ПЛАСТУНЫ
ПЛАСТУНЫ - личный состав пеших команд и частей Черноморского и Кубанского казачьих войск в XIX - начале XX веков.
Название произошло от слова «пласт», то есть лежать пластом. Первоначально пластунами назывались казаки-разведчики, высылавшиеся вперёд от сторожевой линии и составлявшие в камышах и плавнях реки Кубань свою линию засад для ведения разведки и несения сторожевой службы во время Кавказской войны 1817-1864 годов. В пластуны набирались сильные, выносливые казаки, меткие стрелки, способные нести службу в любых погодных условиях.
Первые штатные команды пластуны в Российской империи учреждены в 1842 году в составе конных полков и пеших батальонов Черноморского казачьего войска. В ходе Севастопольской обороны 1854-1855 годов отличились пластуны двух пеших батальонов этого войска. В 1870 году пешие батальоны Кубанского казачьего войска переименовали в пластунские, а в 1894 году - в Кубанские пластунские батальоны. В 1870-х годах в мирное время имелось два, в 1880-х годах - четыре, в 1890-х годах - шесть пластунских батальонов.
В военное время их количество увеличивалось в 2-3 раза. Батальоны пластуны участвовали в русско-турецкой 1877-78 и Русско-японской 1904-1905 годов войнах. В ходе Первой мировой войны и в последующем пехотные казачьи части и соединения стали называться пластунскими. В годы Гражданской войны 1917-1922 годов казаки-пластуны сражались как в рядах РККА, так и в рядах белых армий. Во время Великой Отечественной войны название «пластунские» по традиции имели некоторые казачьи батальоны, полки, а также 9-я пластунская стрелковая Краснодарская Краснознамённая, орденов Кутузова и Красной Звезды имени Верховного Совета Грузинской ССР дивизия.