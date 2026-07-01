ПЛАСТИКА

ПЛАСТИКА

1) В ши­ро­ком по­ни­ма­нии то же, что скульп­ту­ра.

2) Тех­ни­ка скульп­ту­ры из мяг­ких ма­те­риа­лов: в от­ли­чие от тер­ми­на «вая­ние», свя­зы­вае­мо­го с вы­се­ка­ни­ем из кам­ня, тер­мин «пластика» пре­имущественно упот­реб­ля­ет­ся в от­но­ше­нии скульп­ту­ры, соз­дан­ной по­сред­ст­вом леп­ки (что не ис­клю­ча­ет по­сле­дую­ще­го пе­ре­во­да ра­бо­ты в твёр­дые ма­те­риа­лы).

3) То же, что пла­стич­ность, то есть оце­ноч­ное оп­ре­де­ле­ние объ­ём­но-про­стран­ст­вен­ных ка­честв скульп­тур­ных про­из­ве­де­ний, ор­га­нич­но­сти по­строе­ния и пе­ре­те­ка­ния объ­ё­мов («пла­сти­че­ская вы­ра­зи­тель­ность»).

4) В ши­ро­ком смыс­ле - объ­ём­ная вы­ра­зи­тель­ность че­ло­ве­чес­ко­го те­ла во­об­ще (про­яв­ляю­щая­ся в ста­ти­ке и ди­на­ми­ке). Ис­поль­зу­ет­ся для соз­да­ния ху­дожественных об­ра­зов в различных ви­дах зре­лищ­ных ис­кус­ств. Пла­стич­ный ак­тёр (тан­цов­щик) - гиб­кий, хо­ро­шо, сво­бод­но дви­гаю­щий­ся, вы­ра­зи­тель­ный в дви­же­ни­ях, спо­соб­ный пе­ре­да­вать внутреннее со­стоя­ние ге­роя в тон­чай­ших из­ме­не­ни­ях внеш­не­го об­ли­ка.

5) В бо­лее уз­ком тол­ко­ва­нии в ба­лет­ном искусстве - осо­бые вы­ра­зительные сред­ст­ва, от­лич­ные от тан­ца и пан­то­ми­мы . пластика ха­рак­те­ри­зу­ет­ся сво­бод­ным дви­же­ни­ем, не под­чи­нён­ным за­ко­нам клас­сич. тан­ца, ис­поль­зо­ва­ни­ем и сов­ме­ще­ни­ем тан­це­валь­ных и жиз­нен­ных по­ло­же­ний те­ла тан­цов­щи­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)