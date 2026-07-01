ПЛАЩАНИЦА

ПЛАЩАНИЦА - упот­реб­ляе­мый при бо­го­слу­же­нии в пра­во­слав­ной Церк­ви плат с вы­ши­тым или жи­во­пис­ным изо­бра­же­ни­ем умер­ше­го Ии­су­са Хри­ста («По­ло­же­ние во гроб», или Гос­под­ская плащаница) или умер­шей Бо­го­ма­те­ри (Бо­го­ро­дич­ная плащаница).

Идея плащаница как бо­го­слу­жеб­но­го пред­ме­та вос­хо­дит к Ту­рин­ской пла­ща­ни­це - по­лот­ну, в ко­то­рое, по пре­да­нию, бы­ло за­вёр­ну­то те­ло Хри­ста при по­гре­бе­нии. Фор­маль­но плащаница про­ис­хо­дит от боль­шо­го возду́ха (пла­та), в древ­но­сти но­си­мо­го на Бо­же­ст­вен­ной ли­тур­гии при ве­ли­ком вхо­де за Свя­ты­ми Да­ра­ми. В современной цер­ков­ной тра­ди­ции Гос­под­ская плащаница уча­ст­ву­ет в бо­го­слу­же­ни­ях Стра­ст­ной сед­ми­цы - Ве­ли­кой пят­ни­цы и Ве­ли­кой суб­бо­ты. В Ве­ли­кую пят­ни­цу её вы­но­сят в центр хра­ма для по­кло­не­ния ве­рую­щих, а в Ве­ли­кую суб­бо­ту во вре­мя служ­бы по­лу­нощ­ни­цы вно­сят в ал­тарь, где она ле­жит на пре­сто­ле 40 дней по­сле Пас­хи - до празд­ни­ка Воз­не­се­ния.

На Гос­под­ской плащаница мо­жет быть изо­бра­же­но по­гре­бе­ние или оп­ла­ки­ва­ние Хри­ста или толь­ко Его мёрт­вое те­ло. Ико­но­гра­фия «По­ло­же­ния во гроб» чрез­вы­чай­но раз­но­об­раз­на и в са­мом об­щем ви­де мо­жет быть раз­де­ле­на на три из­во­да: ли­тур­ги­че­ский (мёрт­вое те­ло Хри­ста ок­ру­жа­ют не­бес­ные си­лы, оп­ла­ки­ваю­щие Его и слу­жа­щие не­бес­ную ли­тур­гию), крат­кий ис­то­ри­че­ский (к си­лам не­бес­ным при­сое­ди­ня­ют­ся Бо­го­ма­терь и апостол Ио­анн Бо­го­слов ), раз­вёр­ну­тый ис­то­ри­че­ский (пред­став­ле­ны так­же жё­ны-ми­ро­но­си­цы, Ио­сиф Ари­ма­фей­ский и Ни­ко­дим).

Тра­ди­ция упот­реб­ле­ния Бо­го­ро­дич­ной плащаница на празд­ник Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы сло­жи­лась в XIX веке в Русской пра­во­слав­ной церк­ви по ана­ло­гии с Гос­под­ской плащаницей. Эта тра­ди­ция от­сут­ст­ву­ет в других пра­во­слав­ных церк­вах. На Бо­го­ро­дич­ной плащанице мо­жет быть пред­став­ле­на ком­по­зи­ция Ус­пе­ния (как на древне-русских пе­ле­нах XV-XVII веков) или фи­гу­ра усоп­шей Бо­го­ма­те­ри.

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