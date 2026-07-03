ПЛАНСОН КОНСТАНТИН АНТОНОВИЧ

Из дворян. В 1879 г. зачислен на действительную службу. 27.9.1882 окончил Техническое училище Морского ведомства и произведен в прапорщики корпуса флотских штурманов с назначением в Балтийский флот. 3.8.1882 назначен на корвет «Скобелев», на котором участвовал в исследовании северо-восточного побережья Новой Гвинеи.. 18.10.1882 зачислен в 4-й флотский экипаж. 24.3.1885 произведен в подпоручики корпуса флотских штурманов. 25.10.1886 поступил на гидрографическое отделение Николаевской морской академии. 6.11.1888 окончил академию по 1-му разряду. 7.11.1888 переведен во флот мичманом. 11.5.1889 назначен младшим артиллерийским офицером фрегата «Минин» с зачислением в 5-й флотский экипаж. В 1890 г. назначен вахтенным начальником броненосной двухбашенной лодки «Чародейка». 30.11.1890 назначен производителем гидрографических работ отдельной съемки Онежского озера. 1.6.1891 назначен производителем гидрографических работ отдельной съемки Балтийского моря. 1.1.1893 зачислен в 9-й флотский экипаж. 28.3.1893 произведен в лейтенанты за отличие по службе (со старшинством с 1.1.1891, установлено 3.12.1901). 8.1.1894 назначен начальником гидрографической партии отдельной съемки Балтийского моря и командующим описной баржей № 10. 3.10.1896 поступил в учебно-артиллерийскую команду. 25.9.1897 окончил курс команды и зачислен в артиллерийские офицеры 2-го разряда. 2.10.1897 зачислен в 16-й флотский экипаж. 14.10.1897 назначен заведующим приборами гальванической стрельбы канонерской лодки береговой обороны «Гроза». 27.4.1898 назначен старшим артиллерийским офицером канонерской лодки береговой обороны «Гроза». 18.7.1898 зачислен в 18-й флотский экипаж. 27.7.1898 назначен старшим артиллерийским офицером и вахтенным начальником крейсера II ранга «Разбойник». 12.1.1900 назначен старшим артиллерийским офицером крейсера I ранга «Адмирал Корнилов». 24.4.1900 зачислен в артиллерийские офицеры 1-го разряда. 19.11.1900 назначен старшим артиллерийским офицером крейсера I ранга «Россия». Участник похода русских войск в Китай в 1900–1901 гг. 10.9.1901 назначен старшим офицером крейсера I ранга «Россия». 6.4.1903 произведен в капитаны 2-го ранга за отличие по службе. 27.10.1903 отчислен от должности. 6.3.1904 назначен штаб-офицером оперативного отделения штаба Кронштадтского порта. 31.5.1904 назначен флаг-капитаном штаба командующего практическим отрядом обороны побережья Балтийского моря с оставлением в должности. 21.3.1905 отчислен от должности штаб-офицера оперативного отделения. 14.11.1905 назначен командиром минного крейсера «Стерегущий». 12.7.1907 назначен командующим отдельным отрядом судов охраны императорской яхты «Штандарт» в Финляндских шхерах. 6.12.1907 произведен в капитаны 1-го ранга. 25.6.1908 назначен начальником 2-го дивизиона дивизии эскадренных миноносцев Балтийского моря. 1.12.1908 назначен командиром крейсера «Олег» с переводом в Гвардейский экипаж. 1.1.1912 отчислен от должности. 20.7.1912 назначен командующим, под брейд-вымпелом, Черноморской минной дивизией. 6.12.1912 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе с утверждением начальником дивизии. 28.1.1913 назначен начальником штаба командующего морскими силами Черного моря. 17.7.1914 назначен начальника штаба командующего флотом Черного моря. 18.4.1915 произведен в вице-адмирал за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий (со старшинством с 30.7.1915). 17.3.1916 назначен членом Адмиралтейств-Совета. 13.12.1917 уволен со службы. Скончался от воспаления легких. Именем Плансона назван остров в Новогвинейском море.

Жена (с 28.4.1893): Антонина Ивановна (урожденная Останувко). Брак расторгнут в 1917. Дети: Надежда (род. 13.6.1894), Алексей (18.1.1896–1964).