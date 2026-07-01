ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ - сис­те­ма мер в со­ста­ве де­мо­гра­фи­че­ской по­ли­ти­ки, на­прав­лен­ная на ре­гу­ли­ро­ва­ние ро­ж­дае­мо­сти.

Пер­вые ас­со­циа­ции планирования семьи, от­стаи­вав­шие ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние кон­тра­цеп­ции и ле­га­ли­за­цию абор­тов, воз­ник­ли в 1920-1940-е годы в США, Анг­лии и Япо­нии под влия­ни­ем фе­ми­низ­ма и маль­ту­зи­ан­ст­ва . Ме­ж­ду­народные кон­фе­рен­ции по во­про­сам от­но­ше­ния планирования семьи к про­бле­ме на­ро­до­на­се­ле­ния и ми­ро­вых ре­сур­сов впер­вые про­шли в Сток­голь­ме (1946 год) и Челт­не­ме (Ве­ли­ко­бри­та­ния, 1948 год).

Идея планирования семьи бы­ла под­дер­жа­на ря­дом ли­де­ров мо­ло­дых не­за­ви­си­мых го­су­дарств «третье­го ми­ра», соз­на­вав­ших, что в ус­ло­ви­ях де­мо­гра­фи­че­ско­го взры­ва кон­троль над ро­ж­дае­мо­стью яв­ля­ет­ся важ­ным фак­то­ром эко­но­мического и со­ци­аль­но­го раз­ви­тия. По ини­циа­ти­ве Дж. Не­ру с 1951 года планирование семьи вклю­че­но в чис­ло за­дач пятилет­них пла­нов Рес­пуб­ли­ки Ин­дия. На кон­фе­рен­ции в Бом­бее (ны­не Мум­баи; 1952 год) бы­ла об­ра­зо­ва­на не­пра­ви­тельственная Ме­ж­ду­народная организация планирование семьи, от­крыв­шая во второй половине XX века свои пред­ста­ви­тель­ст­ва в боль­шин­ст­ве стран ми­ра при ак­тив­ном взаи­мо­дей­ст­вии с ЮНЕСКО и при фи­нан­со­вой под­держ­ке со сто­ро­ны МБРР и ря­да круп­ных американских бла­го­тво­рительных фон­дов. В 1953-1973 годах про­ве­де­но ещё 6 ме­ж­ду­народных кон­фе­рен­ций по планированию семьи (в Сток­голь­ме, То­кио, Нью-Де­ли, Син­га­пу­ре, Сан­ть­я­го, Брай­то­не).

Служ­бы планированию семьи вне­сли вклад в со­кра­ще­ние за по­след­нюю треть XX века еже­год­ных тем­пов рос­та чис­лен­но­сти на­се­ле­ния в стра­нах «третье­го ми­ра» (с 2,4% до 1,8% в год). Про­грам­ма дей­ст­вий, при­ня­тая на Меж­ду­народная кон­фе­рен­ции Фон­да ООН по на­ро­до­на­се­ле­нию (ЮНФПА) в Каи­ре (1994 год), гло­баль­ную про­бле­му ста­би­ли­за­ции чис­лен­но­сти на­се­ле­ния свя­зы­ва­ет с обес­пе­че­ни­ем ген­дер­но­го ра­вен­ст­ва и все­об­ще­го дос­ту­па к служ­бам планирование семьи и ре­про­дук­тив­но­го здо­ро­вья, рас­ши­ре­ни­ем прав и воз­мож­но­стей жен­щин, рав­ным дос­ту­пом к об­ра­зо­ва­нию для де­во­чек.

Вме­сте с тем реа­ли­за­ция про­грамм планирование семьи стал­ки­ва­ет­ся с различными пре­пят­ст­вия­ми: не­га­тив­ным от­но­ше­ни­ем ре­лигиозных ин­сти­ту­тов и не­при­яти­ем, обу­слов­лен­ным не­ко­то­ры­ми эт­но­куль­тур­ны­ми тра­ди­ция­ми; всё ещё мас­со­вой не­гра­мот­но­стью жен­щин во мно­гих стра­нах; от­сут­ст­ви­ем у пра­ви­тельств дос­та­точ­ных ре­сур­сов для про­ве­де­ния де­мо­гра­фической по­ли­ти­ки и народным не­до­воль­ст­вом, вы­зван­ным из­лиш­ней жё­ст­ко­стью её про­ве­де­ния (со­про­тив­ле­ние на­се­ле­ния планирование семьи ста­ло од­ной из при­чин пер­во­го по­ра­же­ния на вы­бо­рах Ин­дий­ско­го на­цио­наль­но­го кон­грес­са в 1977 году; в Па­ки­ста­не ме­ры по планирование семьи бы­ли фак­ти­че­ски све­де­ны на нет).

Од­ной из наи­бо­лее ре­зуль­та­тив­ных ста­ла дея­тель­ность служб планирование семьи в Ин­до­не­зии при дик­та­ту­ре Су­хар­то; бла­го­да­ря при­ня­тым ме­рам (с 1968 года) ко­ли­че­ст­во де­тей на од­ну жен­щи­ну со­кра­ти­лось с 5 до 3, на­се­ле­ние стра­ны в 2000 году со­ста­ви­ло 200 миллионов человек - на 50 миллионов человек мень­ше про­гно­зи­руе­мых в 1960-х годах. В Аф­ри­ке служ­бы планирования семьи луч­ше все­го на­ла­же­ны в Ту­ни­се - стра­не с наи­мень­шим на кон­ти­нен­те при­рос­том на­се­ле­ния.

В са­мом мно­го­на­се­лён­ном го­су­дар­ст­ве ми­ра - КНР - с пе­ре­хо­дом к «че­ты­рём мо­дер­ни­за­ци­ям» и по­ли­ти­ке «от­кры­то­сти внеш­не­му ми­ру» (1979 год) на­ча­лось жё­ст­кое про­ве­де­ние ли­нии КП Ки­тая под ло­зун­гом «Од­на се­мья - один ре­бё­нок» (ис­клю­че­ние в слу­чае мно­го­плод­ной бе­ре­мен­но­сти; с 1984 года до­пус­ка­ет­ся 2 де­тей в де­рев­не, ес­ли первый ре­бё­нок - де­воч­ка; мо­гут быть по­слаб­ле­ния в за­ви­си­мо­сти от про­вин­ции и для национальных мень­шин­ств). К началу XXI века КНР вы­шла на первое ме­сто сре­ди стран «третье­го ми­ра» по до­ле жен­щин, ис­поль­зую­щих современные сред­ст­ва кон­тра­цеп­ции (свыше 80%; в Ин­дии - вдвое мень­ше). Сни­же­ние тем­пов при­рос­та на­се­ле­ния со­про­во­ж­да­лось зна­чительным уве­ли­че­ни­ем до­ли тру­до­спо­соб­но­го на­се­ле­ния (с 61,5 до 70% за 1982-2000 годы), что ста­ло мощ­ным фак­то­ром рос­та ВВП и по­ду­ше­во­го до­хо­да. В то же вре­мя жё­ст­кая по­ли­ти­ка планирования семьи по­ро­ж­да­ет со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гические про­бле­мы (де­то­убий­ст­ва, мо­ло­дое «по­ко­ле­ние эгои­стов» и другие).

В Российской Фе­де­ра­ции ас­со­циа­ция планирования семьи воз­ник­ла в 1991 году, ко­гда поя­ви­лась тен­ден­ция к ес­тественной убы­ли на­се­ле­ния вслед­ст­вие то­го, что смерт­ность, су­ще­ст­вен­но воз­рос­шая с пе­ре­хо­дом к ры­ноч­ной эко­но­ми­ке, пре­вы­си­ла ро­ж­дае­мость, ко­то­рая опус­ти­лась до низ­ко­го уров­ня при боль­шом чис­ле абор­тов. Б.Н. Ель­цин при­дал ста­тус пре­зи­дент­ской про­грам­ме планирования семьи (1993 год), объ­я­вив­шей сво­ей це­лью ох­ра­ну ре­про­дук­тив­но­го здо­ро­вья, пре­дот­вра­ще­ние абор­тов, обес­пе­че­ние под­ро­ст­ков и групп «со­ци­аль­но­го рис­ка» современными сред­ст­ва­ми кон­тра­цеп­ции. В ус­ло­ви­ях даль­ней­ше­го со­кра­ще­ния российского на­се­ле­ния эта про­грам­ма под­вер­глась кри­ти­ке в об­ще­ст­ве, и её государственное фи­нан­си­ро­ва­ние бы­ло пре­кра­ще­но (1998 год). На со­времен­ном эта­пе государственная под­держ­ка ма­те­рин­ст­ва и дет­ст­ва осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в фор­ме ра­зо­вых вы­плат, еже­ме­сяч­ных по­со­бий на со­дер­жа­ние де­тей ма­ло­обес­пе­чен­ным семь­ям. В 2006 году при­нят Фе­дераль­ный за­кон о «О до­пол­ни­тель­ных ме­рах го­су­дар­ст­вен­ной под­держ­ки се­мей, имею­щих де­тей», в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым вы­де­ля­ют­ся де­неж­ные сред­ст­ва - «ма­те­рин­ский ка­пи­тал», для уча­стия в ипо­те­ке, оп­ла­ты об­ра­зо­ва­ния, при­бав­ки к пен­си­он­ным на­ко­п­ле­ни­ям и так далее. Кро­ме то­го, в боль­шин­ст­ве субъ­ек­тов РФ вы­плачи­ва­ет­ся ре­гио­наль­ный ма­те­рин­ский ка­пи­тал.

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