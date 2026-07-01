ПЛАН МАРШАЛЛА

«Программа восстановления Европы», мероприятия США по оказанию экономической помощи Европе и установлению экономического контроля над ней, которые вместе с действиями СССР стали одним из факторов начала «Холодной войны».

Европа была разорена в результате Второй мировой войны , что создавало обстановку нестабильности и способствовало росту симпатий к коммунистической альтернативе капитализму. В то же время за время войны возросли экономические возможности США. 5 июня 1947 г. государственный секретарь США Д. Маршалл заявил, что США готовы предоставить странам Европы экономическую помощь для восстановления экономики и ее технической модернизации. Предполагалось, что часть кредитов будет в дальнейшем списана. Первоначально СССР проявил интерес к получению помощи, но в июле 1947 г. советское руководство пришло к выводу, что помощь будет способствовать установлению англо-американского контроля над экономикой стран-реципиентов. Вскоре выяснилось, что американская помощь не будет предоставлена странам, в которых правят коммунисты. США требовали политических уступок: европейцы должны были сохранить капиталистические отношения и вывести коммунистов из своих правительств. 12 июля 1947 г. начались переговоры по плану Маршалла в Париже, в которых участвовали 16 государств Западной Европы, но не участвовали государства «народной демократии», СССР и Финляндия. Под давлением США коммунисты были исключены из правительств Франции и Италии. 4 апреля 1948 г. Конгресс США принял план помощи в 13 миллиардов долларов в 1948-1952 гг. Она оказывалась 16 западноевропейским государствам и Западной Германии. Прокоммунистические правительства восточноевропейских стран получили экономическую помощь от СССР. Таким образом усилилось не только политическое, но и экономическое разделение Европы. План Маршалла помог восстановлению западноевропейской экономики, способствовал интеграции экономик Западной Европы, усилил позиции доллара в Западной Европе, что было выгодно США.

Автор статьи: Шубин А.В.