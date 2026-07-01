ПИЮТ
ПИЮТ - иудейская литургическая поэзия на иврите.
Традиция сочинения песнопений, дополняющих синагогальную молитву и церемонии жизненного цикла (обрезание, свадьба и так далее), возникла в Палестине в III-V веках (период так назваемых анонимных, или доклассических, пиютов). Для раннего пиюта характерно отсутствие рифмы, использование алфавитного акростиха, параллелизма и усложнённых эпитетов. В классический период (VI-VIII века; Яннай, Э. Калир и другие) особое значение приобретает фигура автора, чаще всего отражённая в именном акростихе, а также словотворчество и сложные аллюзии на мидраши.
Разновидности доклассического и классического пиюта отражают его связь с синагогальным ритуалом. С IX-X веков самостоятельные школы синагогальной поэзии возникают за пределами Палестины: на Ближнем Востоке, в Италии, Франции и Германии.
С X века важнейшим центром средневекового пиюта стала Испания, во многом благодаря влиянию развивавшейся там светской поэзии на иврите. Для религиозных гимнов еврейских поэтов Испании (Соломон ибн Гебироль, Иегуда Галеви и другие) характерны использование чистого библейского иврита и личная интонация. После изгнания евреев из Испании (1492 год) сефардская (от Сефарад - еврейское название Испании) литургич. поэзия продолжала развиваться в общинах изгнанников в Сев. Африке, странах Ближнего Востока, Йемене.
Новый этап в эволюции пиюта связан с расцветом в XVI-XVII веках мистического пиюта, возникшего в кругу каббалистов Цфата (Исраэль бен Моше Наджара и другие). В дальнейшем пиют получил широкое географическое распространение (практически все еврейские общины мира, а также их представители в государстве Израиль), а сферой его применения стал не только синагогальный ритуал, но и любые значимые события в жизни индивида, семьи или общины.
Издания:
The Poetry of Kabbalah: mystical verse from the Jewish tradition. New Haven, 2012.