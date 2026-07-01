ПЛАКАТ
ПЛАКАТ - вид изобразительного искусства. В отличие от афиши, анонсирующей спектакль, концерт или другое культурное мероприятие, плакаты создаются в агитационных, рекламных или учебных целях.
Современный плакат является обычно полиграфическим воспроизведением оригинала, созданного художником, с использованием средств фотомонтажа, компьютерной графики или традиционной живописи и графики; реже плакат бывает исполнен средствами живописи либо графики в единственном экземпляре. Плакат должен восприниматься на большом расстоянии, выделяясь среди других источников информации. В нём часто применяются изобразительные метафоры, общепонятные символы, сопоставление разномасштабных изображений, обобщение формы предметов; важную роль играют характер шрифта и расположение текста, броская декоративность цветового решения. Для многих плакатов на политические и бытовые темы типичны сатирические образы, использующие приёмы карикатуры, шаржа.
Предшественниками плакат были агитационные гравюры крупного размера («летучие листки» в Германии XVI века, политические афиши времени Французской революции XVIII века и Парижской коммуны 1871 года и тому подобное).
Рекламный плакат возник во второй половине XIX века в связи с распространением цветной литографии. Ведущая роль в развитии плакат и афиши на рубеже XIX-XX веков принадлежала Франции (Ж. Шере, А. де Тулуз-Лотрек, работавший в Париже А. Муха и другие), Великобритании (О. Бёрдсли и другие) и США (У. Брэдли, Э. Пенфилд).
С начала 1910-х годов плакат постепенно теряет прямые связи с книжно-журнальной графикой в стиле модерн, порой приближаясь по характеру к станковой картине (О. Фишер в Германии, Ф. Брэнгвин).
В XX веке особое значение приобрёл политический плакат (среди первых мастеров - Т. Стейнлен во Франции, Ю. Вальткорн, К. Кольвиц и Дж. Хартфилд в Германии). В России в начале XX века к плакату обращались мастера «Мира искусства». В России и СССР большое распространение получил агитационный и политический плакаты («Окна РОСТА» в период Гражданской войны 1917-1922 годов, «Окна ТАСС» во время Великой Отечественной войны); в этой области работали многие крупные мастера - Кукрыниксы, В.В. Лебедев, В.В. Маяковский, А.М. Родченко, В.А. и Г.А. Стенберги, М.М. Черемных и другие.
Дополнительная литература:
Демосфенова Г., Нурок А., Шантыко Н. Советский политический плакат. М., 1962;
Abdy J. The French poster: Cheret to Cappiello. N.Y.; L., 1969;
Muller-Brockmann J., Muller-Brockmann S. History of the poster. Z., 1971;
Barnicoat J. A concise history of posters. L., 1972;
Ляхов В. Советский рекламный плакат. 1917-1932. Альбом. М., 1972;
Gallo M. The poster in history. Feltham, 1974;
Sainton R. Art nouveau: posters and graphics. N.Y., 1977;
Delhaye J. Art deco: posters and graphics. N.Y., 1977.