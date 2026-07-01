ПЛАКАТЫ

ПЛАКАТЫ - в Ни­дер­лан­дах XVI-XVIII веков - ука­зы, пред­пи­са­ния, поста­нов­ле­ния, за­ко­ны, «от­кры­тые по­сла­ния» вла­стей, ко­то­рые оформ­ля­лись в ви­де до­ку­мен­та с обя­за­тель­ным на нём от­тис­ком пе­ча­ти .

«Плакаты» обыч­но вы­ве­ши­ва­лись для все­об­ще­го обо­зре­ния. В ка­ж­дом ре­гио­не или го­ро­де «плакаты» со­би­ра­лись в так назвыаемые Кни­ги «плакатов» (ни­дерландский - Plakkaat­boeken), по­свя­щён­ные различным сфе­рам за­ко­но­твор­че­ст­ва.

Пе­чаль­но из­вест­ны­ми в XVI веке ста­ли «плакаты» вла­де­те­лей Ни­дер­лан­дов Кар­ла V и Фи­лип­па II, на­прав­лен­ные про­тив ере­ти­ков, дея­тель­ность ко­то­рых под­ры­ва­ла ус­тои Римско-ка­то­лической церк­ви - глав­ной опо­ры испанского аб­со­лю­тиз­ма. Наи­бо­лее жес­то­ким из них был «пла­кат» 1550 года, по­лу­чив­ший название «Кро­ва­вый указ», на ос­но­ва­нии ко­то­ро­го ули­чён­ные в ере­си под­ле­жа­ли смерт­ной каз­ни. Ка­ра­тель­ные «плакаты» Фи­лип­па II, уси­лив­ше­го го­не­ния на про­тес­тан­тов-каль­ви­ни­стов, вы­зва­ли ши­ро­кое не­до­воль­ст­во на­се­ле­ния стра­ны и да­ли тол­чок Ико­но­бор­ческо­му вос­ста­нию 1566 года, став­ше­му про­ло­гом Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века. Её по­бе­да на се­ве­ре Ни­дер­лан­дов оз­на­ме­но­ва­лась из­да­ни­ем 26 июля 1581 года Ге­не­раль­ны­ми шта­та­ми от­ло­жив­ших­ся про­вин­ций пер­во­го в хо­де ре­во­лю­ции до­ку­мен­та, от­кры­то на­прав­лен­но­го про­тив са­мо­го ко­ро­ля, - «Пла­ка­та о низ­ло­же­нии» Фи­лип­па II («Plakkaat van Verlatinghe»).

«Плакаты» - важ­ный ис­точ­ник по ис­то­рии, в том числе ис­то­рии пра­ва, в Ни­дер­лан­дах.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)