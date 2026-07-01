ПИЗА

ПИЗА - го­род в Центральной Ита­лии , области Тос­ка­на, административный центр провинции Пи­за.

Население 86,6 тысяч человек (2013 год), с при­го­ро­да­ми около 200 тысяч человек. Рас­по­ло­же­на на реке Ар­но, в 10 км от её впа­де­ния в Ли­гу­рий­ское море. Узел ав­то­мо­биль­ных и железнодорожных ма­ги­ст­ра­лей. Со­еди­не­на су­до­ход­ным ка­на­лом с морским пор­том Ли­вор­но. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Га­ли­лео-Га­ли­лей (круп­ней­ший в области Тос­ка­на).

С IX века до нашей эры на ме­сте современной Пизы су­ще­ст­во­ва­ли по­се­ле­ния эт­рус­ков. Со 180 года до нашей эры римская ко­ло­ния, важ­ный порт и опор­ный пункт в борь­бе про­тив ли­гу­ров, гал­лов и кар­фа­ге­нян. В 89 году до нашей эры по­лу­чи­ла ста­тус му­ни­ци­пия. С IV века нашей эры центр епи­скоп­ст­ва (с 1092 года ар­хи­епи­скоп­ст­ва). С конца VI века в со­ста­ве Лан­го­бард­ско­го ко­ро­лев­ст­ва . По­сле раз­гро­ма лан­го­бар­дов Кар­лом I Ве­ли­ким вклю­че­на в Тос­кан­скую мар­ку. В IX веке ве­ду­щий тор­го­вый порт в северной час­ти Тир­рен­ско­го моря, Пиза име­ла зна­чительный во­енный флот, уча­ст­во­ва­ла в морских экс­пе­ди­ци­ях к Северной Аф­ри­ке (828 год), сра­же­ни­ях с ара­ба­ми у Са­лер­но (871 год). В 1003 году на­нес­ла по­ра­же­ние главному со­пер­ни­ку в Тос­ка­не - Лук­ке. В XI веке всту­пи­ла в борь­бу с ара­ба­ми за гос­под­ство на мо­ре. В 1005 году вы­тес­ни­ла их из Ка­лаб­рии и раз­гро­ми­ла арабский флот в морских сра­же­ни­ях у Бо­на (ны­не Ан­на­ба) в 1034 году, при Па­лер­мо в 1064 году, у Мах­дии в 1087 году. Пи­зан­ский флот со­вме­ст­но с ге­ну­эз­ским в 1016 году за­хва­тил остров Сар­ди­ния. В 1051-1052 годах Пиза под­чи­ни­ла остров Кор­си­ка (в 1077 году пе­ре­да­на па­пой Рим­ским в лен Пи­зан­ско­му епис­коп­ст­ву). Во 2-й половине XI века в Пизе ус­та­но­ви­лось кон­суль­ское прав­ле­ние: власть при­над­ле­жа­ла кол­ле­гии, со­сто­яв­шей из 12 кон­су­лов, и Со­ве­ту ста­рей­шин (се­на­ту). В 1081 году по­лу­чи­ла от императора Ген­ри­ха IV Са­лия ши­ро­кое са­мо­управ­ле­ние.

Пиза при­ни­ма­ла ак­тив­ное уча­стие в 1-м кре­сто­вом по­хо­де (смотри Кре­сто­вые по­хо­ды), по­лу­чи­ла зна­чительные при­ви­ле­гии на Вос­то­ке (пра­во бес­по­шлин­ной тор­гов­ли, не­под­суд­ность ме­ст­ным пра­ви­те­лям и др.), ос­но­ва­ла тор­го­вые фак­то­рии и ко­ло­нии в Ле­ван­те, Егип­те, Ви­зан­тии (в том числе в Кон­стан­ти­но­по­ле). По­сле смер­ти в 1115 году Ма­тиль­ды Тос­кан­ской об­ре­ла пол­ную не­за­ви­си­мость, под­чи­ни­ла се­бе кон­та­до и прак­ти­че­ски всё по­бе­ре­жье Тос­ка­ны, что при­ве­ло к кон­флик­там с другими тос­кан­ски­ми го­ро­да­ми - Лук­кой, Фло­рен­ци­ей. Рас­ши­ре­ние тор­гов­ли с южнофранцузскими го­ро­да­ми, а так­же ус­та­нов­ле­ние вла­сти Пизы на Кор­си­ке и Сар­ди­нии спро­во­ци­ро­ва­ло вой­ны с Ге­ну­ей (1119-1133, 1165-1175 годы). В 1135 году пи­зан­ский флот раз­гро­мил главного со­пер­ни­ка в Южной Ита­лии - город Амаль­фи, в 1192 году за­хва­тил город Мес­си­на. В 1180 году за­клю­чи­ла до­го­вор с Ве­не­ци­ей о раз­де­ле сфер влия­ния (Пиза по­лу­ча­ла сво­бо­ду дей­ст­вий в Тир­рен­ском море, Ве­не­ция - в Ад­риа­ти­че­ском море). Од­на­ко экс­пан­сия Пизы в Ад­риа­ти­ке (ос­но­ва­ние ко­ло­ний в Ан­ко­не, За­да­ре, Спли­те) и на­па­де­ния на ве­не­ци­ан­ские ко­раб­ли при­ве­ли к вой­не с Ве­не­ци­ей, в хо­де ко­то­рой Пиза по­тер­пе­ла по­ра­же­ние в морском сра­же­нии при Брин­ди­зи (1199 год). Внутренняя не­ста­биль­ность из-за со­пер­ни­че­ст­ва ари­сто­кра­тических се­мей Вис­кон­ти и дел­ла Ге­рар­де­ски и уси­ле­ние внеш­ней уг­ро­зы спо­соб­ст­во­ва­ли уси­ле­нию по­зи­ций по­по­ла­нов. Во 2-й чет­вер­ти XIII века уч­ре­ж­де­на долж­ность ка­пи­та­на на­ро­да. Со­вет на­ро­да по­лу­чил пра­во ра­ти­фи­ци­ро­вать ре­ше­ния, при­ни­мае­мые Боль­шим со­ве­том и Се­на­том.

Во 2-й половине XIII века по­зи­ции Пизы зна­чи­тель­но ос­лаб­ли: пи­зан­ские куп­цы бы­ли из­гна­ны из Си­ци­лий­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, Ге­нуя за­хва­ти­ла Сар­ди­нию. В ре­зуль­та­те вой­ны с Фло­рен­ци­ей 1275-1276 годов Пиза со­гла­си­лась пре­до­ста­вить фло­рен­тий­ским куп­цам пра­во бес­по­шлин­ной тор­гов­ли че­рез свой порт, ус­ту­пи­ла ряд кре­по­стей Лук­ке. В 1284 году пи­зан­ский флот был пол­но­стью раз­гром­лен ге­ну­эз­ца­ми при Ме­ло­рии, что по­ло­жи­ло ко­нец морскому мо­гу­ще­ст­ву Пизы (к середине XIV века Пиза окон­чательно по­те­ря­ла Кор­си­ку и Сар­ди­нию). Вме­сте с от­кло­не­ни­ем рус­ла реки Ар­но это при­ве­ло к упад­ку зна­че­ния Пизы как морского пор­та. В 1314 году под ко­мандованием Угуч­чо­не дел­ла Фад­жио­ла (1250-1319 годы, фак­ти­че­ски синь­ор Пизы в 1313-1316 годах) вой­ска Пизы взя­ли Лук­ку, в 1315 году при Мон­те­ка­ти­ни раз­гро­ми­ли фло­рен­тий­скую ар­мию. В даль­ней­шем вой­на про­тив Фло­рен­ции за­вер­шилась по­ра­же­ни­ем Пизы в бит­ве при Ка­ши­не (1364 год) и окон­чательной по­те­рей Лук­ки в 1369 году. В 1399 году Пиза при­сое­ди­не­на к вла­де­ни­ям Ми­лан­ско­го гер­цо­га, в 1406 году - к вла­де­ни­ям Ме­ди­чи. Во вре­мя Италь­ян­ских войн , по­сле всту­п­ле­ния французских войск на тер­ри­то­рию Тос­ка­ны, в 1494 году в Пизе вспых­ну­ло вос­ста­ние и бы­ла про­воз­гла­ше­на не­за­ви­си­мость. По­сле не­сколь­ких не­удач­ных по­пы­ток взять го­род в 1509 году фло­рен­тий­цам уда­лось вос­ста­но­вить свою власть. С 1569 года в Великом гер­цог­ст­ве Тос­кан­ском, с 1860 года в еди­ном Итальянском ко­ро­лев­ст­ве. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны (с 1943 года) в со­ста­ве Итальянской со­ци­аль­ной рес­пуб­ли­ки (смотри «Рес­пуб­ли­ка Са­ло»), один из цен­тров Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. 31 августа 1943 года под­вер­глась раз­ру­шительной бом­бар­ди­ров­ке анг­ло-американской авиа­ции. Ос­во­бо­ж­де­на 2 сентября 1944 года.

Средневековый центр го­ро­да - Cоборная площадь (так называемая Пло­щадь чу­дес, Пьяц­ца деи-Ми­ра­ко­ли, вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия). Ар­хитектурный ан­самбль, соз­да­вав­ший­ся в пе­ри­од наи­выс­ше­го мо­гу­ще­ст­ва средневековой рес­пуб­ли­ки, от­ра­жа­ет влия­ния ис­лам­ско­го искусства и Ви­зан­тии. Со­бор Сан­та-Ма­рия-Ас­сун­та в ро­ман­ском сти­ле (на­чат в 1063 году, архитектор Бус­ке­то, ос­вя­щён в 1118 году, рас­ши­рен в 1-й половине XII века, архитектор Рай­наль­до, скульп­то­ры Гуль­ель­мо и Би­дуи­но; брон­зо­вые вра­та около 1180 года, скульп­тор Бо­нан­но Пи­за­но; 3 па­ры брон­зо­вых врат конца XVI - начала XVII веков, мас­тер­ская фра До­ме­ни­ко Пор­тид­жа­ни), ин­терь­ер пе­ре­де­лан по­сле по­жа­ра 1595 года [со­хра­ни­лись мо­заи­ка в кон­хе ап­си­ды, при­пи­сы­вае­мая Чи­ма­буэ и другим мас­те­рам, ка­фед­ра Дж. Пи­за­но (1302-1310 годы), кар­ти­ны тос­кан­ских ху­дож­ни­ков XVI-XVII веков (в том числе А. дель Сар­то, Д. Бек­ка­фу­ми, Со­до­мы)]. Бап­ти­сте­рий Сан-Джо­ван­ни на­чат в ро­ман­ском сти­ле в 1153 году, архитектор Дио­ти­саль­ви; во 2-й половине XIII века строи­тель­ст­во про­дол­жи­ли в го­тическом сти­ле Н. и Дж. Пи­за­но, за­тем Чел­ли­но ди Не­зе, в ин­терь­е­ре - ка­фед­ра ра­бо­ты Н. Пи­за­но (1260 год; смотри иллюстрации к статье Пи­за­но); ис­то­рический об­лик от­час­ти из­ме­нён в XIX веке в ре­зуль­та­те ра­бот под руководством ар­хи­тек­то­ров А. Ге­рар­де­ска, Дж. Стор­ни.

Строи­тель­ст­во ко­ло­коль­ни (зна­ме­ни­тая Пи­зан­ская баш­ня, «Па­даю­щая баш­ня») на­ча­то в 1173 году и вско­ре при­ос­та­нов­ле­но из-за про­се­да­ния поч­вы и яр­ко вы­ра­жен­но­го на­кло­на со­ору­же­ния; во­зо­б­нов­ле­но в 1275 году (ар­хи­тек­то­ры Джо­ван­ни ди Си­мо­не и Дж. Пи­за­но), окон­че­но в 1372 году; рес­тав­рационные ра­бо­ты, про­ве­дён­ные в 1990-2001 годах под руководством М. Ямёль­ков­ского (Ями­ол­ков­ски), К. Вид­жа­ни, Дж. Бер­ланд, умень­ши­ли угол на­кло­на и за­фик­си­ро­ва­ли баш­ню. Средневековое клад­би­ще Кам­по­сан­то (ны­не му­зей; 1278 год, архитектор Джо­ван­ни ди Си­мо­не; 1464 год, в сти­ле го­ти­ки) в ви­де боль­шо­го клу­ат­ра, за­пол­нен­но­го зем­лёй, при­ве­зён­ной пи­зан­ски­ми ко­раб­ля­ми с Гол­го­фы по­сле 3-го кре­сто­во­го по­хо­да, и ок­ру­жён­но­го кры­ты­ми га­ле­рея­ми. В га­ле­ре­ях рас­по­ла­га­ет­ся кол­лек­ция позд­не­ан­тич­ных сар­ко­фа­гов, а так­же ос­тат­ки фре­ско­вых рос­пи­сей, со­з­дан­ных в 1360-1660-е годы, вклю­чаю­щие про­из­ве­де­ния Б. Буф­фаль­мак­ко, Пье­ро ди Пуч­чо, Б. Гоц­цо­ли и др. Под фре­ска­ми, силь­но по­стра­дав­ши­ми в ре­зуль­та­те бом­барди­ров­ки 1944 года, от­кры­лись си­но­пии, большая часть ко­то­рых пе­ре­не­се­на в Му­зей си­но­пий (в зда­нии бывшей боль­ни­цы Сан­то-Спи­ри­то, 1257 год, архитектор Джо­ван­ни ди Си­мо­не, мно­го­крат­но пе­ре­страи­ва­лось). Под влия­ни­ем ар­хи­тек­ту­ры со­бо­ра в Пизе по­лу­чил рас­про­стра­не­ние пи­зан­ский ва­ри­ант ро­ман­ско­го сти­ля с гео­мет­рической по­ли­хром­ной об­ли­цов­кой фа­са­дов и мно­го­ярус­ны­ми ароч­ны­ми га­ле­рея­ми: церк­ви Сан-Ми­ке­ле-ин-Бор­го (около 1016 года, фа­сад XIV века, мно­го­крат­но пе­ре­страи­ва­лась), Сан-Пао­ло-а-Ри­па-д’Арно (925-1032 годы), Сан-Фре­диа­но (до 1061 года), Сан-Пьет­ро-ин-Вин­ку­лис (1072-1118 годы), Сан-Ни­ко­ла (1097 год, пе­ре­строе­на в 1297-1313 годы, в XVII веке), Сан-Сис­то (ос­вя­ще­на в 1133 году), Сан-Пьеро-а-Гра­до (X век, конец XI - начало XII веков, близ Пизы), ро­тон­даль­ная Сан-Се­польк­ро (начало XII века, архитектор Дио­ти­саль­ви), бывшая церковь Сан-Пао­ло-аль-Ор­то (до 1086 года, на фа­са­де рез­ные ка­пи­те­ли скульп­то­ра Би­дуи­но, ко­ло­коль­ня XVII века).

На на­бе­реж­ной Ме­ди­чи - Па­лац­цо Ме­ди­чи (XIII век) и бывший монастырь Сан-Мат­тео (XI-XIII века, рас­ши­рен в XVII веке, ны­не Нац. му­зей Сан-Мат­тео). В го­тическом сти­ле по­строе­ны церк­ви Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Спи­на (ос­но­ва­на в 1230 году, ны­неш­ний об­лик - 1323-1376 годы, архитектор Лу­по ди Фран­че­ско; рес­тав­ри­ро­ва­на в сти­ле нео­го­ти­ки в 1871-1875 годах, архитектор В. Ми­ке­ли), Сан­та-Ка­те­ри­на-д’Алессандрия (ме­ж­ду 1251 и 1300 годами, фа­сад 1326 года, пе­ре­страи­ва­лась в XVIII веке, в ин­терь­е­ре - скульп­тур­ные про­из­ве­де­ния А. и Н. Пи­за­но, кар­ти­на Фра Бар­то­ло­мео), Сан-Фран­че­ско (XIII век, клу­атр XV века, до­ст­рое­на в 1603 году), Па­лац­цо Гам­ба­кор­ти (XIV век; ны­не Му­ни­ци­па­ли­тет). На площади Пьяц­ца деи-Ка­валь­е­ри (на мес­те римского фо­ру­ма и средневекового по­ли­тического цен­тра) - ре­нес­санс­ный ар­хитектурный ан­самбль, спро­ек­ти­ро­ван­ный Дж. Ва­за­ри в 1558-1562 годы: Па­лац­цо дел­ла-Ка­ро­ва­на (Па­лац­цо деи-Ка­валь­ери; ра­нее Па­лац­цо де­льи- Ан­циа­ни, до 1268 года; пе­ре­строе­но в 1562-1564 годах, архитектор и ав­тор жи­во­пис­но­го де­ко­ра фа­са­да Ва­за­ри; ны­не Выс­шая нор­маль­ная шко­ла), церкви Сан­то-Сте­фа­но-деи-Ка­валь­е­ри (1565-1569 годы, архитектор Ва­за­ри, де­кор фа­са­да по про­ек­ту До­на Джо­ван­ни де Ме­ди­чи), Па­лац­цо дель-Оро­лод­жо (до 1357 года, вклю­чи­ло в се­бя бо­лее древ­ние со­ору­же­ния), церковь Сан-Рок­ко (1575 год, пе­ре­строе­на в 1630-1634 годах архитектором К. Пуль­я­ни), Па­лац­цо дель-Кон­си­льо-деи-До­ди­чи (1603 год, архитектор П. Фран­ка­вил­ла), Па­лац­цо дель-Кол­лед­жо-Пу­теа­но (1594-1598 годы, рос­пись на фа­са­де Дж.С. Ма­ру­чел­ли, 1608-1609 годы), ста­туя Ко­зи­мо I Ме­ди­чи (скульп­тор П. Фран­ка­вил­ла, 1596 год). Сре­ди других ре­нес­санс­ных зда­ний - ме­ди­чей­ское Па­лац­цо Реа­ле (1559 год, архитектор Б. Бу­он­та­лен­ти). Во вре­мя прав­ле­ния Ме­ди­чи бы­ли рас­ши­ре­ны средневековые городские ук­ре­п­ле­ния (по­строе­ны в 1155 году) с баш­ня­ми: Фор­тец­ца-ди-Сан-Гал­ло (Но­вая ци­та­дель, с 1440 года) пе­ре­строе­на Дж. да Сан­гал­ло. Сре­ди но­вей­ших со­ору­же­ний - ре­кон­ст­рук­ция квар­та­ла церкви Сан-Ми­ке­ле- ин-Бор­го (1986-2002 годы, архитектор М. Кар­мас­си). На сте­не церк­ви монастыря Сант-Ан­то­нио-Аба­те - рос­пись К. Ха­рин­га «Весь мир» (1989 год). В Ка­лам­бро­не, на бе­ре­гу мо­ря, - лет­ний дет­ский ла­герь «Ро­за Маль­то­ни Мус­со­ли­ни» (1925-1935 годы, архитектор А. Мад­зо­ни) в ду­хе фу­ту­риз­ма.

Пиза - круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Научно-исследовательские институты Национального ис­сле­до­ва­тель­ско­го со­ве­та (город Рим): кли­нической фи­зио­ло­гии (1968 год); ин­фор­мационных на­ук и тех­но­ло­гий имени А. Фа­эдо (2000 год); ин­фор­ма­ти­ки и те­ле­ма­ти­ки; и др., а так­же Институт ком­пь­ю­тер­ной лин­гвис­ти­ки имени А. Дзам­пол­ли (1969 год). Сре­ди ву­зов - Пи­зан­ский университет (1343 год; в его со­ста­ве - ряд научно-исследовательских цен­тров), вхо­дит в Пи­зан­скую уни­вер­си­тет­скую сис­те­му, вклю­чаю­щую так­же Выс­шую нор­маль­ную шко­лу Пизы (1810 год, ста­тус университета с 1862 года) и Выс­шую шко­лу пер­спек­тив­ных ис­сле­до­ва­ний Святой Ан­ны (1967 год); Тех­но­ло­гический институт имени Ле­о­нар­до да Вин­чи (1871 год), Тех­нический ком­мерческий институт имени А. Па­чи­нот­ти (1912 год), Государствнный институт ис­кусств имени Ф. Рус­со­ли (1962 год) и др. Биб­лио­те­ки: провинции Пи­за, го­род­ская и др.

Национальные му­зеи: Сан-Мат­тео (1949 год; искусство XII-XV веков), вы­чис­лительных ин­ст­ру­мен­тов (1989 год), Па­лац­цо Реа­ле; му­зеи: про­из­ве­де­ний искусства Пи­зан­ско­го со­бо­ра (один из са­мых по­се­щае­мых му­зе­ев Ита­лии), ста­рин­ных ко­раб­лей (1998 год), гра­фи­ки (в Па­лац­цо Лан­фран­ки). Дом-му­зей Дж. Мад­зи­ни. Бо­та­нический сад (при Пи­зан­ском университете; 1544 год, один из ста­рей­ших в ми­ре). Еже­год­ные ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: ду­хов­ной му­зы­ки «Anima Mundi» (с 2006 года), книж­ный.

Многие спор­тив­ные со­рев­но­ва­ния про­во­дят­ся на «Аре­не Га­ри­баль­ди - Ста­дио Ро­мео Ан­ко­не­та­ни» (1919 год). В 1862 году в Пизе ос­но­ва­на од­на из ста­рей­ших в Ита­лии ас­со­циа­ций по спор­тив­ной стрель­бе.

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг; основные сек­то­ра: тор­гов­ля, ту­ри­стический биз­нес, об­ра­зо­ва­ние, НИОКР, фи­нан­со­вые и транс­порт­ные ус­лу­ги. Пиза - один из важ­ней­ших ту­ри­стических цен­тров Ита­лии; раз­ви­ты куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный и морской оз­до­ро­ви­тель­ный ту­ризм (рай­он Ма­ри­на-ди-Пи­за). Вхо­дит в «промышленный тре­уголь­ник» Ли­вор­но - Пи­за - Кол­ле­саль­вет­ти (Кол­ле-Саль­вет­ти); основные про­из­водственные мощ­но­сти вы­не­се­ны за чер­ту го­ро­да. Ве­ду­щее промышленное пред­при­ятие - за­вод французской ком­па­нии «Saint-Gobain» (про­из-во лис­то­во­го стек­ла и зер­кал). В провинции Пи­за - за­во­ды ком­па­ний: «Piaggio» (мо­то­цик­лы и мо­то­рол­ле­ры; около 600 тысяч штук в год, один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе; в городе Пон­те­де­ра), «Siemens VDO Automotive» (ав­то­мо­биль­ные фор­сун­ки; около 27 миллионов штук в год; в го­ро­дах Сан-Пье­ро-а-Гра­до и Фа­улья). Тра­диционное про­изводство ке­ра­мических из­де­лий (плит­ка, са­до­вые ва­зы, пред­ме­ты ин­терь­е­ра), не­боль­ших спор­тив­ных и про­гу­лоч­ных су­дов. Мел­кие обув­ные, швей­ные, ме­бель­ные и другие мас­тер­ские.

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