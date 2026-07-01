ПЛА ХОСЕФИНА
ПЛА ХОСЕФИНА - парагвайская писательница, художница.
Испанка по происхождению, дочь чиновника. Систематического образования не получила. В 1926 году вышла замуж за парагвайского художника, переехала в Асунсьон.
Дебютировала сборником любовной лирики «Цена снов» («El precio de los sue,nos», 1934 год). В начале 1940-х годов стала одним из организаторов литературного кружка «Гнездо радости» (распался в 1947 году), деятельность которого положила начало обновлению парагвайской поэзии. Поисками нового поэтического языка отмечены принёсшие Пла известность сборники «Корень и заря» («La raиz y la aurora», 1960 год), «Лики на воде» («Rostros en el agua», 1963 год), «Изобретение смерти» («Invenci9on de la muerte», 1965 год), «Влюблённая пыль» («El polvo enamorado», 1968 год), «Пламя и песок» («La llama y la arena», 1985 год), «Невозможное отсутствие» («De la imposible ausente», 1996 год) и другие.
Основные мотивы творчества Пла - жажда недостижимого, душевное смятение, смерть. Пронизанная искренностью тона поэзия Пла отразила влияние барокко (в особенности консептизма), проявившееся в утончённой игре образами и понятиями; для поздней лирики характерны отказ от знаков препинания и рифмованного стиха и переход к верлибру. Среди др. произведений: драмы, рассказы, эссе; лит.-критич. статьи, работы по истории театра и культуры Парагвая. Занималась также живописью, графикой и худож. керамикой. В 1954 выступила одним из инициаторов создания худож. группы «Arte Nuevo».
Сочинения:
[В кн.:] Поэзия Латинской Америки. М., 1975;
Poesиas completas. Asuncion, 1996;
Cuentos completos. Asuncion, 2000.