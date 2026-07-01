ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА - или про­стран­ст­вен­ные ис­кус­ст­ва, ви­ды ис­кус­ст­ва, про­из­ве­де­ния ко­то­рых су­ще­ст­ву­ют в про­стран­ст­ве, не из­ме­ня­ясь и не раз­ви­ва­ясь во вре­ме­ни.

Про­из­ве­де­ния пластических искусств име­ют пред­мет­ный ха­рак­тер, вы­пол­ня­ют­ся пу­тём об­ра­бот­ки ве­ще­ст­вен­но­го ма­те­риа­ла, осо­бен­но­сти фор­мо­об­ра­зо­ва­ния ко­то­ро­го су­ще­ст­вен­но оп­ре­де­ля­ют ха­рак­тер их об­раз­но­го строя.

Об­раз­ная струк­ту­ра про­из­ве­де­ний пластических искусств стро­ит­ся зри­тель­но-пла­стическими сред­ст­ва­ми (про­стран­ст­во, объ­ём, цвет, ритм и так далее).

Пластические искусства де­лят­ся на не­изо­бра­зи­тель­ные (тек­то­ни­че­ские) - ар­хи­тек­ту­ра, де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное ис­кус­ст­во , ди­зайн и изо­бра­зи­тель­ные - жи­во­пись, скульп­ту­ра, гра­фи­ка, те­ат­раль­но-де­ко­ра­ци­он­ное ис­кус­ст­во, фо­то­ис­кус­ст­во, хо­тя гра­ни­цы ме­ж­ду не­изо­бра­зи­тель­ны­ми и изо­бра­зи­тель­ны­ми ис­кус­ст­ва­ми не аб­со­лют­ны.

Тек­то­нические ис­кус­ст­ва в де­ко­ре, ор­на­мен­те (де­ко­ратив­но-при­клад­ное искусство за­час­тую и в фор­мах пред­ме­тов) ис­поль­зу­ют изо­бра­зительные мо­ти­вы (час­то в сти­ли­зо­ван­ном ви­де), в зод­че­ст­ве ино­гда вос­про­из­во­дят­ся ор­га­нические и рас­тительные фор­мы; сце­но­гра­фия час­то ис­поль­зу­ет не­изо­бра­зительные фор­мы и их сис­те­мы, и тому подобное.

Про­из­ве­де­ния пластических искусств вос­при­ни­ма­ют­ся зре­ни­ем, ино­гда с уча­сти­ем ося­за­ния (де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное искусство, от­час­ти мелкая пла­сти­ка ); для пол­но­цен­но­го эс­те­тического ос­мыс­ле­ния ар­хитектурного об­раза, а в отдельных слу­ча­ях мо­ну­мен­таль­ной скульп­ту­ры и жи­во­пи­си не­об­хо­ди­мо так­же дви­га­тель­но-мо­тор­ное вос­при­ятие (об­ход, вос­при­ятие с раз­ных то­чек зре­ния), про­цесс ко­то­ро­го тре­бу­ет оп­ре­де­лён­ной про­тя­жён­но­сти во вре­ме­ни.

Пластические искусства тя­го­те­ют к слия­нию, взаи­мо­дей­ст­вию друг с дру­гом - например, ар­хи­тек­ту­ры с мо­ну­мен­таль­ным и де­ко­ра­тив­ным искусством, жи­во­пи­сью, скульп­ту­рой (смотрите «Син­тез ис­кусств»).

Пластические искусства вклю­ча­ют­ся в со­став та­ких син­те­тических ис­кусств, как те­атр и ки­но, объ­е­ди­ня­ют­ся с му­зы­кой (цве­то- и све­то­му­зы­ка), литературным тек­стом (кал­ли­гра­фия, пла­кат , лу­бок, ка­ри­ка­ту­ра и так далее), ино­гда при­об­ре­та­ют ка­че­ст­ва вре­мен­ных ис­кусств (ки­не­ти­че­ское ис­кус­ст­во, ани­ма­ци­он­ное ки­но).

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