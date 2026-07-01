ПИЗАНИ ВИТТОРЕ
ПИЗАНИ ВИТТОРЕ - итальянский языковед, индоевропеист, филолог-классик, член-корреспондент Национальной академии деи Линчеи (1969 год).
В 1922 году окончил Римский университет «Сапиенца» по специальности «классическая филология». Самостоятельно изучал санскрит и основы индоевропеистики. С 1933 года преподавал во Флорентийском университете. В 1935-1938 годах профессор университета в Кальяри, в 1938-1964 годах - Миланского университета.
Пизани - представитель неолингвистики. Исследовал древние индоевропейские языки, в особенности италийские языки. Основные труды в области сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков и их генетических классификаций, диалектологии и этимологии. Занимаясь проблемами ареальной лингвистики, Пизани подвергал сомнению концепцию о едином индоевропейском праязыке, указывая на отсутствие чётких граней между древними индоевропейскими и неиндоевропейскими языками.
Отстаивал идею языковых союзов (смотри Языковой союз), трактуя сходства между древними индоевропейскими языками как результат их контактов (смотри Контакты языковые). Также создал работы по индологии, санскриту и истории греческого и латинского языков. Занимался вопросами соотношения языка и культуры, древне- и среднеиндийской литературой, мифологией (главным образом балто-славянской). Основатель журнала «Paideia» (1946 год) и Миланского лингвистического кружка (1947 год).
Сочинения:
Grammatica dell’antico indiano. Roma, 1930;
Geolinguistica e indoeuropeo. Roma, 1939;
Grammatica latina storica e comparative. 2 ed. Torino, 1952;
Storia delle letterature antiche dell’India. Roma, 1954;
Этимология. История – проблемы – метод. М., 1956;
Saggi di linguistica storica. Torino, 1959;
Le lingue dell’Italia antica oltre il latino. Torino, 1964;
Lingue e culture. Brescia, 1969;
Le letterature dell’India. Firenze; Mil., 1970;
Clottologia indeuropea. 4 ed. Torino, 1971;
Manuale storico della lingua greca. 2 ed. Brescia, 1973;
Indogermanisch und Europa. Munch., 1974;
Lezioni sul lessico inglese. 2 ed. Brescia, 1976.