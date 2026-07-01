ПИЗАКАНЕ КАРЛО

ПИЗАКАНЕ КАРЛО - дея­тель Ри­сорд­жи­мен­то, со­циа­лист.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи; отец Пизакане но­сил ти­тул гер­цо­га Сан-Джо­ван­ни. По окон­ча­нии не­апо­ли­тан­ской во­енной шко­лы с 1839 года на служ­бе в ар­мии. Ув­лёк­шись идея­ми Дж. Мад­зи­ни , в 1847 году уво­лил­ся со служ­бы и эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию. Вое­вал во французской ар­мии в Ал­жи­ре. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848 года в Ита­лии вер­нул­ся на ро­ди­ну, воз­гла­вил штаб ар­мии Римской рес­пуб­ли­ки. По­сле её па­де­ния 3 июля 1849 года аре­сто­ван, не­ко­то­рое вре­мя со­дер­жал­ся в за­клю­че­нии в зам­ке Сант-Анд­же­ло (Святого Ан­ге­ла), за­тем эмиг­ри­ро­вал в Лон­дон, от­ку­да вер­нул­ся в Ге­ную, на­хо­див­шую­ся под вла­стью Сар­дин­ско­го ко­ро­лев­ст­ва.

В ра­бо­тах «Вой­на в Ита­лии в 1848-1849 годах» («La Guerra com­battuta in Italia negli anni 1848-1849») и «Ис­то­ри­ко-по­ли­ти­ко-во­ен­ные очер­ки об Ита­лии» («Saggi storici-politici-militari sull’Ita­lia») под влия­ни­ем тру­дов П.Ж. Пру­до­на и Ш. Фу­рье вы­сту­пил с иде­ей про­ве­де­ния со­ци­аль­ных и по­ли­тических пре­об­ра­зо­ва­ний в Ита­лии. Пизакане тре­бо­вал свя­зать борь­бу за объ­е­ди­не­ние стра­ны с ра­ди­каль­ны­ми со­ци­аль­ны­ми пре­об­ра­зо­ва­ния­ми, что по­зво­ли­ло бы, по его мне­нию, во­влечь в ре­во­люционное дви­же­ние ши­ро­кие слои на­се­ле­ния. Счи­тая главную це­лью уст­ра­не­ние со­ци­аль­но­го не­ра­вен­ст­ва, Пизакане при­зы­вал к от­ме­не ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, соз­да­нию кол­лек­тив­ных хо­зяйств, при­ня­тию всем на­ро­дом выс­ше­го и не­из­ме­няе­мо­го за­ко­на, за­кре­п­ляв­ше­го но­вую дей­ст­ви­тель­ность.

Не­смот­ря на раз­но­гла­сия с Мад­зи­ни, Пизакане под­дер­жал его идею по­хо­да в Си­ци­лий обе­их ко­ро­лев­ст­во с це­лью под­нять там вос­ста­ние про­тив вла­сти Бур­бо­нов. Во гла­ве не­боль­шо­го от­ря­да Пизакане от­плыл из Ге­нуи 25 июня 1857 года. Ос­во­бо­див за­клю­чён­ных тюрь­мы на острове Пон­ца, 28 июня 1857 года от­ряд Пизакане вы­са­дил­ся в городе Са­при (Кам­па­ния), од­на­ко не по­лу­чил под­держ­ки ме­ст­но­го на­се­ле­ния и был раз­бит пра­ви­тельственными вой­ска­ми. По­гиб в бою.

Сочинение:

Epistolario. Mil., 1937;

Opere complete. Roma; Mil., 1964. Vol. 1–3.