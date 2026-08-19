ПЛАТОНОВА ЮЛИЯ ФЁДОРОВНА
ПЛАТОНОВА ЮЛИЯ ФЁДОРОВНА - российская певица.
Училась в Митаве (ныне Елгава, Латвия), затем в Санкт-Петербурге у H.Ф. Вителяро. В 1863 году дебютировала в петербургском Мариинском театре в партии Антониды (опера «Жизнь за царя» М.И. Глинки), до 1876 года - ведущая солистка этого театра.
Оставив оперную сцену, выступала в концертах ИРМО, Бесплатной музыкальной школы (с 1867 года); в 1877 году гастролировала в Дрездене. Способствовала продвижению русской музыки на оперную и концертную сцену, благодаря её настойчивости и энергии на сцене Мариинского театра была возобновлена «Русалка» А.С. Даргомыжского (1865 год), впервые поставлена опера «Борис Годунов» М.П. Мусоргского (1874 год), в которой Платонова исполнила партию Марины Мнишек. Первая исполнительница партий Даши («Вражья сила» А.Н. Серова, 1871 год), Донны Анны («Каменный гость» Даргомыжского, 1872 год), Ольги («Псковитянка» Н.А. Римского-Корсакова, 1873 год) и других.
Современники высоко ценили искусство Платоновой, Мусоргский и Римский-Корсаков аккомпанировали ей в камерных концертах.
Преподавала в организованной ею в 1876 году частной вокальной школе в Санкт-Петербурге. Среди учеников - М.А. Олени-на-д’Альгейм (смотрите в статье Оленины).