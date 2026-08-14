ПЛАКСИН ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
ПЛАКСИН ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ - русский историк и теоретик литературы, критик, педагог.
Сын сельского священника. Окончил Рязанскую духовную семинарию (1816 год), в 1817 году поступил в Главный педагогический институт (с 1819 года - Санкт-Петербургский университет), в 1822 году отчислен за «неблагонадёжность»; в 1826 году «прощён» с обретением права учительствовать. В 1827-1866 годах преподавал русскую словесность в Морском, первом и втором кадетских корпусах, Артиллерийском училище, Технологическом институте, Академии художеств и так далее.
С 1829 года выступал в печати как критик: статьи «Взгляд на состояние русской словесности в последнем периоде» (1829 год), «Взгляд на последние успехи русской словесности 1833 и 1834 годов» (1835 год), «Опыт истории изящных искусств в России» (1844 год) и другие.
Плаксин разработал и ввёл в программу учебных заведений курс истории русской литературы, включив в него также творчество современных ему писателей - А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, А.В. Кольцова и других: «Краткий курс словесности, приспособленный к прозаическим сочинениям» (1832м), «Руководство к познанию истории литературы» (1833 год; доработанное и расширенное издание под названием «Руководство к изучению истории русской литературы», 1846 год), «Учебный курс словесности…» (т. 1-2, 1843-1844 годы).
Выступил с критикой историко-литературной концепции Н.И. Греча, отметив, что не всегда «история гражданства согласно идёт с историею литературы», и первым обратил внимание на необходимость изучения литературы независимо от политических эпох и событий.
Выделял в истории русской литературы периоды господства «учёно-богословского» направления (XVII век), «ложноклассического» (XVIII века) и вытеснившего его романтизма (начало XIX века). Развивал понятие о романтизме как проявлении самобытности и народности в литературе («О народности в изящных искусствах и преимущественно в словесности», 1835 год).