ПЛАТОНОВ АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ

ПЛАТОНОВ АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ - русский писатель, инженер-изобретатель. Настоящая фамилия - Климентов.

Ро­дил­ся в се­мье сле­са­ря железнодорожных мас­тер­ских; с 14 лет на­чал ра­бо­тать (по­мощ­ник ма­ши­ни­ста, ли­тей­щик и так далее). В 1921 году окон­чил элек­тро­тех­ническое от­де­ле­ние Во­ро­неж­ско­го железнодорожного по­ли­тех­ни­ку­ма. Ра­бо­тал ин­же­не­ром в об­лас­ти ме­лио­ра­ции и элек­три­фи­ка­ции сельского хозяйства: в 1922-1923 годах - в со­ста­ве Чрез­вы­чай­ной ко­мис­сии по борь­бе с го­ло­дом в Во­ро­неж­ской губернии, в 1923-1926 годах в Во­ро­неж­ском губ­зем­управ­ле­нии. С 1926 года жил в Мо­ск­ве. Об­ла­да­тель па­тен­тов на тех­нические изо­бре­те­ния.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1918 году. Ран­не­му Платонову, во­оду­шев­лён­но вос­при­няв­ше­му ре­во­лю­цию, при­сущ па­фос тех­нического пре­об­ра­зо­ва­ния ми­ра и со­зи­да­ния ис­ти­ны, ко­то­рая мыс­ли­лась как пре­тво­ре­ние ду­хов­но­го в ма­те­ри­аль­ное, как «со­вер­шен­ная ор­га­ни­за­ция ма­те­рии по от­но­ше­нию к че­ло­ве­ку»: ста­тьи «Пре­об­ра­же­ние», «Ремонт зем­ли» (обе 1920 года) и другие; на­уч­но-фан­та­стические рас­ска­зы «Мар­кун» (1921 год), «По­том­ки Солн­ца» (1922 год) и по­весть «Эфир­ный тракт» (1926-1927 годы, опубликована в 1968 году), от­ра­зив­шие зна­ком­ст­во с идея­ми Н.Ф. Фё­до­ро­ва, К.Э. Ци­ол­ков­ско­го, В.И. Вер­над­ско­го. Пер­вая кни­га - бро­шю­ра «Элек­три­фи­ка­ция» (1921 год). В 1922 году вы­шел по­этический сборник «Го­лу­бая глу­би­на» (Крас­но­дар). Литературную из­вест­ность при­нёс сборник про­зы «Епи­фан­ские шлю­зы» (1927 год), вклю­чив­ший од­но­имённую ис­то­рическую по­весть о ре­фор­ма­тор­ской дея­тель­но­сти Пет­ра I ; са­ти­рическая по­весть «Го­род Гра­дов», ис­сле­до­вав­шую фе­но­мен бю­ро­кра­тии, и другие. В про­зе конца 1920-х годов на­чи­на­ют пре­об­ла­дать те­мы го­ря и ни­ще­ты, си­рот­ст­ва и оди­но­че­ст­ва, тос­ки и смер­ти; её ге­рой - со­мне­ваю­щий­ся и со­сре­до­то­чен­ный в по­ис­ках смыс­ла все­об­ще­го су­ще­ст­во­ва­ния ски­та­лец, ча­ще все­го - жи­ву­щий не­за­мет­ной жиз­нью мас­те­ро­вой че­ло­век: по­вес­ти «Ям­ская сло­бо­да» (1927 год), «Со­кро­вен­ный че­ло­век» (1928 год), а так­же «Про­ис­хо­ж­де­ние мас­те­ра» (1929 год) - пер­вая часть ро­ма­на «Че­вен­гур» (над ко­то­рым Платонов ра­бо­тал с 1927 года), где по­ка­за­на не­со­стоя­тель­ность уто­пических пред­став­ле­ний о строи­тель­ст­ве со­циа­лиз­ма - на­ив­ной на­де­ж­ды на то, что он сам «где-ни­будь не­ча­ян­но по­лу­чит­ся». «Че­вен­гур» впер­вые был опубликован в 1972 году во Фран­ции, в Рос­сии - в 1988 году.

В 1929 году об­ви­не­ния в не­по­ни­ма­нии «су­ти со­вет­ско­го го­су­дар­ст­ва» вы­звал рас­сказ Платонова «Усом­нив­ший­ся Ма­кар». В тра­гическом клю­че ос­мыс­ле­на идея строи­тель­ства «об­ще­про­ле­тар­ско­го до­ма» в по­вес­ти «Кот­ло­ван» (создана в 1930 году; впер­вые опубликована с боль­шой ре­дак­тор­ской прав­кой за ру­бе­жом в 1969 году; в СССР - в 1987 году); не­при­яти­ем форм пе­ре­уст­рой­ст­ва жиз­ни от­ме­че­на по­весть «Юве­ниль­ное мо­ре» (создана в 1931 году; опубликована в 1986 году); раз­оча­ро­ва­ни­ем в меч­тах о все­об­щем сча­стье и бе­зыс­ход­но­стью про­ник­нут ро­ман «Сча­ст­ли­вая Мо­ск­ва», над ко­то­рым Платонов ра­бо­тал в 1933-1936 годах (не окон­чен, опубликован в 1991 году).

Про­из­ве­де­ния Платонова тя­го­те­ют к прит­че ; их яр­кая ху­дожественная осо­бен­ность - свое­об­раз­ное кос­ноя­зы­чие - гро­те­ск­ный и «юро­ди­вый» язык, по­стро­ен­ный на грам­ма­тических сдви­гах и на­ру­ше­ни­ях лек­сической со­че­тае­мо­сти слов («не­гром­кая ру­ка», «труд­ное ли­цо», «тоск­ли­вая гли­на»), из­бы­точ­ных уточ­не­ни­ях, приё­ме реа­ли­за­ции ме­та­фо­ры (ра­бо­чие в «Кот­ло­ва­не» бу­к­валь­но хо­тят до­ко­пать­ся до ис­ти­ны) и так далее. Это - за­стиг­ну­тый в са­мый мо­мент по­ро­ж­де­ния мыс­ли язык тех, «кто учил­ся ду­мать при ре­во­лю­ции», изо­бра­же­ние соз­на­ния «без­молв­но­го боль­шин­ст­ва че­ло­ве­че­ст­ва».

В 1931 году при­зна­на «контр­ре­во­лю­ци­он­ной» по­весть «Впрок. Бед­няц­кая хро­ни­ка», а сам Платонов на­зван «ку­лац­ким аген­том». В 1931-1935 годах со­вме­щал литературную дея­тель­ность с инженерской служ­бой; в 1934 году в со­ста­ве груп­пы советских пи­са­те­лей Платонов по­се­тил Турк­ме­нию (рас­сказ «Та­кыр», 1934 год; по­весть «Джан», опубликована в 1964 году). В 1937 году вы­шел сборник рас­ска­зов «Ре­ка По­ту­дань» (в том числе «Фро», «Тре­тий сын», «Се­мён»), об­ра­щён­ный к этической про­бле­ма­ти­ке и вы­звав­ший об­ви­не­ния в «ре­ли­ги­оз­ном ду­ше­уст­рой­ст­ве». Во второй половине 1930-х годов Платонов ак­тив­но пуб­ли­ко­вал­ся (под псев­до­ни­ма­ми Ф. Че­ло­ве­ков и А. Фир­сов) как литературный кри­тик, од­на­ко под­го­тов­лен­ный им в 1938 году к пе­ча­ти сборник ста­тей «Раз­мыш­ле­ния чи­та­те­ля» не уви­дел свет (сиг­наль­ный экземпляр вы­шел в 1939 году; опубликован в 1970 году). В 1938 году был реп­рес­си­ро­ван сын Платонова (ос­во­бож­дён в 1940 году; умер в 1943 году). С октября 1942 года - на фрон­те; слу­жил фрон­то­вым кор­рес­пон­ден­том. Во­енная про­за со­ста­ви­ла сборники: «Под не­бе­са­ми Ро­ди­ны», «Оду­хо­тво­рён­ные лю­ди» (оба 1942 году), «Рас­ска­зы о Ро­ди­не», «Бро­ня» (оба 1943 года), «В сто­ро­ну за­ка­та солн­ца» (1945 год). В 1947 году «кле­вет­ни­че­ским» был при­знан рас­сказ Платонов «Се­мья Ива­но­ва» (другое название «Воз­вра­ще­ние»). В по­след­ние го­ды за­ни­мал­ся пе­ре­ра­бот­кой для де­тей русских и башкирских народных ска­зок. Сре­ди других со­чи­не­ний: пье­сы «Ду­ра­ки на пе­ри­фе­рии» (1928 год), «Шар­ман­ка» (1930 год), «Вы­со­кое на­пря­же­ние» (1931 год), «14 Крас­ных из­бу­шек» (1933 год), «Но­ев ков­чег» (не окон­че­на; опубликована в 1993 году); ки­но­сце­на­рии.

Из­да­ние про­из­ве­де­ний Платонова во­зоб­но­ви­лось в конце 1950-х годов, но не­ко­то­рые его со­чи­не­ния впер­вые бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны в Рос­сии толь­ко в го­ды пе­ре­строй­ки .

Про­из­ве­де­ния Платонова бы­ли не­од­но­крат­но эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны [в том числе филь­мы «Оди­но­кий го­лос че­ло­ве­ка» (режиссёр А.Н. Со­ку­ров; снят в 1978 году, вы­шел на эк­ра­ны в 1987 году), по мо­ти­вам по­вес­тей «Про­ис­хо­ж­де­ние мас­те­ра», «Ре­ка По­ту­дань», «Со­кро­вен­ный че­ло­век»; «Ро­ди­на элек­три­че­ст­ва» (режиссёр Л.Е. Ше­пить­ко; снят в 1967 году, вы­шел на эк­ра­ны в 1987 году) по од­но­именному рас­ска­зу], по­став­ле­ны на сце­не [«Рас­сказ о сча­ст­ли­вой Мо­ск­ве», режиссёр М. Кар­бау­скис; «Ко­ро­ва», режиссёр Д.А. Кры­мов (все 2007 года); «Ре­ка По­ту­дань», режиссёр С.В. Же­но­вач (2009 год) и другие].

Сочинения:

Избр. рас­ска­зы. М., 1958;

Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1978. Т. 1-2;

Юве­ниль­ное мо­ре. По­вес­ти. Рас­ска­зы. Пуб­ли­ци­сти­ка. Пье­са. Во­ро­неж, 1988;

За­пис­ные книж­ки. 2-е изд. М., 2006;

Ар­хив А.П. Пла­то­но­ва. М., 2009. Кн. 1;

Собр. соч. М., 2009-2011. Т. 1-8;

Фаб­ри­ка ли­те­ра­ту­ры: ли­те­ра­тур­ная кри­ти­ка, пуб­ли­ци­сти­ка. М., 2011.

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