ПЛАМЕНЕЮЩАЯ ГОТИКА

ПЛАМЕНЕЮЩАЯ ГОТИКА - за­вер­шаю­щая ста­дия в раз­ви­тии го­тического сти­ля во Фран­ции, Ни­дер­лан­дах и не­ко­то­рых других стра­нах Ев­ро­пы (около 1350 - около 1550 годов).

Тер­мин впер­вые при­ме­нён в начале XIX века Э.Г. Ланг­луа, од­ним из пер­вых ис­сле­до­ва­те­лей французского Сред­не­ве­ко­вья . Пламенеющая готика ха­рак­те­ри­зу­ет­ся уп­ро­ще­ни­ем пла­нов зда­ний и пер­во­сте­пен­ной ро­лью де­ко­ра, ос­но­ван­но­го на кри­во­ли­ней­ных мо­ти­вах, на­по­ми­наю­щих язы­ки пла­ме­ни, по­вто­ряю­щих­ся в чле­не­ни­ях фа­са­дов и окон, а так­же слож­ной фор­мой сво­дов с кри­во­ли­ней­ны­ми мно­же­ст­вен­ны­ми нер­вю­ра­ми и «ви­ся­чи­ми» зам­ко­вы­ми кам­ня­ми. Де­ко­ра­тив­ные эле­мен­ты зна­чи­тель­но уве­ли­чи­ва­ют­ся в раз­ме­рах по срав­не­нию с пред­ше­ст­вую­щим пе­рио­дом, сре­ди них пре­об­ла­да­ет рас­тительный мо­тив в ви­де за­со­хше­го ажур­но­го ви­но­град­но­го лис­та. В первой половине XV века пламенеющая готика со­сед­ст­ву­ет с ин­тер­на­цио­наль­ной го­ти­кой в скульп­ту­ре и жи­во­пи­си; её раз­ви­тие свя­за­но с при­двор­ны­ми за­ка­за­ми Бур­гунд­ско­го и Бер­рий­ско­го дво­ров, со­про­во­ж­да­ет­ся гла­вен­ст­вом скульп­ту­ры над ар­хи­тек­ту­рой (ко­ло­дец Мои­сея и фа­сад церк­ви в монастыре Шан­моль в Ди­жо­не, скульп­тор К. Слю­тер, около 1396-1405 годов). Го­тический де­кор рас­про­стра­ня­ет­ся с церк­вей на свет­ские по­строй­ки [ра­ту­ши в Брюс­се­ле (первая половина XV века, архитектор Я. ван Ти­нен и другие) и Лё­ве­не (1439-1469 годы), ин­терь­е­ры и фа­сад двор­ца гер­цо­гов Бур­гунд­ских в Ди­жо­не (около 1450 года) и другие]. Под­лин­ной зре­ло­сти пламенеющая готика дос­ти­га­ет к середине XV века [западный фа­сад со­бо­ра Нотр-Дам (1386-1387 годы), церковь Сен-Мак­лу (около 1436-1517 годов), неф и баш­ня над сре­док­ре­сти­ем церкви Сент-Уэн (XV - начало XVI веков), все - в Руа­не; северный фа­сад церкви Нотр-Дам в Лу­вье (стро­илась с 1450 года) и другие]. Позд­ний пе­ри­од пламенеющей готики свя­зан с по­яв­ле­ни­ем ре­нес­санс­ных форм, не­ред­ко со­су­ще­ст­вую­щих с го­ти­че­ски­ми [церк­ви Святого Ни­ко­лая То­лен­тин­ско­го в монастыре Бру в Бурк-ан-Бресе (1513-1532 годы), Сент-Эс­таш в Па­ри­же (1532-1633 годы) и другие]. В 1506-1515 годах ар­хи­тек­то­ры М. Шам­биж и П. Шам­биж пе­ре­страи­ва­ют в сти­ле пламенеющая готика тран­сеп­ты со­бо­ров Сан­са, Сан­ли­са, Бо­ве и других.

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