Пла́тта попра́вка

Пла́тта попра́вка — документ, содержащий неравноправные условия, навязанные Кубе правительством США, которое отказалось вывести вой­ска с оккупированной в ходе Испано-­американской вой­ны 1898 территории Кубы до внесения в ее конституцию специального положения, определявшего принципы будущих взаимоотношений между двумя странами. 2 марта 1901 была принята Конгрессом США в качестве поправки к законопроекту № 1407 о финансировании американской армии на 1901, внесенной председателем сенатской комиссии по кубинскому вопросу сенатором О. Платтом (1827–1905). П. п. состояла из 8 условий, ущемлявших суверенитет республики: Кубе было запрещено осуществлять договоры или предоставлять часть своей территории другим странам, брать кредиты без согласия американского правительства; США получили право вмешательства во внутренние дела страны с целью «защиты ее независимости» и размещения на ее территории военно-­морских баз; о. Пинос был исключен из юрисдикции Кубы. 12 мая 1901 П. п. была включена в текст конституции Кубы в качестве приложения, а американские вой­ска были выведены с острова (1902). 22 мая 1903 П. п. включена в Постоянный договор о кубино-­американских отношениях, который предусматривал передачу в бессрочную аренду территорию Кубы в районе бухты Гуантанамо. 27 декабря 1903 был подписан договор о «взаимном благоприятствовании». П. п. отменена в 1934 при президенте Ф. Д. Рузвельте в рамках «политики доброго соседа».

Лит. : Нитобург Э. Л. Политика американского империализма на Кубе. 1918–1939. М., 1965; Роиг де Леучсенринг Э. Кубинский народ в борьбе против империализма США / Пер. с исп. М., 1968; Roig de Leuchesenring E. Historia de la enmienda Platt. Una interpretación de la realidad cubana. 2 t. La Habana, 1973; Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2012. Л. А. Ивкина .