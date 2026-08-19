ПЛАТОНОВА ЮЛИЯ ФЁДОРОВНА

ПЛАТОНОВА ЮЛИЯ ФЁДОРОВНА - российская певица.

Учи­лась в Ми­та­ве (ны­не Ел­га­ва, Лат­вия), за­тем в Санкт-Пе­тер­бур­ге у H.Ф. Ви­те­ля­ро. В 1863 году де­бю­ти­ро­ва­ла в пе­тербургском Ма­ри­инском те­ат­ре в пар­тии Ан­то­ни­ды (опе­ра «Жизнь за ца­ря» М.И. Глин­ки), до 1876 года - ве­ду­щая со­ли­ст­ка это­го те­ат­ра.

Ос­та­вив опер­ную сце­ну, вы­сту­па­ла в кон­цер­тах ИРМО, Бес­плат­ной музыкальной шко­лы (с 1867 года); в 1877 году га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Дрез­де­не. Спо­соб­ст­во­ва­ла про­дви­же­нию русской му­зы­ки на опер­ную и кон­церт­ную сце­ну, бла­го­да­ря её на­стой­чи­во­сти и энер­гии на сце­не Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра бы­ла во­зоб­нов­ле­на «Ру­сал­ка» А.С. Дар­го­мыж­ско­го (1865 год), впер­вые по­став­ле­на опе­ра «Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го (1874 год), в ко­то­рой Платонова ис­пол­ни­ла пар­тию Ма­ри­ны Мни­шек. Пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца пар­тий Да­ши («Вра­жья си­ла» А.Н. Се­ро­ва, 1871 год), Дон­ны Ан­ны («Ка­мен­ный гость» Дар­го­мыж­ско­го, 1872 год), Оль­ги («Пско­ви­тян­ка» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, 1873 год) и других.

Со­вре­мен­ни­ки вы­со­ко це­ни­ли ис­кус­ст­во Платоновой, Му­сорг­ский и Рим­ский-Кор­са­ков ак­ком­па­ни­ро­ва­ли ей в ка­мер­ных кон­цер­тах.

Препо­да­ва­ла в ор­га­ни­зо­ван­ной ею в 1876 году ча­ст­ной во­каль­ной шко­ле в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Сре­ди уче­ни­ков - М.А. Оле­ни-на-д’Альгейм (смотрите в статье Оле­ни­ны ).