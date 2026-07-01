ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ - система мер в составе демографической политики, направленная на регулирование рождаемости.
Первые ассоциации планирования семьи, отстаивавшие широкое распространение контрацепции и легализацию абортов, возникли в 1920-1940-е годы в США, Англии и Японии под влиянием феминизма и мальтузианства. Международные конференции по вопросам отношения планирования семьи к проблеме народонаселения и мировых ресурсов впервые прошли в Стокгольме (1946 год) и Челтнеме (Великобритания, 1948 год).
Идея планирования семьи была поддержана рядом лидеров молодых независимых государств «третьего мира», сознававших, что в условиях демографического взрыва контроль над рождаемостью является важным фактором экономического и социального развития. По инициативе Дж. Неру с 1951 года планирование семьи включено в число задач пятилетних планов Республики Индия. На конференции в Бомбее (ныне Мумбаи; 1952 год) была образована неправительственная Международная организация планирование семьи, открывшая во второй половине XX века свои представительства в большинстве стран мира при активном взаимодействии с ЮНЕСКО и при финансовой поддержке со стороны МБРР и ряда крупных американских благотворительных фондов. В 1953-1973 годах проведено ещё 6 международных конференций по планированию семьи (в Стокгольме, Токио, Нью-Дели, Сингапуре, Сантьяго, Брайтоне).
Службы планированию семьи внесли вклад в сокращение за последнюю треть XX века ежегодных темпов роста численности населения в странах «третьего мира» (с 2,4% до 1,8% в год). Программа действий, принятая на Международная конференции Фонда ООН по народонаселению (ЮНФПА) в Каире (1994 год), глобальную проблему стабилизации численности населения связывает с обеспечением гендерного равенства и всеобщего доступа к службам планирование семьи и репродуктивного здоровья, расширением прав и возможностей женщин, равным доступом к образованию для девочек.
Вместе с тем реализация программ планирование семьи сталкивается с различными препятствиями: негативным отношением религиозных институтов и неприятием, обусловленным некоторыми этнокультурными традициями; всё ещё массовой неграмотностью женщин во многих странах; отсутствием у правительств достаточных ресурсов для проведения демографической политики и народным недовольством, вызванным излишней жёсткостью её проведения (сопротивление населения планирование семьи стало одной из причин первого поражения на выборах Индийского национального конгресса в 1977 году; в Пакистане меры по планирование семьи были фактически сведены на нет).
Одной из наиболее результативных стала деятельность служб планирование семьи в Индонезии при диктатуре Сухарто; благодаря принятым мерам (с 1968 года) количество детей на одну женщину сократилось с 5 до 3, население страны в 2000 году составило 200 миллионов человек - на 50 миллионов человек меньше прогнозируемых в 1960-х годах. В Африке службы планирования семьи лучше всего налажены в Тунисе - стране с наименьшим на континенте приростом населения.
В самом многонаселённом государстве мира - КНР - с переходом к «четырём модернизациям» и политике «открытости внешнему миру» (1979 год) началось жёсткое проведение линии КП Китая под лозунгом «Одна семья - один ребёнок» (исключение в случае многоплодной беременности; с 1984 года допускается 2 детей в деревне, если первый ребёнок - девочка; могут быть послабления в зависимости от провинции и для национальных меньшинств). К началу XXI века КНР вышла на первое место среди стран «третьего мира» по доле женщин, использующих современные средства контрацепции (свыше 80%; в Индии - вдвое меньше). Снижение темпов прироста населения сопровождалось значительным увеличением доли трудоспособного населения (с 61,5 до 70% за 1982-2000 годы), что стало мощным фактором роста ВВП и подушевого дохода. В то же время жёсткая политика планирования семьи порождает социально-психологические проблемы (детоубийства, молодое «поколение эгоистов» и другие).
В Российской Федерации ассоциация планирования семьи возникла в 1991 году, когда появилась тенденция к естественной убыли населения вследствие того, что смертность, существенно возросшая с переходом к рыночной экономике, превысила рождаемость, которая опустилась до низкого уровня при большом числе абортов. Б.Н. Ельцин придал статус президентской программе планирования семьи (1993 год), объявившей своей целью охрану репродуктивного здоровья, предотвращение абортов, обеспечение подростков и групп «социального риска» современными средствами контрацепции. В условиях дальнейшего сокращения российского населения эта программа подверглась критике в обществе, и её государственное финансирование было прекращено (1998 год). На современном этапе государственная поддержка материнства и детства осуществляется в форме разовых выплат, ежемесячных пособий на содержание детей малообеспеченным семьям. В 2006 году принят Федеральный закон о «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в соответствии с которым выделяются денежные средства - «материнский капитал», для участия в ипотеке, оплаты образования, прибавки к пенсионным накоплениям и так далее. Кроме того, в большинстве субъектов РФ выплачивается региональный материнский капитал.