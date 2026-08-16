ПЛАМЕНЕЮЩАЯ ГОТИКА
ПЛАМЕНЕЮЩАЯ ГОТИКА - завершающая стадия в развитии готического стиля во Франции, Нидерландах и некоторых других странах Европы (около 1350 - около 1550 годов).
Термин впервые применён в начале XIX века Э.Г. Ланглуа, одним из первых исследователей французского Средневековья. Пламенеющая готика характеризуется упрощением планов зданий и первостепенной ролью декора, основанного на криволинейных мотивах, напоминающих языки пламени, повторяющихся в членениях фасадов и окон, а также сложной формой сводов с криволинейными множественными нервюрами и «висячими» замковыми камнями. Декоративные элементы значительно увеличиваются в размерах по сравнению с предшествующим периодом, среди них преобладает растительный мотив в виде засохшего ажурного виноградного листа. В первой половине XV века пламенеющая готика соседствует с интернациональной готикой в скульптуре и живописи; её развитие связано с придворными заказами Бургундского и Беррийского дворов, сопровождается главенством скульптуры над архитектурой (колодец Моисея и фасад церкви в монастыре Шанмоль в Дижоне, скульптор К. Слютер, около 1396-1405 годов). Готический декор распространяется с церквей на светские постройки [ратуши в Брюсселе (первая половина XV века, архитектор Я. ван Тинен и другие) и Лёвене (1439-1469 годы), интерьеры и фасад дворца герцогов Бургундских в Дижоне (около 1450 года) и другие]. Подлинной зрелости пламенеющая готика достигает к середине XV века [западный фасад собора Нотр-Дам (1386-1387 годы), церковь Сен-Маклу (около 1436-1517 годов), неф и башня над средокрестием церкви Сент-Уэн (XV - начало XVI веков), все - в Руане; северный фасад церкви Нотр-Дам в Лувье (строилась с 1450 года) и другие]. Поздний период пламенеющей готики связан с появлением ренессансных форм, нередко сосуществующих с готическими [церкви Святого Николая Толентинского в монастыре Бру в Бурк-ан-Бресе (1513-1532 годы), Сент-Эсташ в Париже (1532-1633 годы) и другие]. В 1506-1515 годах архитекторы М. Шамбиж и П. Шамбиж перестраивают в стиле пламенеющая готика трансепты соборов Санса, Санлиса, Бове и других.