ПЛАТОНОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
ПЛАТОНОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ - российский архитектор, народный архитектор СССР (1991 год), действующий член Российской академии архитектуры и строительных наук (1994 год) и РАХ (1997 год).
Родился в семье архитектор П.Х. Платонова (1902-1968 годы) и детской писательницы Э.Я. Цюрупы (1911-1987 годы). Учился в МАРХИ (1947-1953 годы) у И.В. Ламцова, М.В. Лисициана, А.Н. Душкина.
С 1953 года - работает в архитектурной мастерской Института Академпроект [с 1956 года - ГИПРОНИИ АН СССР (ныне РАН)] - главный архитектор (1962-1992 годы), директор (1986-1987 годы), творческий и научный руководитель (c 1992 года), главный архитектор РАН. Среди реализованных работ - бывшее здание НИИ электроники и вычислительной техники АН Латвийской ССР в Риге (проект 1961 года; 1964-1968 годы), комплекс Научного центра биологический исследований АН СССР в городе Пущино (проект 1961-1965 годов; 1979 год), комплекс СО ВАСХНИЛ под Новосибирском (ныне РАСХН; проект 1970-1973 годов; 1985 год), Палеонтологический музей имени Ю.А. Орлова (1972-1987 годы), Институт биоорганической химии (проект 1976 года; 1984 год), Институт космических исследований (проект с 1968 года; 1979 год), комплекс зданий Президиума АН СССР (ныне РАН; проект с 1968 года; 1980-1990 годы), комплекс Пушкинского (Андреевского) пешеходного моста, эспланады и набережной Нескучного сада (1998-2000 годы), пешеходный мост Богдана Хмельницкого (Киевский; 2000-2001 годы); реконструкция зоны Киевского вокзала (проект 2001- 2002 годов), в том числе ансамбль площадей Европы и Киевского вокзала с фонтанной группой «Похищение Европы» (совместно с бельгийским скульптором О. Стребелем; 2002 год) и торгово-развлекательный центр «Европейский» (2005-2007 год) - все в Москве. Мемориальный комплекс «Букринский плацдарм» в селе Балыко-Щучинка, близ Киева (совместно со скульптором В.И. Знобой и архитектор С.А. Захаровым, 1986 год). Среди проектов - реконструкция площади Гагарина «Центр НИТ - Калужская застава» со зданием «Дом-Окно в ХХI век» (с 1970 года). Преподаёт в МАРХИ (с 1973 года; профессор с 1976 года). Государственная премия СССР (1985 год), Государственная премия РФ (1993 год).