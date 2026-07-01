ПЛАСТИКА
ПЛАСТИКА
1) В широком понимании то же, что скульптура.
2) Техника скульптуры из мягких материалов: в отличие от термина «ваяние», связываемого с высеканием из камня, термин «пластика» преимущественно употребляется в отношении скульптуры, созданной посредством лепки (что не исключает последующего перевода работы в твёрдые материалы).
3) То же, что пластичность, то есть оценочное определение объёмно-пространственных качеств скульптурных произведений, органичности построения и перетекания объёмов («пластическая выразительность»).
4) В широком смысле - объёмная выразительность человеческого тела вообще (проявляющаяся в статике и динамике). Используется для создания художественных образов в различных видах зрелищных искусств. Пластичный актёр (танцовщик) - гибкий, хорошо, свободно двигающийся, выразительный в движениях, способный передавать внутреннее состояние героя в тончайших изменениях внешнего облика.
5) В более узком толковании в балетном искусстве - особые выразительные средства, отличные от танца и пантомимы. пластика характеризуется свободным движением, не подчинённым законам классич. танца, использованием и совмещением танцевальных и жизненных положений тела танцовщика.