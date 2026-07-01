ПЛАГИАТ

ПЛАГИАТ - умыш­лен­ное при­свое­ние ав­тор­ст­ва.

Пра­во ав­тор­ст­ва, то есть пра­во счи­тать­ся соз­да­те­лем про­из­ве­де­ния литературы, нау­ки или искусства, яв­ля­ет­ся важ­ней­шим лич­ным не­иму­ще­ст­вен­ным пра­вом гра­ж­да­ни­на. Со­глас­но ГК РФ, ав­то­ром про­из­ве­де­ния нау­ки, литературы или искусства при­зна­ёт­ся гра­ж­да­нин, творческим тру­дом ко­то­ро­го оно соз­да­но (статья 1257).

В рим­ском пра­ве plagium (по­хи­ще­ние че­ло­ве­ка) оз­на­ча­ло пре­ступ­ную про­да­жу в раб­ст­во сво­бод­но­го че­ло­ве­ка. В современном по­ни­ма­нии тер­мин «плагиат» в ев­ропейских язы­ках на­чал упот­реб­лять­ся в XVII веке.

Плагиат мо­жет быть пря­мым (ко­гда вме­сто име­ни под­лин­но­го ав­то­ра какое-либо ли­цо ука­зы­ва­ет своё собственное имя) и кос­вен­ным (ко­гда ука­зы­ва­ет­ся имя третье­го ли­ца в ка­че­ст­ве ав­то­ра, хо­тя та­ко­вым оно не яв­ля­ет­ся). Вклю­че­ние в про­из­ве­де­ние не со­про­во­ж­дае­мых сно­ска­ми с ука­за­ни­ем име­ни ав­то­ра от­рыв­ков из про­из­ве­де­ния другого ав­то­ра яв­ля­ет­ся при­свое­ни­ем ав­тор­ст­ва. Плагиатом так­же при­зна­ёт­ся опуб­ли­ко­ва­ние под сво­им име­нем про­из­ве­де­ния, соз­дан­но­го в со­ав­тор­ст­ве с другими ли­ца­ми, без ука­за­ния их име­ни. Плагиатом счи­та­ет­ся опуб­ли­ко­ва­ние под сво­им име­нем чу­жо­го про­из­ве­де­ния как пол­но­стью, так и час­тич­но, так как часть про­из­ве­де­ния мо­жет вы­сту­пать са­мо­сто­ятельным объ­ек­том ав­тор­ско­го пра­ва . В не­ко­то­рых слу­ча­ях плагиат мо­жет рас­смат­ри­вать­ся как уго­лов­но на­ка­зуе­мое дея­ние (статья 146 УК РФ). Ква­ли­фи­ци­рую­щий при­знак в этом слу­чае - при­чи­не­ние круп­но­го ма­те­ри­аль­но­го ущер­ба ав­то­ру или ино­му пра­во­об­ла­да­те­лю в ре­зуль­та­те при­свое­ния ав­тор­ст­ва. Раз­мер круп­но­го ущер­ба не фор­ма­ли­зо­ван и яв­ля­ет­ся оце­ноч­ным по­ня­ти­ем. Со­глас­но разъ­яс­не­ни­ям Вер­хов­но­го су­да РФ, ус­та­нав­ли­вая факт при­свое­ния ав­тор­ст­ва или не­за­кон­но­го ис­поль­зо­ва­ния объ­ек­тов ав­тор­ских и смеж­ных прав, су­ды долж­ны иметь в ви­ду, что на идеи, ме­то­ды, про­цес­сы, сис­те­мы, спо­со­бы, кон­цеп­ции, прин­ци­пы, от­кры­тия ав­тор­ское пра­во не рас­про­стра­ня­ет­ся, и, сле­до­ва­тель­но, на них не рас­про­стра­ня­ют­ся и пре­ду­смот­рен­ные УК РФ сред­ст­ва уго­лов­но-пра­во­вой за­щи­ты.

Плагиат пре­сле­ду­ет­ся прак­ти­че­ски во всех стра­нах ми­ра. Дей­ст­ву­ют ин­тер­нет-сер­ви­сы по вы­яв­ле­нию плагиат (например, в РФ - «Ан­ти­пла­ги­ат», в США - «Turni­tin» и так далее). Ве­дут­ся ра­бо­ты по про­вер­ке ав­тор­ст­ва дис­сер­та­ций на со­ис­ка­ние учёных сте­пе­ней (в ча­ст­но­сти, сис­те­ма «Ан­ти­пла­ги­ат.ВАК» в Выс­шей ат­те­ста­ци­он­ной ко­мис­сии Министерства об­ра­зо­ва­ния и нау­ки РФ).

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