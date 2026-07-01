ПИЙО ЖАН-ЖАК

ПИЙО ЖАН-ЖАК - французский об­щественный дея­тель, мыс­ли­тель и пуб­ли­цист .

По­сле окон­ча­ния се­ми­на­рии (1828 год) го­то­вил­ся к ду­хов­но­му зва­нию, был бли­зок к ре­лигиозному ре­фор­ма­то­ру аб­ба­ту Ф.Ф. Ша­те­лю. В 1834 году пы­тал­ся ос­но­вать соб­ст­вен­ную, так называемую уни­тар­ную, цер­ковь в Ле-Пе­ке (департамент Иве­лин), за что в 1836 году осу­ж­дён на 6 месяцев тюрь­мы. По­сле это­го по­рвал с ка­то­ли­циз­мом, по­лу­чил про­фес­сию вра­ча. В 1839 году из­да­вал журнал «La Tribune du Peuple». В том же го­ду осу­ж­дён за уча­стие в за­го­во­ре «Общества вре­мён го­да» про­тив Июль­ской мо­нар­хии . В 1840 году один из ор­га­ни­за­то­ров и председатель ком­му­ни­стического бан­ке­та в Бель­ви­ле. В 1841 году осу­ж­дён на 6 месяцев тюрь­мы по де­лу Ф. Ке­ни­се, по­ку­шав­ше­го­ся на чле­на ко­ро­лев­ской се­мьи гер­цо­га д’Омаля.

Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848 года во Фран­ции председатель од­но­го из ре­во­люционных клу­бов. По­сле государственного пе­ре­во­ро­та 1851 года (смотри в статье На­по­ле­он III ) вы­слан из Фран­ции, про­жи­вал в Бра­зи­лии, по­сле Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 1870 года вер­нул­ся на ро­ди­ну. При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в ре­во­люционном дви­же­нии: вхо­дил в со­став Центрального рес­пуб­ли­кан­ско­го комитета 20 ок­ру­гов Па­ри­жа, уча­ст­во­вал в вос­ста­нии 31 октября 1870 года. В апреле 1871 года из­бран членом Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года , ра­бо­тал в мэ­рии 1-го ок­ру­га. Один из ини­циа­то­ров раз­ру­ше­ния Ван­дом­ской ко­лон­ны , вы­сту­пал за уже­сто­че­ние мер борь­бы с внутренними вра­га­ми, под­дер­жал соз­да­ние Комитета об­щественной безо­пас­но­сти. В мае 1872 года при­го­во­рён к бес­сроч­ной ка­тор­ге. Умер в за­клю­че­нии.

Пийо - яр­кий пред­ста­ви­тель «не­оба­бу­виз­ма» в ком­му­ни­стическом дви­же­нии 1830-1840-х годов. Опи­ра­ясь на идеи Г. Ба­бё­фа, ви­дел цель раз­ви­тия че­ло­ве­че­ст­ва в ус­та­нов­ле­нии строя, ос­но­ван­но­го на ра­вен­ст­ве и прин­ци­пе общ­но­сти. Дви­жу­щей си­лой в борь­бе за его соз­да­ние счи­тал на­род, ко­то­рый ото­жде­ст­в­лял с бед­но­той, основными про­тив­ни­ка­ми - при­ви­ле­ги­ро­ван­ные слои («кас­ты» и «ко­те­рии»), мо­нар­хическую власть, ре­лигиозные пред­рас­суд­ки. Один из главных пу­тей дос­ти­же­ния ра­вен­ст­ва ви­дел в рас­про­стра­не­нии про­све­ще­ния. Ра­то­вал за все­мер­ное раз­ви­тие нау­ки как сред­ст­ва ос­во­бо­ж­де­ния от ре­лигиозных догм; счи­тал, что ус­пе­хи че­ло­ве­че­ско­го ра­зу­ма не­от­вра­ти­мо при­ве­дут к соз­да­нию спра­вед­ли­во­го об­щественного строя.

Рас­смат­ри­вал Фран­цуз­скую ре­во­лю­цию XVIII века как не­об­хо­ди­мое и не­из­беж­ное яв­ле­ние. Выс­шим пунк­том в её раз­ви­тии счи­тал пе­ри­од яко­бин­ской дик­та­ту­ры. По­ла­гал, что ре­во­люц. пре­об­ра­зо­ва­ния, пре­рван­ные Тер­ми­до­ри­ан­ским пе­ре­во­ро­том, долж­ны быть про­дол­же­ны уже в XIX веке и при­вес­ти к об­ра­зо­ва­нию об­ще­ст­ва рав­ных. Прин­ци­пы его уст­рой­ст­ва Пийо пла­ни­ро­вал опи­сать в фор­ме уто­пии в мно­го­том­ном тру­де, ко­то­рый ос­тал­ся, од­на­ко, не­за­вер­шён­ным [вы­шла в свет лишь пред­ва­ряю­щая его бро­шю­ра «Histoire des 9egaux» (1840 год)].

Сочинения:

Ni ch0ateaux, ni chaumi8eres… P., 1840;

La communaute n’est plus une utopie. P., 1841;

Из­бран­ные со­чи­не­ния. М., 1961.