ПИЙО ЖАН-ЖАК
ПИЙО ЖАН-ЖАК - французский общественный деятель, мыслитель и публицист.
После окончания семинарии (1828 год) готовился к духовному званию, был близок к религиозному реформатору аббату Ф.Ф. Шателю. В 1834 году пытался основать собственную, так называемую унитарную, церковь в Ле-Пеке (департамент Ивелин), за что в 1836 году осуждён на 6 месяцев тюрьмы. После этого порвал с католицизмом, получил профессию врача. В 1839 году издавал журнал «La Tribune du Peuple». В том же году осуждён за участие в заговоре «Общества времён года» против Июльской монархии. В 1840 году один из организаторов и председатель коммунистического банкета в Бельвиле. В 1841 году осуждён на 6 месяцев тюрьмы по делу Ф. Кенисе, покушавшегося на члена королевской семьи герцога д’Омаля.
Во время Революции 1848 года во Франции председатель одного из революционных клубов. После государственного переворота 1851 года (смотри в статье Наполеон III) выслан из Франции, проживал в Бразилии, после Французской революции 1870 года вернулся на родину. Принимал активное участие в революционном движении: входил в состав Центрального республиканского комитета 20 округов Парижа, участвовал в восстании 31 октября 1870 года. В апреле 1871 года избран членом Парижской коммуны 1871 года, работал в мэрии 1-го округа. Один из инициаторов разрушения Вандомской колонны, выступал за ужесточение мер борьбы с внутренними врагами, поддержал создание Комитета общественной безопасности. В мае 1872 года приговорён к бессрочной каторге. Умер в заключении.
Пийо - яркий представитель «необабувизма» в коммунистическом движении 1830-1840-х годов. Опираясь на идеи Г. Бабёфа, видел цель развития человечества в установлении строя, основанного на равенстве и принципе общности. Движущей силой в борьбе за его создание считал народ, который отождествлял с беднотой, основными противниками - привилегированные слои («касты» и «котерии»), монархическую власть, религиозные предрассудки. Один из главных путей достижения равенства видел в распространении просвещения. Ратовал за всемерное развитие науки как средства освобождения от религиозных догм; считал, что успехи человеческого разума неотвратимо приведут к созданию справедливого общественного строя.
Рассматривал Французскую революцию XVIII века как необходимое и неизбежное явление. Высшим пунктом в её развитии считал период якобинской диктатуры. Полагал, что революц. преобразования, прерванные Термидорианским переворотом, должны быть продолжены уже в XIX веке и привести к образованию общества равных. Принципы его устройства Пийо планировал описать в форме утопии в многотомном труде, который остался, однако, незавершённым [вышла в свет лишь предваряющая его брошюра «Histoire des 9egaux» (1840 год)].
Сочинения:
Ni ch0ateaux, ni chaumi8eres… P., 1840;
La communaute n’est plus une utopie. P., 1841;
Избранные сочинения. М., 1961.