Плантагенéты

Плантагенéты ( фр. Plantagenêts, англ. Plantagenets) — династия, представители которой правили Англией с 1154 по 1485. Происходили от союза Жоффруа (Джеффри), графа Анжу (умер в 1151), и императрицы Матильды , дочери короля Генриха I (1100–1135). Наименование «П.» возникло как прозвище графа Жоффруа из-за его привычки носить на шлеме веточку дрока ( лат. plantagenista). Некоторые историки относят Генриха II (1154–1189) и его сыновей к «анжуйской династии», и только начиная с Генриха III (1216–1272) используют термин «П.». Последним П. называют Ричарда II (1377–1399). От сыновей Эдуарда III (1327–1377) пошли Ланкастеры (правили в 1399–1461, 1470–1471) и Йорки (1461–1470, 1471–1485), а также Бофоры . Наименование «П.» впервые было официально использовано в 1460, когда Ричард, герцог Йорк (отец будущего короля Эдуарда IV (1461–1470, 1471–1483)), претендовал на трон как «Ричард Плантагенет». Легитимная мужская ветвь линии П. оборвалась с казнью в 1499 Эдуарда, графа Уорика (внука Ричарда, герцога Йорка, и сына Джорджа, герцога Кларенса).

Лит. : Harvey J. The Plantagenets, 1154–1485. London, 1948; Hamilton J. S. The Plantagenets: History of a Dynasty. London, 2010. А. А. Анисимова .