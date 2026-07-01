ПЛА ХОСЕФИНА

ПЛА ХОСЕФИНА - па­рагвайская пи­са­тель­ни­ца, ху­дож­ни­ца.

Ис­пан­ка по про­ис­хо­ж­де­нию, дочь чи­нов­ни­ка. Сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чи­ла. В 1926 году вы­шла за­муж за па­рагвайского ху­дож­ни­ка, пе­ре­еха­ла в Асун­сь­он.

Де­бю­ти­рова­ла сборником лю­бов­ной ли­ри­ки «Це­на снов» («El precio de los sue,nos», 1934 год). В начале 1940-х годов ста­ла од­ним из ор­га­ни­за­то­ров литературного круж­ка «Гнез­до ра­до­сти» (рас­пал­ся в 1947 году), дея­тель­ность ко­то­ро­го по­ло­жи­ла на­ча­ло об­нов­ле­нию па­рагвайской по­эзии . По­ис­ка­ми но­во­го по­этического язы­ка от­ме­че­ны при­нёс­шие Пла из­вест­ность сборники «Ко­рень и за­ря» («La raиz y la aurora», 1960 год), «Ли­ки на во­де» («Rostros en el agua», 1963 год), «Изо­бре­те­ние смер­ти» («Invenci9on de la muerte», 1965 год), «Влюб­лён­ная пыль» («El polvo enamo­ra­do», 1968 год), «Пла­мя и пе­сок» («La lla­ma y la arena», 1985 год), «Не­воз­мож­ное от­сут­ст­вие» («De la imposible ausente», 1996 год) и другие.

Основные мо­ти­вы твор­че­ст­ва Пла - жа­ж­да не­дос­ти­жи­мо­го, ду­шев­ное смя­те­ние, смерть. Про­ни­зан­ная ис­крен­но­стью то­на по­эзия Пла от­ра­зи­ла влия­ние ба­рок­ко (в осо­бен­но­сти кон­сеп­тиз­ма), про­явив­шее­ся в утон­чён­ной иг­ре об­раз­ами и по­ня­тия­ми; для позд­ней ли­ри­ки ха­рак­тер­ны от­каз от зна­ков пре­пи­на­ния и риф­мо­ван­но­го сти­ха и пе­ре­ход к вер­либ­ру. Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: дра­мы , рас­ска­зы, эс­се; лит.-кри­тич. ста­тьи, ра­бо­ты по ис­то­рии те­ат­ра и куль­ту­ры Па­ра­гвая. За­ни­ма­лась так­же жи­во­пи­сью, гра­фи­кой и ху­дож. ке­ра­ми­кой. В 1954 вы­сту­пи­ла од­ним из ини­циа­то­ров соз­да­ния ху­дож. груп­пы «Arte Nuevo».

Сочинения:

[В кн.:] По­эзия Ла­тин­ской Аме­ри­ки. М., 1975;

Poesиas completas. Asuncion, 1996;

Cuentos completos. Asuncion, 2000.

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