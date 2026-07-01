ПИЮТ

ПИЮТ - иу­дей­ская ли­тур­гическая по­эзия на ив­ри­те.

Тра­ди­ция со­чи­не­ния пес­но­пе­ний, до­пол­няю­щих си­на­го­галь­ную мо­лит­ву и це­ремо­нии жиз­нен­но­го цик­ла (об­ре­за­ние, свадь­ба и так далее), воз­ник­ла в Па­ле­сти­не в III-V веках (пе­ри­од так назваемых ано­ним­ных, или до­клас­си­че­ских, пиютов). Для ран­не­го пиюта ха­рак­тер­но от­сут­ст­вие риф­мы, ис­поль­зо­ва­ние ал­фа­вит­но­го ак­ро­сти­ха, па­рал­ле­лиз­ма и ус­лож­нён­ных эпи­те­тов. В клас­сический пе­ри­од (VI-VIII века; Ян­най, Э. Ка­лир и другие) осо­бое зна­че­ние при­об­ре­та­ет фи­гу­ра ав­то­ра, ча­ще все­го от­ра­жён­ная в имен­ном ак­ро­сти­хе, а так­же сло­во­твор­че­ст­во и слож­ные ал­лю­зии на мид­ра­ши .

Раз­но­вид­но­сти до­клас­си­че­ско­го и клас­си­че­ско­го пиюта от­ра­жа­ют его связь с си­на­го­галь­ным ри­туа­лом. С IX-X веков са­мо­сто­ятельные шко­лы си­на­го­галь­ной по­эзии воз­ни­ка­ют за пре­де­ла­ми Па­ле­сти­ны: на Ближ­нем Вос­то­ке, в Ита­лии, Фран­ции и Гер­ма­нии.

С X века важ­ней­шим цен­тром средневекового пиюта ста­ла Ис­па­ния, во мно­гом бла­го­да­ря влия­нию раз­ви­вав­шей­ся там свет­ской по­эзии на ив­ри­те. Для ре­лигиозных гим­нов еврейских по­этов Ис­па­нии (Со­ло­мон ибн Ге­би­роль, Ие­гу­да Га­ле­ви и другие) ха­рак­тер­ны ис­поль­зо­ва­ние чис­то­го биб­лей­ско­го ив­ри­та и лич­ная ин­то­на­ция. По­сле из­гна­ния ев­ре­ев из Ис­па­нии (1492 год) се­фард­ская (от Се­фа­рад - еврейское название Ис­па­нии) ли­тур­гич. по­эзия про­дол­жа­ла раз­ви­вать­ся в об­щи­нах из­гнан­ни­ков в Сев. Аф­ри­ке, стра­нах Ближ­не­го Вос­то­ка, Йе­ме­не.

Но­вый этап в эво­лю­ции пиюта свя­зан с рас­цве­том в XVI-XVII веках мис­тического пиюта, воз­ник­ше­го в кру­гу каб­ба­ли­стов Цфа­та (Ис­ра­эль бен Мо­ше Над­жа­ра и другие). В даль­ней­шем пиют по­лу­чил ши­ро­кое гео­гра­фическое рас­про­стра­не­ние (прак­ти­че­ски все еврейские об­щи­ны ми­ра, а так­же их пред­ста­ви­те­ли в государстве Из­ра­иль), а сфе­рой его при­ме­не­ния стал не толь­ко си­на­го­галь­ный ри­ту­ал, но и лю­бые зна­чи­мые со­бы­тия в жиз­ни ин­ди­ви­да, се­мьи или об­щи­ны.

Издания:

The Poetry of Kabbalah: mystical verse from the Jewish tradition. New Haven, 2012.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)