ПЛАТОНИЗМ

ПЛАТОНИЗМ

1) В узком смысле - направление позднеантичной философии I века до н.э. - начало III века н.э. Бо­лее точ­ное его обо­зна­че­ние в современной ли­те­ра­ту­ре - сред­ний пла­то­низм, в от­ли­чие от не­оп­ла­то­низ­ма.

2) В ши­ро­ком смыс­ле - вся­кое фи­лософское на­прав­ле­ние, опи­раю­щее­ся на уче­ние Пла­то­на. Не­об­хо­ди­мый эле­мент пла­то­низ­ма - про­ти­во­пос­тав­ле­ние чув­ст­вен­но­му ми­ру ми­ра сверх­чув­ст­вен­но­го. В дуа­ли­стических сис­те­мах платонизма ма­те­рия по­ни­ма­ет­ся в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ятельного на­ча­ла не­бы­тия и зла на­ря­ду с не­ма­те­ри­аль­ным пер­во­на­ча­лом вся­ко­го бы­тия, Бла­гом, а в мо­ни­сти­че­ских - как ре­зуль­тат са­мо­ог­ра­ни­че­ния и дроб­ле­ния это­го пер­во­на­ча­ла. В ан­тич­но­сти платонизм пред­став­лен Древ­ней, Сред­ней и Но­вой Ака­де­ми­ей Афин­ской, сред­ним пла­то­низ­мом, нео­пла­то­низ­мом, а так­же сис­те­ма­ми не­опи­фа­го­ре­из­ма, гно­сти­циз­ма игер­ме­тиз­ма, ис­поль­зо­вав­ши­ми ряд по­ня­тий и пред­став­ле­ний пла­то­низ­ма. В сред­ние ве­ка и в Но­вое вре­мя вплоть до XIX века платонизм высту­пал пре­имущественно в ви­де не­оп­ла­то­низ­ма и его от­ветв­ле­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)