ПЛАГИАТ
ПЛАГИАТ - умышленное присвоение авторства.
Право авторства, то есть право считаться создателем произведения литературы, науки или искусства, является важнейшим личным неимущественным правом гражданина. Согласно ГК РФ, автором произведения науки, литературы или искусства признаётся гражданин, творческим трудом которого оно создано (статья 1257).
В римском праве plagium (похищение человека) означало преступную продажу в рабство свободного человека. В современном понимании термин «плагиат» в европейских языках начал употребляться в XVII веке.
Плагиат может быть прямым (когда вместо имени подлинного автора какое-либо лицо указывает своё собственное имя) и косвенным (когда указывается имя третьего лица в качестве автора, хотя таковым оно не является). Включение в произведение не сопровождаемых сносками с указанием имени автора отрывков из произведения другого автора является присвоением авторства. Плагиатом также признаётся опубликование под своим именем произведения, созданного в соавторстве с другими лицами, без указания их имени. Плагиатом считается опубликование под своим именем чужого произведения как полностью, так и частично, так как часть произведения может выступать самостоятельным объектом авторского права. В некоторых случаях плагиат может рассматриваться как уголовно наказуемое деяние (статья 146 УК РФ). Квалифицирующий признак в этом случае - причинение крупного материального ущерба автору или иному правообладателю в результате присвоения авторства. Размер крупного ущерба не формализован и является оценочным понятием. Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, устанавливая факт присвоения авторства или незаконного использования объектов авторских и смежных прав, суды должны иметь в виду, что на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия авторское право не распространяется, и, следовательно, на них не распространяются и предусмотренные УК РФ средства уголовно-правовой защиты.
Плагиат преследуется практически во всех странах мира. Действуют интернет-сервисы по выявлению плагиат (например, в РФ - «Антиплагиат», в США - «Turnitin» и так далее). Ведутся работы по проверке авторства диссертаций на соискание учёных степеней (в частности, система «Антиплагиат.ВАК» в Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ).