ПИЗAНСКАЯ КРИСТЍНА (Christine de Pizan)

Дочь придворного врача Томмазо ди Бенвенуто, родом из местечка Пидзано в Болонской области (отсюда галлицизированное прозвище Кристины), которого вскоре после ее рождения пригласили в Париж, ко двору Карла V , на должность астролога.

В 1379 г. стала женой королевского секретаря Этьена Кастеля. Оставшись вдовой в 1390 г. с маленькими детьми и в крайне стесненном положении, занялась писательским трудом, поскольку под руководством отца получила хорошее гуманитарное образование: была знакома с лучшими образцами античной литературы, а также произведениями Боккаччо, Данте и Петраркой.

Успешно пробовала себя в разных литературных жанрах, став со временем известной писательницей: ее наиболее известными произведениями являются «Книга Ста баллад», «Книга деяний и добрых нравов мудрого короля Карла V», «Книга о военном деле и рыцарском искусстве», «Книга о Граде Женском», и др. Известна своим спором с авторами «Романа о Розе». В начале XV в. стала пользоваться покровительством короля Карла VI и членов его семьи, получая регулярное вознаграждение за свои труды и став профессиональным автором.

Одной из первых доказывала в своих сочинениях, что женщина достойна уважения и обладает достоинством, как и мужчина, а женская душа также сотворена по образу и подобию Бога, и обществу нужно всячески способствовать защите добропорядочных женщин от клеветы и наветов. Одно из последних ее произведений – «Поэма о Жанне д’Арк» - была посвящена восхвалению французской героини.

Сочинения:

Из «Книги о Граде Женском» / Пер. Ю.П. Малинина // «Пятнадцать радостей брака» и другие сочинения французских авторов XIV-XV вв. / Отв. ред. Ю.Л. Бессмертный. М., 1991. С. 218-256;

Le livre de la Cité des Dames / Éd. É. Hicks, Th. Moreau. Paris, 1986

Иллюстрации :

Кристина Пизанская за работой. Иллюстрация из рукописи XV в. Британская библиотека