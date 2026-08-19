ГОТИКА

Художественный стиль 12–15 вв., явившийся заключительным этапом в развитии средневекового искусства стран Западной, Центральной и частично Восточной Европы.

Пер­во­нач. назв. сти­ля в лат. ис­точ­ни­ках с 12 в. – opus francigenum (лат. – «франц. ма­не­ра»), позд­нее (пред­по­ло­жи­тель­но в 15 в. в Ита­лии) был при­менён тер­мин tedesco (итал. – «не­мец­кий», в зна­че­нии «вар­вар­ский»). Тер­мин «го­ти­че­ский», на­ря­ду с tedesco, рас­про­стра­нил­ся бла­го­да­ря Дж. Ва­за­ри, ко­то­рый упот­реб­лял его в не­га­тив­ном смыс­ле. Пре­неб­ре­жи­тель­ное от­но­ше­ние к Г. ста­ло ме­нять­ся с 18 в. В 1-й пол. 19 в. ср.-век. иск-во 12–15 вв. от­де­ли­ли от бо­лее ран­не­го пе­рио­да, за­им­ст­во­вав для по­след­не­го из фи­ло­ло­гии тер­мин ро­ман­ский стиль.

Го­тич. стиль за­ро­дил­ся во Фран­ции на фо­не об­ще­го куль­тур­но­го подъ­ё­ма, свя­зан­но­го с об­ра­зо­ва­ни­ем гор. ком­мун, воз­ник­но­ве­ни­ем уни­вер­си­те­тов. В ста­нов­ле­нии сти­ля важ­ную роль сыг­ра­ло раз­ви­тие схо­ла­сти­ки и из­ме­не­ние ре­лиг. ми­ро­ощу­ще­ния, вы­ра­зив­ше­еся в по­яв­ле­нии ни­щен­ст­вую­щих ор­де­нов и рас­про­стра­не­нии мис­тич. бо­го­сло­вия. Бла­го­да­ря кре­сто­вым по­хо­дам уси­ли­лись кон­так­ты с Вос­то­ком, по­влёк­шие за со­бой ко­пи­ро­ва­ние и им­порт ви­зант. ру­ко­пи­сей и изу­че­ние ан­тич­ной пла­сти­ки.

Г. при­шла на сме­ну ро­ман­ско­му сти­лю. Воз­ник­нув ок. 1140-х гг. во Фран­ции, к 1180-м гг. Г. про­ник­ла в Анг­лию (хо­тя её эле­мен­ты при­сут­ст­во­ва­ли и рань­ше в англ. зод­че­ст­ве), к 1230-м гг. – в Свя­щен­ную Рим. им­пе­рию (вклю­чав­шую в се­бя тер­ри­то­рии ны­неш­них Гер­ма­нии, Ав­ст­рии, Венг­рии, Че­хии, Сев. Ита­лии), с сер. 13 в. – в Ни­дер­лан­ды и Вост. Ев­ро­пу, во 2-й пол. 13 в. – в Ита­лию. Эле­мен­ты го­тич. сти­ля бы­ли при­вне­се­ны с 3-м и 4-м кре­сто­вы­ми по­хо­да­ми на Ближ­ний Вос­ток, в го­су­дар­ст­ва кре­сто­нос­цев на Ро­до­се, Ки­пре, в Си­рии и Па­ле­сти­не (1-я пол. 13 в.). В ка­ж­дом ре­гио­не Г. от­ли­ча­лась спе­ци­фич. чер­та­ми и свои­ми тем­па­ми раз­ви­тия. Од­на­ко пе­ри­од 1170–1230 при­ня­то вы­де­лять как вре­мя объ­е­ди­не­ния всех нац. школ в рам­ках еди­но­го «сти­ля око­ло 1200 го­да» под влия­ни­ем ме­ж­ду­нар. кон­так­тов и в осо­бен­но­сти иск-ва Ви­зан­тии и клас­сич. ан­тич­но­сти. Ок. 1400, ко­гда во всех стра­нах апо­гей раз­ви­тия Г. ос­тал­ся по­за­ди и ак­цент де­лал­ся на де­ко­ре и сти­ли­за­ции, ев­роп. иск-во вновь объ­е­ди­ни­лось в сти­ле ин­тер­на­цио­наль­ной го­ти­ки. В раз­ных го­ро­дах Ита­лии Г. в те­че­ние 15 в. сме­ня­ет­ся Воз­ро­ж­де­ни­ем или со­сед­ству­ет с ним. На се­ве­ре Ев­ро­пы и в Ис­па­нии в те­чение 15 в. идёт про­цесс пе­ре­ро­ж­де­ния ср.-век. иск-ва на ос­но­ве «на­ту­ра­лиз­ма» позд­ней Г., под­го­тав­ли­ваю­щий на­сту­п­ле­ние в нач. 16 в. Се­вер­но­го Воз­ро­ж­де­ния (для обо­зна­че­ния это­го пе­ре­ход­но­го пе­рио­да на тер­ри­то­рии Ни­дер­лан­дов при­ме­ня­ют вве­дён­ное Э. Па­ноф­ским по­ня­тие «арс но­ва», за­им­ст­во­ван­ное из ис­то­рии му­зы­ки).

Ар­хи­тек­ту­ра. В го­тич. эпо­ху пло­щадь с до­ми­ни­рую­щим над ней со­бо­ром или зам­ком (пре­им. в Ита­лии или в Вост. Ев­ро­пе), ок­ру­жён­ная 2–3-этаж­ны­ми до­ма­ми, ко­то­рые со­еди­ня­лись га­ле­рея­ми, ста­но­вит­ся цен­тром го­ро­да, как пра­ви­ло ук­ре­п­лён­но­го и за­стро­ен­но­го без ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­ки. Со­бор, при­над­ле­жа­щий к ти­пу свод­ча­той ба­зи­ли­ки, ста­но­вит­ся гл. ви­дом го­тич. зод­че­ст­ва. Отд. эле­мен­ты го­тич. кон­струк­ции бы­ли за­им­ст­во­ва­ны из пред­ше­ст­вую­щей ар­хи­тек­ту­ры ро­ман­ско­го сти­ля: тип пла­на (3–5-не­ф­ная ба­зи­ли­ка с тран­сеп­том и де­ам­була­то­ри­ем с вен­цом ка­пелл) – из па­лом­ни­че­ских церк­вей, нер­вюр­ный свод – из Нор­ман­дии и Сев. Ита­лии, фор­ма стрель­ча­той ар­ки – из Бур­гун­дии, тип зап. фа­са­да с 2 баш­ня­ми и 3 пор­та­ла­ми – из Нор­ман­дии. Од­на­ко эти при­зна­ки бы­ли объ­е­ди­не­ны в прин­ци­пи­аль­но но­вую сис­те­му в ар­хи­тек­ту­ре центр. Фран­ции (Иль-де-Франс) в сер. 12 в. Фун­да­мен­том этой сис­те­мы и важ­ней­шим сти­ле­об­ра­зую­щим фак­то­ром Г. ста­ла кар­кас­ная кон­ст­рук­ция, ко­то­рая сме­ни­ла со­бой гос­под­ство­вав­шую ра­нее мо­но­лит­но-обо­лоч­ную. Её ос­но­ва – кре­сто­вый нер­вюр­ный (реб­ри­стый) свод на стрель­ча­тых ар­ках в со­че­та­нии с сис­те­мой раз­груз­ки сте­ны не­фа за счёт стоя­щих от­дель­но от сте­ны контр­фор­сов и арк­бу­та­нов, пе­ре­но­ся­щих на контр­фор­сы часть тя­же­сти сво­дов. Эта сис­те­ма по­зво­ля­ла ос­во­бо­дить сте­ны не­фа от не­су­щей функ­ции и про­ре­зать их мак­си­маль­но боль­ши­ми ок­на­ми, до­бить­ся зна­чи­тель­но луч­ше­го, чем в ро­ман­ской церк­ви, ос­ве­ще­ния ин­терь­е­ра и под­черк­нуть сим­во­лич. са­краль­ное зна­че­ние све­та как про­вод­ни­ка «от ма­те­ри­аль­но­го к не­ма­те­ри­аль­но­му» (аб­бат Су­ге­рий). Об­лег­чён­ный кар­кас зда­ния с не­су­щи­ми нер­вю­ра­ми по­зво­лял так­же уве­ли­чить вы­со­ту зда­ния и рас­ши­рить не­фы. Но­вый прин­цип пе­ре­кры­тия де­ла­ет еди­ни­цей пла­на тре­уголь­ный рас­па­лу­бок сво­да (а не пря­мо­уголь­ную тра­вею, как в ро­ман­ской ар­хи­тек­ту­ре), что по­зво­ля­ет пе­ре­кры­вать из од­ной точ­ки еди­ным сво­дом по­ме­ще­ния са­мой слож­ной кон­фи­гу­ра­ции и дос­тичь боль­шей слит­но­сти пла­на. В на­руж­ном ар­хит. де­ко­ре пре­об­ла­да­ют вер­ти­каль­ные, ост­ро­ко­неч­ные мо­ти­вы (щип­цы, вим­пер­ги, пи­нак­ли, ук­ра­шен­ные краб­ба­ми и кре­сто­цве­та­ми). Го­тич. со­бор – об­ра­зец син­те­за ис­кусств: ар­хи­тек­ту­ры, скульп­ту­ры, мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си и де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го иск-ва. Все ви­ды де­ко­ра зда­ния свя­за­ны ме­ж­ду со­бой еди­ной ико­но­гра­фич. про­грам­мой, ох­ва­ты­ваю­щей все сфе­ры бы­тия и пре­вращаю­щей со­бор в сим­вол Бо­же­ст­вен­но­го уни­вер­су­ма.

Го­тич. иск-во Фран­ции на­чи­на­ет­ся пе­рио­дом ран­ней Г. (1140 – кон. 12 в.). Пер­вой го­тич. по­строй­кой Фран­ции при­ня­то счи­тать цер­ковь аб­бат­ст­ва Сен-Де­ни, пе­ре­стро­ен­ную в 1137–44 по ини­циа­ти­ве аб­ба­та Су­ге­рия, ос­та­вив­ше­го под­роб­ный от­чёт о по­строй­ке. Пе­ре­кры­тие об­хо­да хо­ра и ка­пелл нер­вюр­ны­ми сво­да­ми, фа­сад с 3 пор­та­ла­ми и ок­ном-ро­зой, со­стоя­щим пер­во­на­чаль­но из мно­же­ст­ва ма­лых круг­лых окон-цвет­ков (его фор­мы да­ли др. назв. пе­рио­ду – цве­ту­щая Г.), ис­поль­зо­ва­ние вит­ра­жей в ка­пел­лах ста­ли оп­ре­де­ляю­щи­ми чер­та­ми но­во­го ти­па цер­ков­ной по­строй­ки. Со­бо­ры в Сан­се (ок. 1140–68) и Сан­ли­се (1151–1175) бы­ли пол­но­стью пе­ре­кры­ты нер­вюр­ны­ми сво­да­ми. 2-я пол. 12 в. – вре­мя по­яв­ле­ния т. н. ну­ай­он­ской груп­пы в ар­хи­тек­ту­ре: со­бо­ры в Ла­не (по­сле 1155–1225) и Ну­ай­о­не (строи­тель­ст­во на­ча­то ок. 1145); Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри со­бор (1163–1245), юж. ру­кав тран­сеп­та со­бо­ра в Су­ас­со­не (ок. 1170–90). Её от­ли­чит. осо­бен­но­сти – 4-ярус­ные сте­ны гл. не­фа (по­ми­мо яру­са га­ле­рей над бо­ко­вы­ми не­фа­ми вво­дит­ся ярус де­ко­ра­тив­но­го три­фо­рия) и сис­те­ма т. н. двой­ной обо­лоч­ки (ко­гда сте­на, про­ре­зан­ная не­глу­бо­ки­ми де­ко­ра­тив­ны­ми ар­ка­да­ми три­фо­рия и ук­ра­шен­ная на­ло­жен­ны­ми сле­пы­ми ар­ка­да­ми в яру­се окон, ут­ра­чи­ва­ет мо­но­лит­ность и ста­но­вит­ся про­ни­цае­мой и све­то­нос­ной). В этот пе­ри­од ещё со­хра­ня­ют­ся ро­ман­ские чер­ты в ар­хи­тек­ту­ре – не­вы­со­кая стре­ла ар­ки, срав­ни­тель­но ма­лая про­ре­зан­ность сте­ны ок­на­ми и не­зна­чит. вы­со­та зда­ния (до 33 м), на­ли­чие га­ле­рей над бо­ко­вы­ми не­фа­ми, уме­рен­ный вер­ти­ка­лизм форм. Со­бор Нотр-Дам в Шар­тре (строи­тель­ст­во на­ча­то в 1194, хор – до 1221, ос­вя­щён в 1260), в ко­то­ром ис­че­за­ют га­ле­реи над бо­ко­вы­ми нефа­ми и уп­ро­ща­ет­ся план, бла­го­да­ря че­му воз­рас­та­ет един­ст­во внутр. про­стран­ст­ва зда­ния, а так­же зна­чи­тель­но раз­рас­та­ет­ся зо­на окон, ха­рак­те­ри­зу­ет пе­ре­ход к сле­дую­щей сти­ли­стич. фа­зе – т. н. клас­си­че­ской (вы­со­кой, или зре­лой) Г. (кон. 12 в. – 1230). В со­бо­рах Нотр-Дам в Рейм­се (1211 – нач. 14 в.) и Амь­е­не (1220–88) про­дол­жа­ет­ся рас­ши­ре­ние зо­ны окон и на­рас­та­ние вы­со­ты сво­дов. Др. на­прав­ле­ние в ар­хи­тек­ту­ре зре­лой франц. Г. пред­став­ле­но со­бо­ром в Бур­же (1198 – ок. 1280) – 5-не­фным, с «пи­ра­ми­даль­ной» кон­ст­рук­ци­ей, под­чёр­ки­ваю­щей гос­под­ство очень вы­со­ко­го центр. не­фа над низ­ки­ми бо­ко­вы­ми, и с не­про­пор­цио­наль­но со­кра­щён­ным три­фо­ри­ем. В со­бо­ре в Бо­ве (1227–72) вы­со­та сво­дов дос­тиг­ла 48 м, од­на­ко они об­ру­ши­лись че­рез 12 лет по­сле по­строй­ки.

Сле­дую­щий пе­ри­од, т. н. лу­чи­стой Г. (1230–1350, назв. вос­хо­дит к «лу­чам» окон-роз), от­кры­ва­ет ре­фор­ма зре­лой Г. – по­яв­ле­ние т. н. све­то­во­го (за­стек­лён­но­го) три­фо­рия, сли­ваю­ще­го­ся с зо­ной окон в ра­бо­тах мас­тер­ских Пье­ра де Мон­трёй (пе­ре­стро­ен­ный неф ц. Сен-Де­ни, 1231–1240-е гг.) и Жа­ка де Ше­ля (тран­сеп­ты со­бо­ра Нотр-Дам в Па­ри­же, ок. 1250). Усо­вер­шен­ст­во­ва­ние тех­ни­ки ка­мен­ной резь­бы по­зво­ли­ло ещё боль­ше уве­ли­чить пло­щадь ос­тек­лён­ных по­верх­но­стей за счёт ажур­ной клад­ки окон­ных пе­ре­плё­тов. Наи­выс­шее дос­ти­же­ние это­го пе­рио­да – 2-ярус­ная ка­пел­ла Сент- Ша­пель (ме­ж­ду 1239 и 1243–48) в Па­ри­же – до­мо­вая ц. Лю­до­ви­ка Свя­то­го, вто­рой ярус ко­то­рой це­ли­ком со­сто­ит из окон, раз­де­лён­ных толь­ко тон­ки­ми пуч­ка­ми ко­лонн.

В пе­ри­од позд­ней, или пла­ме­нею­щей го­ти­ки (ок. 1350 – 1-я пол. 16 в.) ху­дож. дея­тель­ность кон­цен­три­ру­ет­ся пре­им. при дво­рах ме­це­на­тов (гер­цо­ги Бер­рий­ские в Бур­же, гер­цо­ги Бур­гунд­ские и др.). Про­ис­хо­дит уп­ро­ще­ние го­тич. кон­ст­рук­ции и ус­лож­не­ние де­ко­ра­ции (ц. Сен-Мак­лу в Руа­не, на­ча­ла пе­ре­страи­вать­ся с 1430-х гг.), рас­про­стра­не­ние го­тич. де­ко­ра­тив­ных эле­мен­тов на свет­ские по­строй­ки (Дво­рец пра­во­су­дия, там же, 1499–1550). Осо­бым яв­ле­ни­ем ста­ло их со­еди­не­ние с при­шед­ши­ми из Ита­лии ре­нес­санс­ны­ми фор­ма­ми (церк­ви Сент-Эс­таш в Па­ри­же, 1532–1637, Св. Ни­колая То­лен­тин­ско­го в Бру, 1513–1532). Ста­но­вит­ся бо­лее ин­тен­сив­ным свет­ское строи­тель­ст­во: воз­во­дят­ся двор­цы (Пап­ский в Авинь­о­не, 1334 – кон. 14 в.), зам­ки (Пьер­фон, 1390–1420), особ­ня­ки («оте­ли») бо­га­тых го­ро­жан (дом Жа­ка Кё­ра в Бур­же, 1443–51), в них ис­поль­зу­ют­ся отд. кон­ст­рук­тив­ные и де­ко­ра­тив­ные приё­мы го­ти­ки.

В анг­лий­ской Г. силь­на инер­ция пред­ше­ст­вую­ще­го ро­ман­ско­го сти­ля: де­ла­ет­ся боль­ший ак­цент на де­ко­ра­ции, чем на кон­ст­рук­ции, по­строй­ки от­ли­ча­ют­ся не­боль­шой вы­со­той при зна­чит. дли­не, ми­ни­му­мом скульп­ту­ры, от­сут­ст­ви­ем франц. вер­ти­ка­лиз­ма, на­ли­чи­ем квад­рат­ных ал­тар­ных ап­сид (на­сле­дие ар­хи­тек­ту­ры цис­тер­ци­ан­ско­го ор­де­на) и в ря­де слу­ча­ев от­дель­но стоя­щих 8-гран­ных за­лов ка­пи­ту­ла. Час­то сво­ды ро­ман­ских по­стро­ек пе­ре­страи­ва­лись в го­тич. сти­ле. На­зва­ние ран­ней, или лан­це­то­вид­ной, англ. Г. (1170–1240) свя­за­но с рас­про­стра­нён­ной в это вре­мя фор­мой окон – уз­ких, вы­со­ких, с не­боль­шим стрель­ча­тым за­вер­ше­ни­ем. К этой сти­ли­стич. фа­зе от­но­сят­ся пе­ре­стро­ен­ный по об­раз­цу ран­ней франц. Г. хор со­бо­ра в Кен­тер­бе­ри (1175–84, арх. Виль­ям из Сан­са, воз­мож­но, фран­цуз), со­бо­ры в Лин­коль­не (1192–1250) и Сол­сбе­ри (1220–66), ран­няя фа­за строи­тель­ст­ва со­бора в Уэль­се (ок. 1185–1240) с его ха­рак­тер­ным для Анг­лии рас­тя­ну­тым фа­са­дом-эк­ра­ном. Пе­ре­ход к зре­лой, или ук­ра­шен­ной, Г. (1240–1330) про­изо­шёл при пе­ре­строй­ке хо­ра гл. церк­ви Вест­мин­стер­ско­го аб­бат­ст­ва (1245–69) по об­раз­цу со­бо­ра в Рейм­се и Сент-Ша­пель в Па­ри­же (с ал­тар­ной ап­си­дой, пре­вра­щён­ной в сплош­ную стек­лян­ную сте­ну). От­ли­чит. чер­та этой сти­ли­стич. фа­зы – обиль­ный и раз­но­об­раз­ный де­кор для опор, стен, сво­дов и др. кон­ст­рук­тив­ных час­тей зда­ния. К это­му же пе­рио­ду от­но­сят­ся зал ка­пи­ту­ла со­бо­ра в Сол­с­бе­ри, впер­вые пе­ре­кры­тый из еди­но­го цен­тра, т. н. ан­гель­ский хор со­бо­ра в Лин­коль­не (1250-е гг. – 1280), со­бо­ры в Эк­се­те­ре (ок. 1279–1360, пер­вый англ. со­бор, ли­шён­ный га­ле­рей, с 11-ча­ст­ны­ми слож­ны­ми сво­да­ми) и Йор­ке (нач. 13–15 вв.). Ре­ак­ци­ей на ук­ра­шен­ный стиль явил­ся т. н. пер­пен­ди­ку­ляр­ный стиль (или вер­ти­каль­ный стиль) в англ. позд­ней Г. (1330 – 1530-е гг.), для ко­то­ро­го ха­рак­тер­но со­кра­ще­ние де­ко­ра­тив­ных эле­мен­тов до про­стой «ре­шёт­ки» из еди­но­об­раз­ных рез­ных мо­ду­лей, на­ло­жен­ных на сте­ны и ок­на хра­ма. С ней со­гла­со­вы­вал­ся узор слож­ных де­ко­ра­тив­ных вее­ро­об­раз­ных, сет­ча­тых, звезд­ча­тых сво­дов, ут­ра­тив­ших функ­цио­наль­ность, при­су­щую франц. го­тич. пе­ре­кры­ти­ям (об­нов­ле­ние хо­ра со­бо­ра в Гло­сте­ре, 1329–1377; ре­кон­ст­рук­ция не­фов Кен­тер­бе­рий­ско­го со­бо­ра, по­сле 1377, арх. Г. Йе­вел; ка­пел­ла Сент-Джордж в Винд­зо­ре, 1474–1528). Для это­го пе­рио­да ха­рак­тер­ны «церк­ви-фо­на­ри» (Ко­ро­лев­ские ка­пел­лы в Кем­брид­же, 1446–1515, и Вест­мин­сте­ре, 1503–19).

В Гер­ма­нию Г. при­хо­дит к 1230-м гг. и про­дол­жа­ет­ся до 16 в. Для ран­них (1-я пол. 13 в.) по­стро­ек ха­рак­тер­ны на­ло­же­ние за­им­ст­во­ван­ных из Фран­ции го­тич. черт на ро­ман­скую ос­но­ву зда­ния, уп­ро­щён­ность ин­терь­е­ра (т. н. заль­ные церк­ви с не­фа­ми од­ной вы­со­ты, ц. Св. Ели­за­ве­ты в Мар­бур­ге, 1235–83), со­хра­не­ние вто­ро­го ал­та­ря на зап. сто­ро­не (на­сле­дие ар­хи­тек­ту­ры «Ка­ро­линг­ско­го воз­ро­ж­де­ния»). В пе­ри­од зре­лой нем. Г. (2-я пол. 13–14 вв.) на ба­зе франц. об­раз­цов лу­чи­стой Г. соз­да­ёт­ся тип хра­ма, в си­лу­эте ко­то­ро­го до­ми­ни­ру­ют баш­ни, а фа­са­ды по­кры­ва­ет гус­тая ка­мен­ная резь­ба, рас­тво­ряю­щая их тя­жё­лую мас­су (со­бо­ры в Страс­бур­ге, 1250–75, и в Кёль­не, 1248–1560, ос­вя­щён в 1322, до­стро­ен в 19 в.). Под влия­ни­ем этих по­стро­ек фор­ми­ру­ет­ся нац. тип не­вы­со­ко­го хра­ма с од­ной баш­ней на фа­са­де (со­бо­ры во Фрай­бур­ге-им-Брайс­гау, Уль­ме, Мей­се­не). На се­ве­ре Гер­ма­нии и в При­бал­ти­ке по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние кир­пич­ная го­ти­ка. П. Пар­лер, воз­во­дя верх­ние ча­сти хо­ра и юж. тран­сеп­та со­бо­ра Св. Ви­та в Пра­ге (1356–99), син­те­зи­ро­вал нем., франц., анг­лий­ские, а так­же ита­ло-ви­зант. тра­ди­ции, сво­бод­но и изо­бре­та­тель­но варь­и­руя тра­диц. фор­мы. Его твор­че­ст­во лег­ло в ос­но­ву позд­ней нем. Г. (15–16 вв.), для ко­то­рой харак­тер­ны даль­ней­шее раз­ви­тие ти­па заль­ной церк­ви и пре­вра­ще­ние сво­дов в де­ко­ра­тив­ное пан­но (ц. Св. Ан­ны в Ан­на­берг-Бух­холь­це, 1499–1525). В этот пе­ри­од го­тич. по­строй­ки воз­ни­ка­ют по всей тер­ри­то­рии Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии: в Ав­ст­рии (го­тич. час­ти со­бо­ра Св. Сте­фа­на в Ве­не, 1304–1440) и Швей­ца­рии (со­бор Св. Вин­цен­та в Бер­не, 1421–1588), а так­же в Ни­дер­лан­дах – со­бо­ры в Ан­твер­пе­не (1352–1616) и Ме­хе­ле­не (1452–1578). В Ни­дер­лан­дах воз­во­дят­ся бо­га­то де­ко­ри­ро­ван­ные гражд. по­строй­ки (су­кон­ные ря­ды в Ип­ре, 1200–1304, в Брюг­ге, 1248–1364; ра­ту­ши в Брюс­селе, 1402–55, Лё­ве­не, 1448–1459, Ау­де­нар­де, 1526–37). Пе­ре­пле­те­ние влия­ний англ., франц., а так­же нем. кир­пич­ной Г. оп­ре­де­ли­ло спе­ци­фи­ку го­тич. зод­че­ст­ва Нор­ве­гии (го­тич. час­ти со­бо­ра в Трон­хей­ме, 1180–1320), Да­нии (со­бор Св. Кну­да в Оден­се, ок. 1300 – 15 в.), Шве­ции (цер­ковь в Вад­сте­не, 1369–1430).

В Ита­лии в си­лу ус­той­чи­во­сти ро­ман­ской и ан­тич­ной тра­ди­ций вос­при­ни­ма­ют­ся гл. обр. лишь отд. чер­ты Г.: ок­но-ро­за, стрель­ча­тое ок­но, нер­вюр­ный свод и др., од­на­ко не скла­ды­ва­ет­ся еди­ной го­тич. сис­те­мы кон­ст­рук­ции и де­ко­ра­ции. Г. в Ита­лии со­су­ще­ст­ву­ет с Про­то­ре­нес­сан­сом – ан­ти­ки­зи­рую­щей сти­ли­стич. тен­ден­ци­ей, пред­вос­хи­щаю­щей чер­ты Воз­ро­ж­де­ния. Го­тич. по­строй­ки воз­во­дят­ся с 13 в.: церк­ви но­вых мо­на­ше­ских ор­де­нов – фран­ци­скан­ско­го (цер­к­ви Св. Франци­ска в Ас­си­зи, 1228–53, Сан­та-Кро­че во Фло­рен­ции, 1294–1443) и до­ми­ни­кан­ско­го (ц. Сан­та-Ма­рия-Но­вел­ла во Фло­рен­ции, ок. 1246 – сер. 14 в.), гор. со­бо­ры в Сие­не (1-я пол. 13 в. – 1270-е гг.), Ор­вие­то (1290 – сер. 14 в.). Для них ха­рак­тер­но от­сут­ст­вие вер­ти­ка­лиз­ма, де­ле­ние плос­ко­сти фа­са­да на ряд пра­виль­ных гео­мет­рич. фи­гур. Со­бор в Ми­ла­не, пол­но­стью спла­ни­ро­ван­ный как го­ти­че­ский, стро­ил­ся пре­им. иностр. мас­те­ра­ми (1385 – сер. 19 в.). В Ве­не­ции Г. ос­та­ви­ла за­мет­ный след, она вос­при­ня­ла чер­ты ви­зант. и араб. ар­хит. тра­ди­ций. Отд. го­тич. эле­мен­ты ис­поль­зу­ют­ся во двор­цах гор. са­мо­уп­рав­ле­ния (Па­лац­цо Век­кьо во Фло­рен­ции, Па­лац­цо Пуб­ли­ко в Си­е­не, Дво­рец до­жей в Ве­не­ции и др.).

Ар­хи­тек­ту­ра ран­ней Г. в Ис­па­нии и Пор­ту­га­лии на­хо­ди­лась под силь­ным влия­ни­ем зре­лой Г. Фран­ции (со­бо­ры: в Бур­го­се, 1221–60; в Ле­о­не, на­чал стро­ить­ся в 1255; в То­ле­до, стро­ил­ся с 1226; ре­кон­ст­рук­ция ц. Сан­ть­я­го-де-Ком­по­сте­ла, сер. 13 в.). В то же вре­мя её от­ли­ча­ет при­вер­жен­ность к уп­ро­щён­но­му ро­ман­ско­му пла­ну зда­ния, а так­же оби­лие мав­ри­тан­ских влия­ний в де­ко­ре (узор­ча­тая клад­ка, под­ко­во­об­раз­ные ар­ки, пе­ре­кры­тия в фор­ме звез­ды), ко­то­рые со­хра­ни­лись до 16 в. (в сти­ле му­де­хар). Лишь к 15 в. скла­ды­ва­ют­ся соб­ст­вен­но нац. сти­ли – иса­бе­ли­но в Ис­па­нии и ма­ну­эли­но в Пор­ту­га­лии. В 16 в. отд. го­тич. эле­мен­ты про­ник­ли в ар­хи­тек­ту­ру исп. ко­ло­ний в Аме­ри­ке.

Скульп­ту­ра. Скульп­ту­ра – гл. вид де­ко­ра­тив­но­го уб­ран­ст­ва со­бо­ра, со­су­щест­вую­щий с ар­хи­тек­ту­рой в рам­ках ха­рак­тер­но­го для Г. син­те­за ис­кус­ств. Во Фран­ции гл. зо­ной её раз­ме­ще­ния ос­та­ёт­ся, как и в ро­ман­ский пе­ри­од, пер­спек­тив­ный пор­тал, од­на­ко ак­цент пе­ре­но­сит­ся с ком­по­зи­ции тим­па­на (час­то ук­ра­шен­но­го сце­ной «Страш­но­го су­да» или «Ко­ро­но­ва­ния Ма­рии») на от­ко­сы (изо­бра­же­ния зем­ных пред­ков Хри­ста, свя­тых), где раз­ви­ва­ет­ся тип ста­туи-ко­лон­ны. В ста­ту­ях Ко­ро­лев­ско­го пор­та­ла со­бо­ра в Шар­тре (1145–55) про­ис­хо­дит пе­ре­ход от ро­ман­ско­го сти­ля к го­ти­че­ско­му. В пла­сти­ке пор­та­лов тран­сеп­тов со­бо­ров Нотр-Дам в Шар­тре (1205–10) и в Па­ри­же (зап. фа­сад – 1210–35, тран­сеп­ты – 1240–50-е гг.) по­сте­пен­но воз­рас­та­ет са­мо­стоя­тель­ность фи­гур по от­но­ше­нию к ар­хит. де­та­лям, по­яв­ля­ет­ся стрем­ле­ние к от­хо­ду от ро­ман­ской ус­лов­но­сти и гео­мет­риз­ма, к пе­ре­да­че дви­же­ния, ес­те­ст­вен­но­сти жес­та и ми­ми­ки. В 1-й пол. 13 в. про­ис­хо­дит даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние скульп­ту­ры на но­вые зо­ны фа­са­да (т. н. га­ле­реи ко­ро­лей, баш­ни, пи­нак­ли), в ин­терь­е­ре по­яв­ля­ет­ся тип от­дель­но стоя­щей ста­туи («Пре­крас­ные Ма­дон­ны»). Вер­ши­ной раз­ви­тия сти­ля ста­ло по­яв­ле­ние т. н. S-об­раз­ной фи­гу­ры, пол­но­стью ут­ра­тив­шей за­ви­си­мость от гео­мет­риз­ма ар­хи­текту­ры. В рам­ках «сти­ля око­ло 1200 го­да» на ба­зе пе­ре­ра­бо­тан­ных зап. мас­те­ра­ми ви­зант. и ан­тич­ных об­раз­цов скла­ды­вает­ся но­вый, ос­но­ван­ный на изу­че­нии ан­тич­ной пла­сти­ки гу­ма­ни­зи­ро­ван­ный об­раз че­ло­ве­ка, во­пло­щён­ный в груп­пе «Встре­ча Ма­рии и Ели­за­ве­ты» (зап. пор­тал со­бо­ра в Рейм­се, сер. 13 в.), в ста­ту­ях Вос­крес­ше­го Хри­ста (т. н. «Бла­гой Гос­подь», ок. 1225, зап. раз­де­лит. столп) и «Зо­ло­той Бо­го­ма­те­ри» (раз­де­лит. столп пор­та­ла юж. тран­сеп­та) со­бо­ра в Амь­е­не. Даль­ней­шая эман­си­па­ция скульп­ту­ры от ар­хи­тек­ту­ры в пе­ри­од позд­ней Г. про­яви­лась в фор­ми­ро­ва­нии ан­самб­лей, где гл. роль иг­ра­ет ста­туя («Ко­ло­дец Мои­сея» К. Слю­те­ра в мон. Шан­моль в Ди­жо­не, ок. 1396–1405). Дос­ти­га­ет­ся пре­дель­ная кон­крет­ность в де­та­лях внеш­но­сти («го­тич. на­ту­ра­лизм») при со­хра­не­нии об­щей ус­лов­но­сти фи­гур. По­яв­ля­ют­ся пер­вые об­раз­цы порт­ре­та, пре­ж­де все­го по­гре­баль­но­го (над­гро­бия: Фи­лип­па Сме­ло­го в Ди­жо­не, 1391–1404; Фи­ли­бе­ра II Кра­си­во­го и Мар­га­ри­ты Ав­ст­рий­ской в Бру, 1526–32).

В Анг­лии мо­ну­мен­таль­ная скульп­ту­ра не кон­цен­три­ро­ва­лась в зо­не пор­та­лов, но бы­ла рас­сре­до­то­че­на по всей по­верх­но­сти фа­са­да. Го­тич. сти­ли­сти­ка про­ни­ка­ет в англ. пла­сти­ку из Фран­ции в сер. 13 в. (фа­сад со­бо­ра в Уэль­се). Но клас­сич. тен­ден­ции бы­ст­ро ни­ве­ли­ру­ют­ся ме­ст­ны­ми тра­ди­ция­ми. Осо­бым бо­гат­ст­вом и раз­но­об­ра­зи­ем форм от­ли­ча­лась де­ко­ра­тив­ная резь­ба в ин­терь­е­рах церк­вей ук­ра­шен­но­го сти­ля (ка­пел­ла Бо­го­ма­те­ри со­бо­ра в Или, 1321–49).

В Гер­ма­нии скульп­ту­ра бо­лее не­за­ви­си­ма от ар­хи­тек­ту­ры, чем во Фран­ции. На­ли­чие в ря­де слу­ча­ев двух ал­тар­ных ап­сид час­то де­ла­ло не­воз­мож­ным скульп­тур­ное оформ­ле­ние зап. пор­та­ла (ис­клю­че­ния – пор­та­лы Страс­бург­ско­го и Ма­где­бург­ско­го со­бо­ров; в Бам­берге ук­ра­ше­ны сев. и юж. пор­та­лы). Скульп­ту­ра со­сре­до­то­че­на гл. обр. в ин­терь­е­ре: рель­е­фы летт­не­ров (ал­тар­ных пре­град) в Халь­бер­штад­те (1200) и На­ум­бур­ге (ок. 1250); при­стен­ные ста­туи в ал­тар­ных час­тях и не­фах («Встре­ча Ма­рии и Ели­за­ве­ты», 1225–37, «Всад­ник», ок. 1230–40, в Бам­берг­ском со­бо­ре), груп­па до­на­то­ров в зап. хо­ре со­бо­ра в На­ум­бур­ге (1250–60), «Рас­пя­тия» над ал­та­ря­ми. Нем. го­тич. пла­сти­ке свой­ст­вен­ны под­чёрк­ну­тая ха­рак­тер­ность пер­со­на­жей, рез­кость в пе­ре­да­че эмо­ций, поч­ти гро­те­ск­ное уси­ле­ние ми­ми­ки, ин­те­рес к кон­кре­ти­ке внеш­но­сти. В эпо­ху позд­ней Г. по­яв­ля­ют­ся т. н. бла­го­чес­ти­вые об­ра­зы «Ма­дон­ны с Мла­ден­цем», «Оп­ла­ки­ва­ния», «Трои­цы» в ви­де от­дель­но стоя­щих не­боль­ших рас­кра­шен­ных ста­туй. В Гер­ма­нии и Ни­дер­лан­дах по­лу­чил рас­про­стра­не­ние рез­ной створ­ча­тый де­рев. ал­тарь, со­вме­щаю­щий в се­бе ар­хит. го­тич. об­рам­ле­ние с вы­со­ким релье­фом и жи­во­пи­сью («Санкт-Вольф­ганг­ский ал­тарь» М. Пахе­ра, 1471–81; «Ал­тарь Св. Кро­ви» Т. Ри­менш­ней­де­ра, 1501–05), а так­же над­гро­бия.

Исп. го­тич. пла­сти­ка 13 в. раз­ви­ва­лась под влия­ни­ем скульп­ту­ры Рейм­са (пор­тал со­бо­ра в Ле­о­не, юж. тран­септ со­бо­ра в Бур­го­се). В 14–15 вв. в рам­ках сти­ля иса­бе­ли­но ра­бо­та­ли пре­им. флам. и нем. скульп­то­ры, осн. ти­па­ми ста­но­вят­ся над­гро­бие (прин­ца до­на Аль­фон­со, 1486–93; гроб­ни­ца Хуа­на II и Иза­бел­лы Пор­ту­галь­ской, 1486–93) и рез­ной де­рев. ал­тарь (ре­таб­ло – в кар­те­зи­ан­ском мон. Ми­раф­ло­рес близ Бур­го­са, 1496–99, и др.). В скульп­ту­ре Ита­лии 13–14 вв. влия­ние Г. ста­ло од­ной из со­став­ляю­щих Про­то­ре­нес­сан­са: про­по­вед­ни­че­ские ка­фед­ры Ни­кол­ло и Дж. Пи­за­но, скульп­ту­ра фа­са­да Си­ен­ско­го со­бо­ра (Дж. Пи­за­но, 1284–98), пла­сти­ка Ар­ноль­фо ди Кам­био. Бо­лее вы­ра­жен­ной го­тич. экс­прес­си­ей на­де­ле­ны рель­е­фы фа­са­да со­бо­ра в Ор­вие­то (1310–30, Л. Май­та­ни).

Жи­во­пись и де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное ис­кус­ст­во. В свя­зи с рас­ши­ре­ни­ем зо­ны окон и умень­ше­ни­ем пло­ща­ди сте­ны гл. ви­дом мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си в Г. ста­но­вит­ся вит­раж, со­еди­няю­щий в се­бе функ­ции ос­ве­ще­ния ин­терь­е­ра и цве­то­во­го ак­цен­та. Это со­вме­ще­ние све­та и цве­та во­пло­ща­ло идею Бо­же­ст­вен­но­го све­та, от­ра­жён­но­го в ма­те­ри­аль­ном. По­сле ре­фор­мы этой тех­ни­ки в сер. 12 в. (при­писы­вае­мой аб­ба­ту Су­ге­рию) го­тиче­ский вит­раж по­лу­чил фи­гур­ные ра­мы слож­ной фор­мы, ши­ро­кую цве­то­вую па­лит­ру и слож­ную ико­но­гра­фич. про­грам­му, со­че­таю­щую ре­ли­ги­оз­ные и свет­ские сю­же­ты. В со­бо­рах Бур­жа, Ле-Ма­на, Лио­на, Шар­тра соз­да­ют­ся гран­ди­оз­ные вит­раж­ные цик­лы. К 15 в. вит­раж пре­вра­ща­ет­ся из на­бо­ра цвет­ных стё­кол с мини­му­мом на­не­сён­ной по­верх жи­во­пи­си в жи­во­пись по про­зрач­но­му стек­лу (т. н. пре­крас­ный стиль) с ми­ни­му­мом фи­гур­ных рам (со­бо­ры в Эв­рё, Уль­ме).

В эпо­ху Г. пе­ре­жи­ва­ет рас­цвет ми­ниа­тю­ра книж­ная, бла­го­да­ря зна­чит. уве­ли­че­нию ко­ли­че­ст­ва книг и их ти­пов, а так­же по­яв­ле­нию свет­ских мас­тер­ских по их из­го­тов­ле­нию. Во Фран­ции в сер. 13 в. в т. н. ми­ниа­тю­ре «на зо­ло­тых фо­нах» под влия­ни­ем тех­ни­ки вит­ра­жа и об­ще­ев­ро­пей­ско­го ан­ти­ки­зи­рую­ще­го и ви­зан­ти­ни­зи­рую­ще­го «сти­ля око­ло 1200 го­да» (Псал­тирь ко­ро­ле­вы Ин­ге­борг, до 1210) фор­ми­ру­ет­ся го­тич. стиль (Псал­тирь Лю­до­ви­ка Свя­то­го, 1260–70). Па­рад­ные и до­ро­гие ру­ко­пи­си-псал­ти­ри с тет­ра­дя­ми пол­но­стра­нич­ных ми­ниа­тюр пе­ред тек­стом и т. н. мо­ра­ли­зо­ван­ные биб­лии со­су­ще­ст­ву­ют с де­шё­вы­ми ма­ло­фор­мат­ны­ми «уни­вер­си­тет­ски­ми» кни­га­ми, ук­ра­шен­ны­ми лишь ма­лень­ки­ми ини­циа­ла­ми. Ши­ро­ко рас­про­стра­ня­ют­ся так­же ил­лю­ми­ни­ро­ван­ные ру­ко­пи­си свет­ско­го со­дер­жа­ния: ры­цар­ский ро­ман, по­этич. сб-ки, бес­тиа­рии, хро­ни­ки и др. В кон. 13–14 вв. ве­ду­щим ти­пом ру­ко­пи­си ста­но­вит­ся пред­на­зна­чен­ный для ча­ст­но­го свет­ско­го ли­ца ча­со­слов. В это вре­мя стиль ста­но­вит­ся де­ко­ра­тив­нее, по­яв­ля­ют­ся клет­ча­тые фо­ны, эле­мен­ты све­то­те­ни, про­цвет­шие рам­ки («Бре­виа­рий Фи­лип­па Кра­си­во­го» мас­те­ра Оно­ре, ок. 1290), а так­же дро­ле­ри (от франц. drôlerie – шут­ка, за­ба­ва) – по­учи­тель­ные или за­бав­ные ри­сун­ки на по­лях («Бель­вилль­ский бре­виа­рий» Ж. Пю­се­ля, ок. 1325). К 1400 в книж­ной ми­ниа­тю­ре фор­ми­ру­ет­ся кар­тин­ная ком­по­зи­ция с на­ту­ра­ли­стич. пей­за­жем и эле­мен­та­ми пер­спек­ти­вы (бра­тья Лим­бург, Мас­тер «Ча­со­сло­ва мар­ша­ла Бу­си­ко», ок. 1405). Для англ. шко­лы ха­рак­тер­ны ли­ней­ность, очер­ко­вость («Боль­шая хро­ни­ка» Мэ­тью Пэ­ри­са, нач. 13 в.), по­вы­шен­ная тя­га к де­ко­ра­тив­но­сти («Апо­ка­лип­сис Дус», ок. 1265).

Го­тич. жи­во­пись 14 в. ис­пы­та­ла влия­ние но­во­го сти­ля фре­ско­вой жи­во­пи­си, ко­то­рый раз­ви­вал­ся в Ита­лии во 2-й пол. 13 – нач. 14 вв. (Чи­ма­буэ, П. Ка­вал­ли­ни, Джот­то) в рам­ках Про­то­ренес­сан- са. Жи­во­пись это­го вре­ме­ни так­же по­слу­жи­ла от­прав­ной точ­кой для раз­ви­тия жи­во­пи­си арс но­ва в Ни­дер­лан­дах. С 13 в. в Ита­лии, а с 14–15 вв. и в за­аль­пий­ской Ев­ро­пе ши­ро­ко рас­про­стра­ня­ет­ся тип ал­тар­но­го об­раза, со­че­таю­ще­го жи­во­пись с рез­ным го­тич. об­рам­ле­ни­ем.

Го­тич. стиль яр­ко про­явил­ся в пред­ме­тах де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го иск-ва. Сре­ди них вы­де­ля­ют­ся бо­го­слу­жеб­ные пред­ме­ты (ре­ли­к­ва­рии, по­ти­ры и др.), ук­ра­шен­ные фи­ли­гра­нью; ал­тар­ные об­ра­зы, ук­ра­шен­ные эма­лью и че­кан­кой по дра­го­цен­ным ме­тал­лам. Для ук­ра­ше­ния свет­ских по­стро­ек ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись шпа­ле­ры (цикл «Да­ма с еди­но­ро­гом», 15 в., Му­зей Клю­ни, Па­риж). Бы­ли рас­про­стра­не­ны так­же ста­ту­эт­ки, склад­ные дип­ти­хи и свет­ские пред­ме­ты (греб­ни, шка­тул­ки), ук­ра­шен­ные резь­бой по сло­но­вой кос­ти.

Г. ока­за­ла влия­ние на искусство Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко , а за­тем ста­ла объ­ек­том под­ра­жа­ния и сти­ли­за­ции. Поч­ти ка­ж­дый ар­хит. стиль, стал­ки­ва­ясь с за­да­чей за­вер­ше­ния строи­тель­ст­ва го­тич. со­бо­ров, ко­то­рое про­дол­жа­лось в от­дель­ных слу­ча­ях ве­ка­ми, соз­да­вал свой ва­ри­ант Г., что­бы до­бить­ся об­щей гар­мо­нии ста­рых и но­вых час­тей ан­самб­ля. Это в осо­бой сте­пе­ни про­яви­лось в Анг­лии, где в 1680-х гг. ро­ди­лась нео­готи­ка. В Че­хии в 18 в. су­ще­ст­во­ва­ла «ба­роч­ная го­ти­ка», со­че­тав­шая де­ко­ра­тив­ные свой­ст­ва двух сти­лей. В Рос­сии в 1770-х гг. по же­ла­нию имп. Ека­те­ри­ны II ар­хи­тек­то­ра­ми В. И. Ба­же­но­вым и М. Ф. Ка­за­ко­вым бы­ла раз­ра­бота­на «рус­ская го­ти­ка», где ис­поль­зо­ва­лись раз­лич­ные по про­ис­хо­ж­де­нию эле­мен­ты ср.-век. ар­хи­тек­ту­ры.

Иллюстрации:

Схе­ма кон­ст­рук­ции го­ти­че­ско­го со­бо­ра: 1 – кре­сто­вый нер­вюр­ный сводна стрель­ча­тых ар­ках; 2 – три­фо­рий; 3 – цент­раль­ный неф; 4 – бо­ко­вой неф; 5 – контр­форс; 6 – пи­накль; 7 – арк­бу­та­ны. Архив БРЭ;

Интерьер цер­кви аббатства Сен-Де­ни. 12–13 вв. Архив БРЭ;

Интерьер капеллы Сент-Ша­пельв Па­ри­же. Ме­ж­ду 1239 и 1243–48. Архив БРЭ;

Со­бор в Сол­сбе­ри. 1220–66. Архив БРЭ;

Ра­ту­ша в Брюс­се­ле. 1402–55. Архив БРЭ;

Со­бор в Кёль­не. Сво­ды бо­ко­вых не­фов. 1248–1322. Архив БРЭ;

Со­бор в Сие­не. 1-я пол. 13 в. – 1270-е гг. Архив БРЭ;

Ко­ро­лев­ский пор­тал со­бо­ра в Шар­тре. 1145–55. Архив БРЭ;

«Благовещение» и «Встре­ча Ма­рии и Ели­за­ве­ ты». Ста­туи с от­ко­сов за­пад­но­го пор­та­ла со­бо­ра в Рейм­се. Сер. 13 в. Архив БРЭ;

«Тай­ная ве­че­ря». Рель­еф из со­бо­рав На­ум­бур­ге. Ок. 1250. Архив БРЭ;

«Дре­во Иес­сее­во». Вит­раж со­бо­рав Шар­тре. 2-я пол. 12 в. Архив БРЭ;

«Ноев ковчег». Ми­ниа­тю­раиз Псал­ти­ри Лю­до­ви­ка Свя­то­го. 1260–70. На­цио­наль­ная биб­лио­те­ка (Па­риж). Архив БРЭ;

«Да­ма с еди­но­ро­гом». Фраг­мент шпа­ле­ры. 15 в. Му­зей Клю­ни (Па­риж). Архив БРЭ.

Автор статьи: А. В. По­жи­дае­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)