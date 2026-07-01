ПИЗАКАНЕ КАРЛО
ПИЗАКАНЕ КАРЛО - деятель Рисорджименто, социалист.
Из аристократической семьи; отец Пизакане носил титул герцога Сан-Джованни. По окончании неаполитанской военной школы с 1839 года на службе в армии. Увлёкшись идеями Дж. Мадзини, в 1847 году уволился со службы и эмигрировал во Францию. Воевал во французской армии в Алжире. Во время Революции 1848 года в Италии вернулся на родину, возглавил штаб армии Римской республики. После её падения 3 июля 1849 года арестован, некоторое время содержался в заключении в замке Сант-Анджело (Святого Ангела), затем эмигрировал в Лондон, откуда вернулся в Геную, находившуюся под властью Сардинского королевства.
В работах «Война в Италии в 1848-1849 годах» («La Guerra combattuta in Italia negli anni 1848-1849») и «Историко-политико-военные очерки об Италии» («Saggi storici-politici-militari sull’Italia») под влиянием трудов П.Ж. Прудона и Ш. Фурье выступил с идеей проведения социальных и политических преобразований в Италии. Пизакане требовал связать борьбу за объединение страны с радикальными социальными преобразованиями, что позволило бы, по его мнению, вовлечь в революционное движение широкие слои населения. Считая главную целью устранение социального неравенства, Пизакане призывал к отмене частной собственности, созданию коллективных хозяйств, принятию всем народом высшего и неизменяемого закона, закреплявшего новую действительность.
Несмотря на разногласия с Мадзини, Пизакане поддержал его идею похода в Сицилий обеих королевство с целью поднять там восстание против власти Бурбонов. Во главе небольшого отряда Пизакане отплыл из Генуи 25 июня 1857 года. Освободив заключённых тюрьмы на острове Понца, 28 июня 1857 года отряд Пизакане высадился в городе Сапри (Кампания), однако не получил поддержки местного населения и был разбит правительственными войсками. Погиб в бою.
Сочинение:
Epistolario. Mil., 1937;
Opere complete. Roma; Mil., 1964. Vol. 1–3.