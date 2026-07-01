ПИЗА
ПИЗА - город в Центральной Италии, области Тоскана, административный центр провинции Пиза.
Население 86,6 тысяч человек (2013 год), с пригородами около 200 тысяч человек. Расположена на реке Арно, в 10 км от её впадения в Лигурийское море. Узел автомобильных и железнодорожных магистралей. Соединена судоходным каналом с морским портом Ливорно. Международный аэропорт Галилео-Галилей (крупнейший в области Тоскана).
С IX века до нашей эры на месте современной Пизы существовали поселения этрусков. Со 180 года до нашей эры римская колония, важный порт и опорный пункт в борьбе против лигуров, галлов и карфагенян. В 89 году до нашей эры получила статус муниципия. С IV века нашей эры центр епископства (с 1092 года архиепископства). С конца VI века в составе Лангобардского королевства. После разгрома лангобардов Карлом I Великим включена в Тосканскую марку. В IX веке ведущий торговый порт в северной части Тирренского моря, Пиза имела значительный военный флот, участвовала в морских экспедициях к Северной Африке (828 год), сражениях с арабами у Салерно (871 год). В 1003 году нанесла поражение главному сопернику в Тоскане - Лукке. В XI веке вступила в борьбу с арабами за господство на море. В 1005 году вытеснила их из Калабрии и разгромила арабский флот в морских сражениях у Бона (ныне Аннаба) в 1034 году, при Палермо в 1064 году, у Махдии в 1087 году. Пизанский флот совместно с генуэзским в 1016 году захватил остров Сардиния. В 1051-1052 годах Пиза подчинила остров Корсика (в 1077 году передана папой Римским в лен Пизанскому епископству). Во 2-й половине XI века в Пизе установилось консульское правление: власть принадлежала коллегии, состоявшей из 12 консулов, и Совету старейшин (сенату). В 1081 году получила от императора Генриха IV Салия широкое самоуправление.
Пиза принимала активное участие в 1-м крестовом походе (смотри Крестовые походы), получила значительные привилегии на Востоке (право беспошлинной торговли, неподсудность местным правителям и др.), основала торговые фактории и колонии в Леванте, Египте, Византии (в том числе в Константинополе). После смерти в 1115 году Матильды Тосканской обрела полную независимость, подчинила себе контадо и практически всё побережье Тосканы, что привело к конфликтам с другими тосканскими городами - Луккой, Флоренцией. Расширение торговли с южнофранцузскими городами, а также установление власти Пизы на Корсике и Сардинии спровоцировало войны с Генуей (1119-1133, 1165-1175 годы). В 1135 году пизанский флот разгромил главного соперника в Южной Италии - город Амальфи, в 1192 году захватил город Мессина. В 1180 году заключила договор с Венецией о разделе сфер влияния (Пиза получала свободу действий в Тирренском море, Венеция - в Адриатическом море). Однако экспансия Пизы в Адриатике (основание колоний в Анконе, Задаре, Сплите) и нападения на венецианские корабли привели к войне с Венецией, в ходе которой Пиза потерпела поражение в морском сражении при Бриндизи (1199 год). Внутренняя нестабильность из-за соперничества аристократических семей Висконти и делла Герардески и усиление внешней угрозы способствовали усилению позиций пополанов. Во 2-й четверти XIII века учреждена должность капитана народа. Совет народа получил право ратифицировать решения, принимаемые Большим советом и Сенатом.
Во 2-й половине XIII века позиции Пизы значительно ослабли: пизанские купцы были изгнаны из Сицилийского королевства, Генуя захватила Сардинию. В результате войны с Флоренцией 1275-1276 годов Пиза согласилась предоставить флорентийским купцам право беспошлинной торговли через свой порт, уступила ряд крепостей Лукке. В 1284 году пизанский флот был полностью разгромлен генуэзцами при Мелории, что положило конец морскому могуществу Пизы (к середине XIV века Пиза окончательно потеряла Корсику и Сардинию). Вместе с отклонением русла реки Арно это привело к упадку значения Пизы как морского порта. В 1314 году под командованием Угуччоне делла Фаджиола (1250-1319 годы, фактически синьор Пизы в 1313-1316 годах) войска Пизы взяли Лукку, в 1315 году при Монтекатини разгромили флорентийскую армию. В дальнейшем война против Флоренции завершилась поражением Пизы в битве при Кашине (1364 год) и окончательной потерей Лукки в 1369 году. В 1399 году Пиза присоединена к владениям Миланского герцога, в 1406 году - к владениям Медичи. Во время Итальянских войн, после вступления французских войск на территорию Тосканы, в 1494 году в Пизе вспыхнуло восстание и была провозглашена независимость. После нескольких неудачных попыток взять город в 1509 году флорентийцам удалось восстановить свою власть. С 1569 года в Великом герцогстве Тосканском, с 1860 года в едином Итальянском королевстве. Во время Второй мировой войны (с 1943 года) в составе Итальянской социальной республики (смотри «Республика Сало»), один из центров Движения Сопротивления. 31 августа 1943 года подверглась разрушительной бомбардировке англо-американской авиации. Освобождена 2 сентября 1944 года.
Средневековый центр города - Cоборная площадь (так называемая Площадь чудес, Пьяцца деи-Мираколи, включена в список Всемирного наследия). Архитектурный ансамбль, создававшийся в период наивысшего могущества средневековой республики, отражает влияния исламского искусства и Византии. Собор Санта-Мария-Ассунта в романском стиле (начат в 1063 году, архитектор Бускето, освящён в 1118 году, расширен в 1-й половине XII века, архитектор Райнальдо, скульпторы Гульельмо и Бидуино; бронзовые врата около 1180 года, скульптор Бонанно Пизано; 3 пары бронзовых врат конца XVI - начала XVII веков, мастерская фра Доменико Портиджани), интерьер переделан после пожара 1595 года [сохранились мозаика в конхе апсиды, приписываемая Чимабуэ и другим мастерам, кафедра Дж. Пизано (1302-1310 годы), картины тосканских художников XVI-XVII веков (в том числе А. дель Сарто, Д. Беккафуми, Содомы)]. Баптистерий Сан-Джованни начат в романском стиле в 1153 году, архитектор Диотисальви; во 2-й половине XIII века строительство продолжили в готическом стиле Н. и Дж. Пизано, затем Челлино ди Незе, в интерьере - кафедра работы Н. Пизано (1260 год; смотри иллюстрации к статье Пизано); исторический облик отчасти изменён в XIX веке в результате работ под руководством архитекторов А. Герардеска, Дж. Сторни.
Строительство колокольни (знаменитая Пизанская башня, «Падающая башня») начато в 1173 году и вскоре приостановлено из-за проседания почвы и ярко выраженного наклона сооружения; возобновлено в 1275 году (архитекторы Джованни ди Симоне и Дж. Пизано), окончено в 1372 году; реставрационные работы, проведённые в 1990-2001 годах под руководством М. Ямёльковского (Ямиолковски), К. Виджани, Дж. Берланд, уменьшили угол наклона и зафиксировали башню. Средневековое кладбище Кампосанто (ныне музей; 1278 год, архитектор Джованни ди Симоне; 1464 год, в стиле готики) в виде большого клуатра, заполненного землёй, привезённой пизанскими кораблями с Голгофы после 3-го крестового похода, и окружённого крытыми галереями. В галереях располагается коллекция позднеантичных саркофагов, а также остатки фресковых росписей, созданных в 1360-1660-е годы, включающие произведения Б. Буффальмакко, Пьеро ди Пуччо, Б. Гоццоли и др. Под фресками, сильно пострадавшими в результате бомбардировки 1944 года, открылись синопии, большая часть которых перенесена в Музей синопий (в здании бывшей больницы Санто-Спирито, 1257 год, архитектор Джованни ди Симоне, многократно перестраивалось). Под влиянием архитектуры собора в Пизе получил распространение пизанский вариант романского стиля с геометрической полихромной облицовкой фасадов и многоярусными арочными галереями: церкви Сан-Микеле-ин-Борго (около 1016 года, фасад XIV века, многократно перестраивалась), Сан-Паоло-а-Рипа-д’Арно (925-1032 годы), Сан-Фредиано (до 1061 года), Сан-Пьетро-ин-Винкулис (1072-1118 годы), Сан-Никола (1097 год, перестроена в 1297-1313 годы, в XVII веке), Сан-Систо (освящена в 1133 году), Сан-Пьеро-а-Градо (X век, конец XI - начало XII веков, близ Пизы), ротондальная Сан-Сеполькро (начало XII века, архитектор Диотисальви), бывшая церковь Сан-Паоло-аль-Орто (до 1086 года, на фасаде резные капители скульптора Бидуино, колокольня XVII века).
На набережной Медичи - Палаццо Медичи (XIII век) и бывший монастырь Сан-Маттео (XI-XIII века, расширен в XVII веке, ныне Нац. музей Сан-Маттео). В готическом стиле построены церкви Санта-Мария-делла-Спина (основана в 1230 году, нынешний облик - 1323-1376 годы, архитектор Лупо ди Франческо; реставрирована в стиле неоготики в 1871-1875 годах, архитектор В. Микели), Санта-Катерина-д’Алессандрия (между 1251 и 1300 годами, фасад 1326 года, перестраивалась в XVIII веке, в интерьере - скульптурные произведения А. и Н. Пизано, картина Фра Бартоломео), Сан-Франческо (XIII век, клуатр XV века, достроена в 1603 году), Палаццо Гамбакорти (XIV век; ныне Муниципалитет). На площади Пьяцца деи-Кавальери (на месте римского форума и средневекового политического центра) - ренессансный архитектурный ансамбль, спроектированный Дж. Вазари в 1558-1562 годы: Палаццо делла-Карована (Палаццо деи-Кавальери; ранее Палаццо дельи- Анциани, до 1268 года; перестроено в 1562-1564 годах, архитектор и автор живописного декора фасада Вазари; ныне Высшая нормальная школа), церкви Санто-Стефано-деи-Кавальери (1565-1569 годы, архитектор Вазари, декор фасада по проекту Дона Джованни де Медичи), Палаццо дель-Оролоджо (до 1357 года, включило в себя более древние сооружения), церковь Сан-Рокко (1575 год, перестроена в 1630-1634 годах архитектором К. Пульяни), Палаццо дель-Консильо-деи-Додичи (1603 год, архитектор П. Франкавилла), Палаццо дель-Колледжо-Путеано (1594-1598 годы, роспись на фасаде Дж.С. Маручелли, 1608-1609 годы), статуя Козимо I Медичи (скульптор П. Франкавилла, 1596 год). Среди других ренессансных зданий - медичейское Палаццо Реале (1559 год, архитектор Б. Буонталенти). Во время правления Медичи были расширены средневековые городские укрепления (построены в 1155 году) с башнями: Фортецца-ди-Сан-Галло (Новая цитадель, с 1440 года) перестроена Дж. да Сангалло. Среди новейших сооружений - реконструкция квартала церкви Сан-Микеле- ин-Борго (1986-2002 годы, архитектор М. Кармасси). На стене церкви монастыря Сант-Антонио-Абате - роспись К. Харинга «Весь мир» (1989 год). В Каламброне, на берегу моря, - летний детский лагерь «Роза Мальтони Муссолини» (1925-1935 годы, архитектор А. Мадзони) в духе футуризма.
Пиза - крупный центр науки, образования и культуры. Научно-исследовательские институты Национального исследовательского совета (город Рим): клинической физиологии (1968 год); информационных наук и технологий имени А. Фаэдо (2000 год); информатики и телематики; и др., а также Институт компьютерной лингвистики имени А. Дзамполли (1969 год). Среди вузов - Пизанский университет (1343 год; в его составе - ряд научно-исследовательских центров), входит в Пизанскую университетскую систему, включающую также Высшую нормальную школу Пизы (1810 год, статус университета с 1862 года) и Высшую школу перспективных исследований Святой Анны (1967 год); Технологический институт имени Леонардо да Винчи (1871 год), Технический коммерческий институт имени А. Пачинотти (1912 год), Государствнный институт искусств имени Ф. Руссоли (1962 год) и др. Библиотеки: провинции Пиза, городская и др.
Национальные музеи: Сан-Маттео (1949 год; искусство XII-XV веков), вычислительных инструментов (1989 год), Палаццо Реале; музеи: произведений искусства Пизанского собора (один из самых посещаемых музеев Италии), старинных кораблей (1998 год), графики (в Палаццо Ланфранки). Дом-музей Дж. Мадзини. Ботанический сад (при Пизанском университете; 1544 год, один из старейших в мире). Ежегодные международные фестивали: духовной музыки «Anima Mundi» (с 2006 года), книжный.
Многие спортивные соревнования проводятся на «Арене Гарибальди - Стадио Ромео Анконетани» (1919 год). В 1862 году в Пизе основана одна из старейших в Италии ассоциаций по спортивной стрельбе.
Основа городской экономики - сфера услуг; основные сектора: торговля, туристический бизнес, образование, НИОКР, финансовые и транспортные услуги. Пиза - один из важнейших туристических центров Италии; развиты культурно-познавательный и морской оздоровительный туризм (район Марина-ди-Пиза). Входит в «промышленный треугольник» Ливорно - Пиза - Коллесальветти (Колле-Сальветти); основные производственные мощности вынесены за черту города. Ведущее промышленное предприятие - завод французской компании «Saint-Gobain» (произ-во листового стекла и зеркал). В провинции Пиза - заводы компаний: «Piaggio» (мотоциклы и мотороллеры; около 600 тысяч штук в год, один из крупнейших в Европе; в городе Понтедера), «Siemens VDO Automotive» (автомобильные форсунки; около 27 миллионов штук в год; в городах Сан-Пьеро-а-Градо и Фаулья). Традиционное производство керамических изделий (плитка, садовые вазы, предметы интерьера), небольших спортивных и прогулочных судов. Мелкие обувные, швейные, мебельные и другие мастерские.
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