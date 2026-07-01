ПЛАКАТ

ПЛАКАТ - вид изо­бра­зительного искусства. В от­ли­чие от афи­ши, анон­си­рую­щей спек­такль, кон­церт или другое куль­тур­ное ме­ро­прия­тие, плакаты соз­да­ют­ся в аги­та­ци­он­ных, рек­лам­ных или учеб­ных це­лях.

Современный плакат яв­ля­ет­ся обыч­но по­ли­гра­фическим вос­про­из­ве­де­ни­ем ори­ги­на­ла, соз­дан­но­го ху­дож­ни­ком, с ис­поль­зо­ва­ни­ем средств фо­то­мон­та­жа, ком­пь­ю­тер­ной гра­фи­ки или тра­диционной жи­во­пи­си и гра­фи­ки; ре­же плакат бы­ва­ет ис­пол­нен сред­ст­ва­ми жи­во­пи­си ли­бо гра­фи­ки в един­ст­вен­ном эк­зем­п­ля­ре. Плакат дол­жен вос­при­ни­мать­ся на боль­шом рас­стоя­нии, вы­де­ля­ясь сре­ди других ис­точ­ни­ков ин­фор­ма­ции. В нём час­то при­ме­ня­ют­ся изо­бра­зительные ме­та­фо­ры, об­ще­по­нят­ные сим­во­лы, со­пос­тав­ле­ние раз­но­мас­штаб­ных изо­бра­же­ний, обоб­ще­ние фор­мы пред­ме­тов; важ­ную роль иг­ра­ют ха­рак­тер шриф­та и рас­по­ло­же­ние тек­ста, бро­ская де­ко­ра­тив­ность цве­то­во­го ре­ше­ния. Для многих плакатов на по­ли­тические и бы­то­вые те­мы ти­пич­ны са­ти­рические об­ра­зы, ис­поль­зую­щие приё­мы ка­ри­ка­ту­ры , шар­жа.

Пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми плакат бы­ли аги­тационные гра­вю­ры круп­но­го раз­ме­ра («ле­ту­чие ли­ст­ки» в Гер­ма­нии XVI века, по­ли­тические афи­ши вре­ме­ни Французской ре­во­лю­ции XVIII века и Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года и тому подобное).

Рек­лам­ный плакат воз­ник во второй половине XIX века в свя­зи с рас­про­стра­не­ни­ем цвет­ной ли­то­гра­фии. Ве­ду­щая роль в раз­ви­тии плакат и афи­ши на ру­бе­же XIX-XX веков при­над­ле­жа­ла Фран­ции (Ж. Ше­ре, А. де Ту­луз-Лот­рек, ра­бо­тав­ший в Па­ри­же А. Му­ха и другие), Ве­ли­ко­бри­та­нии (О. Бёр­дс­ли и другие) и США (У. Брэд­ли, Э. Пен­филд).

С начала 1910-х годов плакат по­сте­пен­но те­ря­ет пря­мые свя­зи с книж­но-жур­наль­ной гра­фи­кой в сти­ле мо­дерн , по­рой при­бли­жа­ясь по ха­рак­те­ру к стан­ко­вой кар­ти­не (О. Фи­шер в Гер­ма­нии, Ф. Брэн­гвин).

В XX веке осо­бое зна­че­ние при­об­рёл по­ли­тический плакат (сре­ди пер­вых мас­те­ров - Т. Стейн­лен во Фран­ции, Ю. Вальт­корн, К. Коль­виц и Дж. Харт­филд в Гер­мании). В Рос­сии в начале XX века к плакату об­раща­лись мас­те­ра «Ми­ра ис­кус­ст­ва» . В Рос­сии и СССР боль­шое рас­про­стра­не­ние по­лу­чил аги­тационный и политический плакаты («Ок­на РОСТА» в пе­ри­од Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, «Ок­на ТАСС» во вре­мя Великой Отечественной вой­ны); в этой об­лас­ти ра­бо­та­ли многие круп­ные мас­те­ра - Ку­кры­ник­сы, В.В. Ле­бе­дев, В.В. Мая­ков­ский, А.М. Род­чен­ко, В.А. и Г.А. Стен­бер­ги, М.М. Че­рем­ных и другие.

Дополнительная литература:

Де­мос­фе­но­ва Г., Ну­рок А., Шан­ты­ко Н. Со­вет­ский по­ли­ти­че­ский пла­кат. М., 1962;

Abdy J. The French poster: Cheret to Cap­piello. N.Y.; L., 1969;

Muller-Brock­mann J., Muller-Brock­mann S. History of the poster. Z., 1971;

Bar­nic­oat J. A concise history of posters. L., 1972;

Ля­хов В. Со­вет­ский рек­лам­ный пла­кат. 1917-1932. Аль­бом. М., 1972;

Gallo M. The poster in history. Feltham, 1974;

Sainton R. Art nouveau: posters and graphics. N.Y., 1977;

Delhaye J. Art deco: posters and graphics. N.Y., 1977.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)