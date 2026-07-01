ПИЗАНИ ВИТТОРЕ

ПИЗАНИ ВИТТОРЕ - итальянский язы­ко­вед, ин­до­ев­ро­пе­ист, фи­ло­лог-клас­сик, член-корреспондент Национальной ака­де­мии деи Лин­чеи (1969 год).

В 1922 году окон­чил Рим­ский университет «Са­пиен­ца» по спе­ци­аль­но­сти «клас­сическая фи­ло­ло­гия». Са­мо­стоя­тель­но изу­чал сан­ск­рит и ос­но­вы ин­до­ев­ро­пеи­сти­ки. С 1933 года пре­по­да­вал во Фло­рен­тий­ском университете. В 1935-1938 годах профессор университета в Каль­я­ри, в 1938-1964 годах - Ми­лан­ско­го университета.

Пизани - пред­ста­ви­тель не­олин­гви­сти­ки. Ис­сле­до­вал древ­ние ин­до­ев­ро­пей­ские язы­ки, в осо­бен­но­сти ита­лий­ские язы­ки. Основные тру­ды в об­лас­ти срав­ни­тель­но-ис­то­рической грам­ма­ти­ки ин­до­ев­ро­пей­ских язы­ков и их генетических клас­си­фи­ка­ций, диа­лек­то­ло­гии и эти­мо­ло­гии. За­ни­маясь проб­ле­ма­ми аре­аль­ной линг­ви­сти­ки, Пизани под­вер­гал со­мне­нию кон­цеп­цию о еди­ном ин­до­ев­ро­пей­ском пра­язы­ке, ука­зы­вая на от­сут­ствие чёт­ких гра­ней ме­ж­ду древ­ни­ми ин­до­ев­ро­пей­ски­ми и не­ин­до­ев­ро­пей­ски­ми язы­ка­ми.

От­стаи­вал идею язы­ко­вых сою­зов (смотри Язы­ко­вой со­юз), трак­туя сход­ст­ва ме­ж­ду древ­ни­ми ин­до­ев­ро­пей­ски­ми язы­ка­ми как ре­зуль­тат их кон­так­тов (смотри Кон­так­ты язы­ко­вые). Так­же соз­дал ра­бо­ты по ин­до­ло­гии, сан­ск­ри­ту и ис­то­рии греческого и латинского язы­ков. За­ни­мал­ся воп­ро­са­ми со­от­но­ше­ния язы­ка и куль­ту­ры, древ­не- и сред­не­ин­дий­ской литературой, ми­фо­ло­ги­ей (главным образом бал­то-сла­вян­ской). Ос­но­ва­тель журнала «Pai­deia» (1946 год) и Ми­лан­ско­го лин­гвис­тического круж­ка (1947 год).

Сочинения:

Grammatica dell’antico indiano. Roma, 1930;

Geolinguistica e indoeuropeo. Roma, 1939;

Grammatica latina storica e comparative. 2 ed. Torino, 1952;

Storia delle letterature an­ti­che dell’India. Roma, 1954;

Эти­мо­ло­гия. Ис­то­рия – проб­ле­мы – метод. М., 1956;

Saggi di lin­guis­tica storica. Torino, 1959;

Le lingue dell’Italia antica oltre il latino. Torino, 1964;

Lingue e culture. Brescia, 1969;

Le letterature dell’India. Firenze; Mil., 1970;

Clottologia ind­europea. 4 ed. Tori­no, 1971;

Manuale storico della lingua greca. 2 ed. Brescia, 1973;

Indo­ger­manisch und Europa. Munch., 1974;

Le­zioni sul lessico inglese. 2 ed. Brescia, 1976.