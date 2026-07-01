ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА - или пространственные искусства, виды искусства, произведения которых существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени.
Произведения пластических искусств имеют предметный характер, выполняются путём обработки вещественного материала, особенности формообразования которого существенно определяют характер их образного строя.
Образная структура произведений пластических искусств строится зрительно-пластическими средствами (пространство, объём, цвет, ритм и так далее).
Пластические искусства делятся на неизобразительные (тектонические) - архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн и изобразительные - живопись, скульптура, графика, театрально-декорационное искусство, фотоискусство, хотя границы между неизобразительными и изобразительными искусствами не абсолютны.
Тектонические искусства в декоре, орнаменте (декоративно-прикладное искусство зачастую и в формах предметов) используют изобразительные мотивы (часто в стилизованном виде), в зодчестве иногда воспроизводятся органические и растительные формы; сценография часто использует неизобразительные формы и их системы, и тому подобное.
Произведения пластических искусств воспринимаются зрением, иногда с участием осязания (декоративно-прикладное искусство, отчасти мелкая пластика); для полноценного эстетического осмысления архитектурного образа, а в отдельных случаях монументальной скульптуры и живописи необходимо также двигательно-моторное восприятие (обход, восприятие с разных точек зрения), процесс которого требует определённой протяжённости во времени.
Пластические искусства тяготеют к слиянию, взаимодействию друг с другом - например, архитектуры с монументальным и декоративным искусством, живописью, скульптурой (смотрите «Синтез искусств»).
Пластические искусства включаются в состав таких синтетических искусств, как театр и кино, объединяются с музыкой (цвето- и светомузыка), литературным текстом (каллиграфия, плакат, лубок, карикатура и так далее), иногда приобретают качества временных искусств (кинетическое искусство, анимационное кино).