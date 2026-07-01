ПЛАКАТЫ
ПЛАКАТЫ - в Нидерландах XVI-XVIII веков - указы, предписания, постановления, законы, «открытые послания» властей, которые оформлялись в виде документа с обязательным на нём оттиском печати.
«Плакаты» обычно вывешивались для всеобщего обозрения. В каждом регионе или городе «плакаты» собирались в так назвыаемые Книги «плакатов» (нидерландский - Plakkaatboeken), посвящённые различным сферам законотворчества.
Печально известными в XVI веке стали «плакаты» владетелей Нидерландов Карла V и Филиппа II, направленные против еретиков, деятельность которых подрывала устои Римско-католической церкви - главной опоры испанского абсолютизма. Наиболее жестоким из них был «плакат» 1550 года, получивший название «Кровавый указ», на основании которого уличённые в ереси подлежали смертной казни. Карательные «плакаты» Филиппа II, усилившего гонения на протестантов-кальвинистов, вызвали широкое недовольство населения страны и дали толчок Иконоборческому восстанию 1566 года, ставшему прологом Нидерландской революции XVI века. Её победа на севере Нидерландов ознаменовалась изданием 26 июля 1581 года Генеральными штатами отложившихся провинций первого в ходе революции документа, открыто направленного против самого короля, - «Плаката о низложении» Филиппа II («Plakkaat van Verlatinghe»).
«Плакаты» - важный источник по истории, в том числе истории права, в Нидерландах.