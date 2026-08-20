ПЛАНТЕН КРИСТОФ
ПЛАНТЕН КРИСТОФ - нидерландский типограф-издатель.
Изучал переплётное и печатное дело во Франции. Во время Религиозных (гугенотских) войн обвинён в издании сочинений гугенотов, в конце 1540-х годов покинул Францию.
С 1548 года в Антверпене: в 1549 году открыл переплётную мастерскую, вступил в гильдию Святого Луки. В Антверпене познакомился со многими известными учёными и гуманистами (Юстом Липсием, К. ван Килем, А. Ортелием, Ф. Галле и др.). В 1555 году открыл типографию, преобразованную вскоре в издательство «Officina Plantiniana», которое стало крупнейшим в Европе и имело филиалы в Лейдене, Париже, Франкфурте-на-Майне, Саламанке. Издательская марка Плантена - выходящая из облаков рука, держащая раскрытый циркуль, девиз - «Трудом и постоянством» («Labore et Constantia»).
За 34 года деятельности Плантен выпустил свыше 1600 произведений на различных языках, отличавшихся высоким полиграфическим качеством и безупречной точностью текстов, содержавших многочисленные гравюры. Плантен издавал научные труды (по математике, истории, ботанике, географии, филологии, анатомии), сочинения античных классиков, литургические и богословские книги, выпускал карманные издания, каталоги своих книг. Филипп II предоставил Плантену исключительное право печатать Библию и молитвенники для Испании и Фландрии. В 1570 году Плантен получил звание прототипографа короля и архитипографа Нидерландов.
Шедеврами печати Плантена считаются «Библия полиглота» («Biblia poliglota», vol. 1-8, 1569-1573 годы), в которой текст Библии излагается параллельно на латинском, греческом, еврейском, старосирийском и халдейском языках, «Зрелище мира земного» А. Ортелия.
После 1576 года Плантен перешёл на сторону Вильгельма I Оранского, издавал литературу антииспанского содержания, в том числе памфлеты. С 1578 года являлся официальным типографом Генеральных штатов, а в 1583-1585 годах - Лейденского университета, затем вернулся в Антверпен.
В 1877 году в антверпенской типографии создан Мемориальный музей Плантена-Моретюса.