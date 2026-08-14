ПЛАСТИНА На чтение: 1 минута

ПЛАСТИНА - в ар­хео­ло­гии ка­мен­но­го ве­ка ору­дие (или его за­го­тов­ка) с па­рал­лель­ны­ми про­доль­ны­ми края­ми, по­лу­чае­мое при рас­ще­п­ле­нии че­ло­ве­ком ка­мен­ных нук­ле­усов .

Для из­го­тов­ле­ния пластина при­ме­ня­лась удар­ная или от­жим­ная тех­ни­ка. От от­ще­пов пластина от­ли­ча­ют по про­пор­ции: дли­на пластина бо­лее чем в 2 (по другим клас­си­фи­ка­ци­ям в 4) раза боль­ше ши­ри­ны. При ха­рак­те­ри­сти­ке ка­мен­ных ин­ду­ст­рий раз­ли­ча­ют соб­ст­вен­но пластина, пла­стин­ки и мик­ро­пла­стин­ки, опи­ра­ясь на другой ус­лов­ный кри­те­рий - ши­ри­ну пластины (бо­лее 12 мм, 12-7 мм, 7 мм со­от­вет­ст­венно).

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