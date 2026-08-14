ПЛАКСИН ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

ПЛАКСИН ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ - русский ис­то­рик и тео­ре­тик литературы , кри­тик, пе­да­гог.

Сын сель­ско­го свя­щен­ни­ка. Окон­чил Ря­зан­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию (1816 год), в 1817 году по­сту­пил в Главный педа­го­гический институт (с 1819 года - Санкт-Пе­тербургский университет), в 1822 году от­чис­лен за «не­бла­го­на­дёж­ность»; в 1826 году «про­щён» с об­ре­те­ни­ем пра­ва учи­тель­ст­во­вать. В 1827-1866 годах пре­по­да­вал русскую сло­вес­ность в Мор­ском, первом и втором ка­дет­ских кор­пу­сах, Артиллерийском училище, Тех­но­ло­гическом институте, Ака­де­мии ху­до­жеств и так далее.

С 1829 года вы­сту­пал в пе­ча­ти как кри­тик: статьи «Взгляд на со­стоя­ние рус­ской сло­вес­но­сти в по­след­нем пе­рио­де» (1829 год), «Взгляд на по­след­ние ус­пе­хи рус­ской сло­вес­но­сти 1833 и 1834 годов» (1835 год), «Опыт ис­то­рии изящ­ных ис­кусств в Рос­сии» (1844 год) и другие.

Плаксин раз­ра­бо­тал и ввёл в про­грам­му учеб­ных за­ве­де­ний курс ис­то­рии русской литературы, вклю­чив в не­го так­же твор­че­ст­во со­времен­ных ему пи­са­те­лей - А.С. Пуш­ки­на , М.Ю. Лер­мон­то­ва , Н.В. Го­го­ля, А.В. Коль­цо­ва и других: «Крат­кий курс сло­вес­но­сти, при­спо­соб­лен­ный к про­заи­че­ским со­чи­не­ни­ям» (1832м), «Ру­ко­во­дство к по­зна­нию ис­то­рии ли­те­ра­ту­ры» (1833 год; до­ра­бо­тан­ное и рас­ши­рен­ное издание под названием «Ру­ко­во­дство к изу­че­нию ис­то­рии рус­ской ли­те­ра­ту­ры», 1846 год), «Учеб­ный курс сло­вес­но­сти…» (т. 1-2, 1843-1844 годы).

Вы­сту­пил с кри­ти­кой ис­то­ри­ко-литературной кон­цеп­ции Н.И. Гре­ча, от­ме­тив, что не все­гда «ис­то­рия гра­ж­дан­ст­ва со­глас­но идёт с ис­то­ри­ею ли­те­ра­ту­ры», и пер­вым об­ра­тил вни­ма­ние на не­об­хо­ди­мость изу­че­ния ли­те­ра­ту­ры не­за­ви­си­мо от по­ли­тических эпох и со­бы­тий.

Вы­де­лял в ис­то­рии русской литературы пе­рио­ды гос­под­ства «учё­но-бо­го­слов­ско­го» на­прав­ле­ния (XVII век), «лож­но­клас­си­че­ско­го» (XVIII века) и вы­тес­нив­ше­го его ро­ман­тиз­ма (начало XIX века). Раз­ви­вал по­ня­тие о ро­ман­тиз­ме как про­яв­ле­нии са­мо­быт­но­сти и на­род­но­сти в литературе («О на­род­но­сти в изящ­ных ис­кус­ст­вах и пре­иму­ще­ст­вен­но в сло­вес­но­сти», 1835 год).

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