В закладки
ПЛАСТИНА
На чтение: 1 минута
ПЛАСТИНА - в археологии каменного века орудие (или его заготовка) с параллельными продольными краями, получаемое при расщеплении человеком каменных нуклеусов.
Для изготовления пластина применялась ударная или отжимная техника. От отщепов пластина отличают по пропорции: длина пластина более чем в 2 (по другим классификациям в 4) раза больше ширины. При характеристике каменных индустрий различают собственно пластина, пластинки и микропластинки, опираясь на другой условный критерий - ширину пластины (более 12 мм, 12-7 мм, 7 мм соответственно).
444