.
В 1801 году Платов назначен на высшую должность в казачьих формированиях - войсковым атаманом Войска Донского. В ходе Русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов участвовал в Прёйсиш-Эйлауском сражении 1807 года, Фридландском сражении 1807 года и других битвах. В 1807-1809 годах конница Платова успешно действовала в руско-турецкой войне 1806-1812 годов.
В начале Отечественной войны 1812 года Платов командовал всеми казачьими полками на западной границе Росскийской империи, затем его корпус, в который были сведены казачьи полки, обеспечивал отход Первой Западной армии от Гродно к Лиде. Оказавшись отрезанным от армии, Платов возглавил арьергард Второй Западной армии и нанёс ряд поражений противнику в боях при Мире, Романове, Могилёве, чем способствовал соединению Первой и Второй армий. В Бородинском сражении 1812 года командовал отдельным казачьим корпусом на правом фланге российской армии, рейд которого совместно с первым кавалерийским корпусом генерал-лейтенанта Ф.П. Уварова в тыл французской армии сыграл значительнуб роль в исходе сражения. При отходе к Москве корпус Платова действовал в арьергарде российской армии. При отступлении французских войск из России казаки Платова непрерывно преследовали противника, нападали с тыла, флангов, контролировали дороги; вели успешные бои под Вязьмой, Смоленском, Ковно (ныне Каунас). В ходе заграничных походов российской армии 1813-1814 годов войска под командованием Платова, наступая на Париж, взяли Намюр (январь 1814 года). Умелое руководство казачьими частями в Отечественной войне 1812 года, гуманное отношение к побеждённым снискали Платову большой авторитет в России и популярность на Западе.
Возвратившись на Дон, Платов занимался внутренними делами Области войска Донского, возводил и благоустраивал её столицу - Новочеркасск. Основал гимназию, первую на Дону типографию. Совершенствовал обучение военному делу казачьего населения (смотрите «Казачество»), развивал конную артиллерию, организовал лагеря для арт. сборов и стрельб. Платов обладал недюжинными способностями полководца, талантом кавалерийского военачальника, личной неустрашимостью, всегда разделял с подчинёнными все тяготы войны.