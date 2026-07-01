ПЛАТОНОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

ПЛАТОНОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ - российский ар­хи­тек­тор, народный архитектор СССР (1991 год), действующий член Российской ака­де­мии ар­хи­тек­ту­ры и стро­ительных на­ук (1994 год) и РАХ (1997 год).

Ро­дил­ся в се­мье архитектор П.Х. Пла­то­но­ва (1902-1968 годы) и дет­ской пи­са­тель­ницы Э.Я. Цю­ру­пы (1911-1987 годы). Учил­ся в МАРХИ (1947-1953 годы) у И.В. Лам­цо­ва, М.В. Ли­си­циа­на, А.Н. Душ­ки­на.

С 1953 года - ра­бо­та­ет в ар­хитектурной мас­тер­ской Института Ака­дем­про­ект [с 1956 года - ГИПРОНИИ АН СССР (ны­не РАН)] - главный ар­хи­тек­тор (1962-1992 годы), ди­рек­тор (1986-1987 годы), творческий и на­учный ру­ко­во­ди­тель (c 1992 года), главный ар­хи­тек­тор РАН. Сре­ди реа­ли­зо­ван­ных ра­бот - бывшее зда­ние НИИ элек­тро­ни­ки и вы­чис­лительной тех­ни­ки АН Латвийской ССР в Ри­ге (про­ект 1961 года; 1964-1968 годы), ком­плекс На­учного цен­тра био­ло­гический ис­сле­до­ва­ний АН СССР в городе Пу­щи­но (про­ект 1961-1965 годов; 1979 год), ком­плекс СО ВАСХНИЛ под Но­во­си­бир­ском (ны­не РАСХН; про­ект 1970-1973 годов; 1985 год), Па­лео­нто­ло­гический му­зей имени Ю.А. Ор­ло­ва (1972-1987 годы), Институт био­ор­га­нической хи­мии (про­ект 1976 года; 1984 год), Институт кос­мических ис­сле­до­ва­ний (про­ект с 1968 года; 1979 год), ком­плекс зда­ний Пре­зи­диу­ма АН СССР (ны­не РАН; про­ект с 1968 года; 1980-1990 годы), ком­плекс Пуш­кин­ско­го (Ан­д­ре­ев­ско­го) пе­ше­ход­но­го мос­та, эс­пла­на­ды и на­бе­реж­ной Не­скуч­но­го са­да (1998-2000 годы), пе­ше­ход­ный мост Бог­да­на Хмель­ниц­ко­го (Ки­ев­ский; 2000-2001 годы); ре­кон­ст­рук­ция зо­ны Ки­ев­ско­го вок­за­ла (про­ект 2001- 2002 годов), в том числе ан­самбль пло­ща­дей Ев­ро­пы и Ки­ев­ско­го во­кза­ла с фон­тан­ной груп­пой «По­хи­ще­ние Ев­ро­пы» (совместно с бельгийским скульп­то­ром О. Стре­бе­лем; 2002 год) и тор­го­во-раз­вле­кательный центр «Ев­ро­пей­ский» (2005-2007 год) - все в Мо­скве. Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Бук­рин­ский плац­дарм» в селе Ба­лы­ко-Щу­чин­ка, близ Кие­ва (совместно со скульп­то­ром В.И. Зно­бой и архитектор С.А. За­ха­ро­вым, 1986 год). Сре­ди про­ек­тов - ре­кон­ст­рук­ция площади Га­га­ри­на «Центр НИТ - Ка­луж­ская за­ста­ва» со зда­ни­ем «Дом-Ок­но в ХХI век» (с 1970 года). Пре­по­да­ёт в МАРХИ (с 1973 года; профессор с 1976 года). Государственная премия СССР (1985 год), Государственная премия РФ (1993 год).

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