ПЛАТОНИЗМ
ПЛАТОНИЗМ
1) В узком смысле - направление позднеантичной философии I века до н.э. - начало III века н.э. Более точное его обозначение в современной литературе - средний платонизм, в отличие от неоплатонизма.
2) В широком смысле - всякое философское направление, опирающееся на учение Платона. Необходимый элемент платонизма - противопоставление чувственному миру мира сверхчувственного. В дуалистических системах платонизма материя понимается в качестве самостоятельного начала небытия и зла наряду с нематериальным первоначалом всякого бытия, Благом, а в монистических - как результат самоограничения и дробления этого первоначала. В античности платонизм представлен Древней, Средней и Новой Академией Афинской, средним платонизмом, неоплатонизмом, а также системами неопифагореизма, гностицизма игерметизма, использовавшими ряд понятий и представлений платонизма. В средние века и в Новое время вплоть до XIX века платонизм выступал преимущественно в виде неоплатонизма и его ответвлений.