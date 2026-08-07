ПЛАЦДАРМ "НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК"

Плацдарм на левом берегу Невы, около поселка Московская Дубровка, контролируемого советскими войсками с сентября 1941 года по апрель 1942 года, а также с сентября 1942 года по февраль 1943 года. Наступая отсюда, части 8-й и 67-й армий планировали соединиться с частями Волховского фронта, прорвав тем самым Блокаду Ленинграда.

Формирование плацдарма (сентябрь 1941 - апрель 1942)

8 сентября 1941 года немецкие войска, взяв Шлиссельбург, замкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда. Сразу же после этого советское командование поставило перед войсками Ленинградского и Волховского фронтов задачу прорыва блокады. В ходе 1-й Синявинской операции части 54-й армии должны были прорвать оборону противника в районе Мги и Синявино и выйти к Неве. Одновременно с этим войска Ленинградского фронта должны были форсировать Неву и двигаться навстречу 54-й армии.

В ночь на 20 сентября солдаты 115-й стрелковой дивизии на рыбацких лодках и самодельных плотах пересекли Неву и захватили небольшой плацдарм шириной около двух и глубиной до полутора километров. На левом берегу Невы начались ожесточенные бои, развить успех советским войскам не удалось, однако и немецкие части, истощенные в сражении, не смогли ликвидировать плацдарм. Наступление частей Волховского фронта также не увенчалось успехом. Части 54-й армии продвинулись всего на 5-10 километров, после чего увязли в немецкой обороне. На несколько месяцев на данном участке боевых действий установился своеобразный статус-кво.

В октябре 1941 года советские войска предприняли множество попыток развить наступление с плацдарма, однако к этому времени немцы успели подготовить мощные оборонительные позиции. Через некоторое время само поддержание плацдарма стало затруднительным, из-за постоянных обстрелов через реку переправлялись только ночью, снабжение и эвакуация раненых была затруднена, тела погибших зачастую хоронили на самом «пятачке».

«К моменту высадки нашей роты все окопы, ходы сообщений были забиты замерзшими трупами. Они лежали на всей площади «пятачка», там, где их настигла пуля или осколок. Трудно об этом вспоминать, но так было: укрытие, в котором мне и моим двум товарищам довелось разместиться, было вместо наката перекрыто окоченевшими трупами, трупами были частично выложены стены, амбразуры для ведения огня были оборудованы между трупами, уложенными вдоль окопов вместо бруствера. Вся площадь пятачка представляла собой кладбище незахороненных солдат и офицеров» (из воспоминаний Юрия Пореша, участника боев на «Невском пятачке»).

Начавшийся в апреле 1942 гожа ледоход почти полностью прервал сообщение частей на пятачке с «большой землей». В конце месяца на плацдарме оставалось меньше тысячи советских солдат. Вечером 24 апреля немцы начали наступление на плацдарм. Несмотря на ожесточенное сопротивление советских солдат, к концу апреля плацдарм был ликвидирован.

Воссоздание «Невского пятачка» (сентябрь 1942 – февраль 1943)

В августе 1942 года началась 3-я Синявинская наступательная операция. Части Волховского фронта наносили удар с востока, намереваясь пробиться к Неве, тем самым деблокировав Ленинград. С запада их должны были поддержать войска Невской оперативной группы. Попытка форсировать Неву 9 сентября полностью провалилась. 26 сентября было начато новое наступление, в результате которого советским войскам удалось захватить три плацдарма на левом берегу Невы, в Районе Московской Дубровки, Арбузово и Анненского. Через несколько дней плацдармы у Арбузово и Анненского были ликвидированы, однако «пятачок» советские войска смогли удержать.

К этому моменту войска Волховского фронта уже попали в окружение противника и не могли дальше развивать наступление. В связи с этим 5 октября было принято решение об отводе войск, занимавших плацдарм на правый берег Невы. Однако вскоре после отхода было обнаружено, что немцы не занимают составленные советские позиции. В результате 8 октября на пятачок высадилась рота из 114 добровольцев, которая вновь заняла покинутый плацдарм. К этому времени немцы «опомнились» и попытались ликвидировать «пятачок», однако добровольцы смогли отразить все атаки. 20 октября на «пятачок» прибыло подкрепление, после чего здесь на несколько месяцев установилось относительное затишье.

В январе 1943 года советское командование предприняло очередную попытку прорыва блокады. В ходе операции «Искра» войска Волховского фронта должны были наступать с востока, навстречу частям Ленинградского фронта, атакующим немцев с запада. Однако на этот раз планировалось форсировать Неву на широком участке фронта, от Шлиссельбурга до Московской Дубровки. Немецкое командование, полагая, что главный удар будет наноситься именно в районе «Невского пятачка», сосредоточила здесь усиленную группировку, поэтому советское наступление здесь разворачивалось не очень удачно. Однако советским войскам, наступавшим в районе Марьино, удалось прорвать оборону противника и 18 января соединиться с наступающими частями Волховского фронта. Бои в районе Невского пятачка продолжались тем не менее вплоть до февраля 1943 года, когда противник был оттеснен к Арбузово и Анненскому.

Итоги

Несмотря на то, что советские наступления, проводимые с «Невского пятачка», также как и все попытки советских войск деблокировать Ленинград до января 1943 года закончились провалом, они сыграли важную роль в стратегическом плане. Немецкое командование было вынуждено перебрасывать сюда дополнительные силы как из-под Ленинграда, так и из других участков фронта. В результате этого была существенно ослаблена немецкая группировка, ведущая наступление на Сталинград, а кроме того, немецкое командование было вынуждено отказаться от наступления на Ленинград летом 1942 года. Наступление советских войск в январе 1943 года также завершилось успехом во многом потому, что противник усилил оборону в районе «Невского пятачка» за счет других участков фронта, в которых в результате и был осуществлен прорыв немецкой обороны.

Потери

Точные потери советских войск до сих неизвестны, по разным подсчетам они составляют от 50 до 200 тыс. человек. Немецкие потери оцениваются в диапазоне от 10 до 40 тыс. человек убитыми.

В настоящее время на территории «Пятачка» действует мемориал, здесь установлено несколько памятников, в деревне Дубровка на другом берегу реки открыта церковь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», а также музей Невский Пятачок.