ПЛАСТУНЫ

ПЛАСТУНЫ - лич­ный со­став пе­ших ко­манд и час­тей Чер­но­мор­ско­го и Ку­бан­ско­го ка­зачь­их войск в XIX - начале XX веков.

Название произошло от сло­ва «пласт», то есть ле­жать пла­стом. Пер­во­началь­но пластунами на­зы­ва­лись ка­за­ки-раз­вед­чи­ки, вы­сы­лав­шие­ся впе­рёд от сто­ро­жевой ли­нии и со­став­ляв­шие в ка­мы­шах и плав­нях реки Ку­бань свою ли­нию за­сад для ве­де­ния раз­вед­ки и не­се­ния сто­ро­же­вой служ­бы во вре­мя Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов. В пластуны на­би­ра­лись силь­ные, вы­нос­ли­вые ка­за­ки, мет­кие стрел­ки, спо­соб­ные не­сти служ­бу в лю­бых по­год­ных ус­ло­ви­ях.

Пер­вые штат­ные ко­ман­ды пластуны в Российской им­пе­рии уч­ре­ж­де­ны в 1842 году в со­ста­ве кон­ных пол­ков и пе­ших ба­таль­о­нов Чер­но­мор­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска. В хо­де Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны 1854-1855 годов от­ли­чи­лись пластуны двух пе­ших ба­таль­о­нов это­го вой­ска. В 1870 году пе­шие ба­таль­о­ны Ку­бан­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска пе­ре­име­но­ва­ли в пла­стун­ские, а в 1894 году - в Ку­бан­ские пла­стун­ские ба­таль­о­ны. В 1870-х годах в мир­ное вре­мя име­лось два, в 1880-х годах - четыре, в 1890-х годах - шесть пла­стун­ских ба­таль­о­нов.

В во­енное вре­мя их ко­ли­че­ст­во уве­ли­чи­ва­лось в 2-3 раза. Ба­таль­о­ны пластуны уча­ст­во­ва­ли в русско-турецкой 1877-78 и Русско-японской 1904-1905 годов вой­нах. В хо­де Первой ми­ро­вой вой­ны и в по­сле­дую­щем пехотные ка­за­чьи час­ти и со­еди­не­ния ста­ли на­зы­вать­ся пла­стун­ски­ми. В го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов ка­за­ки-пластуны сра­жа­лись как в ря­дах РККА, так и в ря­дах бе­лых ар­мий. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны название «пла­стун­ские» по тра­ди­ции име­ли не­ко­то­рые ка­за­чьи ба­таль­о­ны, пол­ки, а так­же 9-я пла­стун­ская стрелковая Крас­но­дар­ская Крас­но­зна­мён­ная, ор­де­нов Ку­ту­зо­ва и Крас­ной Звез­ды имени Вер­хов­но­го Со­ве­та Грузинской ССР ди­ви­зия.

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