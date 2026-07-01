ПЛАЩАНИЦА
ПЛАЩАНИЦА - употребляемый при богослужении в православной Церкви плат с вышитым или живописным изображением умершего Иисуса Христа («Положение во гроб», или Господская плащаница) или умершей Богоматери (Богородичная плащаница).
Идея плащаница как богослужебного предмета восходит к Туринской плащанице - полотну, в которое, по преданию, было завёрнуто тело Христа при погребении. Формально плащаница происходит от большого возду́ха (плата), в древности носимого на Божественной литургии при великом входе за Святыми Дарами. В современной церковной традиции Господская плащаница участвует в богослужениях Страстной седмицы - Великой пятницы и Великой субботы. В Великую пятницу её выносят в центр храма для поклонения верующих, а в Великую субботу во время службы полунощницы вносят в алтарь, где она лежит на престоле 40 дней после Пасхи - до праздника Вознесения.
На Господской плащаница может быть изображено погребение или оплакивание Христа или только Его мёртвое тело. Иконография «Положения во гроб» чрезвычайно разнообразна и в самом общем виде может быть разделена на три извода: литургический (мёртвое тело Христа окружают небесные силы, оплакивающие Его и служащие небесную литургию), краткий исторический (к силам небесным присоединяются Богоматерь и апостол Иоанн Богослов), развёрнутый исторический (представлены также жёны-мироносицы, Иосиф Аримафейский и Никодим).
Традиция употребления Богородичной плащаница на праздник Успения Пресвятой Богородицы сложилась в XIX веке в Русской православной церкви по аналогии с Господской плащаницей. Эта традиция отсутствует в других православных церквах. На Богородичной плащанице может быть представлена композиция Успения (как на древне-русских пеленах XV-XVII веков) или фигура усопшей Богоматери.