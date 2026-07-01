ПИЙ XII

ПИЙ XII - па­па Рим­ский (с 1939 года).

Из се­мьи вы­со­ко­по­став­лен­ных слу­жа­щих Пап­ско­го государства. Учил­ся в римском кол­ле­гиу­ме Кап­ра­ни­ка и пап­ском Гри­го­ри­ан­ском университете (1894-1899 годы). Пре­сви­тер (1899 год), доктор бо­го­сло­вия (1901 год), доктор «обо­их прав» (гражданского и цер­ков­но­го) (1902 год), профессор цер­ков­ной ди­пло­ма­тии в пап­ской Ака­де­мии цер­ков­ной зна­ти (1909-1914 годы). С 1914 года сек­ре­тарь Пап­ской ко­мис­сии по ко­ди­фи­ка­ции ка­но­нического пра­ва. Апо­столь­ский нун­ций в Ба­ва­рии (1917 год), ти­ту­ляр­ный ар­хи­епи­скоп Сард­ский (1917 год), в сан ру­ко­по­ло­жен па­пой Бе­не­дик­том XV 13 мая 1917 года. По­сле Первой ми­ро­вой вой­ны - апо­столь­ский нун­ций в Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ке (1920 год). Кар­ди­нал (1929 год), государственный сек­ре­тарь (1930 год), ка­мер­лен­го (1935 год). По­сле пе­ре­го­во­ров с пра­ви­тель­ст­вом А. Гит­ле­ра от име­ни пап­ско­го пре­сто­ла 20 июля 1933 года под­пи­сал кон­кор­дат с Гер­ма­ни­ей.

На­ча­ло пон­ти­фи­ка­та Пия XII (из­бран 2 марта 1939 года; ин­тро­ни­зо­ван 12 марта 1939 года) при­шлось на го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны. Вы­сту­пал с мно­го­численными при­зы­ва­ми к ми­ру и в за­щи­ту под­вер­гав­шего­ся тя­го­там вой­ны на­се­ле­ния различных стран, от­ка­зы­ва­ясь от пря­мо­го осу­ж­де­ния кого-либо из про­ти­во­бор­ст­вую­щих сто­рон из-за не­же­ла­ния на­влечь ре­прес­сии на ка­то­ли­ков со сто­ро­ны пра­ви­тельств стран как «оси», так и ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции .

От­ве­том Пия XII на боль­шие из­ме­не­ния, про­изо­шед­шие в об­ще­ст­ве в свя­зи со Второй ми­ро­вой вой­ной , по­сле­во­ен­ным пе­ре­уст­рой­ст­вом ми­ра, на­уч­но-тех­ническим про­грес­сом, ста­ли мно­го­численные эн­цик­ли­ки и по­ста­нов­ле­ния, ка­саю­щие­ся ка­то­лического ве­ро­уче­ния и пас­тыр­ской прак­ти­ки. Эн­цик­ли­ка­ми «Mystici Corporis Chri­sti» (29 июня 1943 года), «Mediator Dei» (20 ноября 1947 года) и «Humani generis» (12 августа 1950 года) Пий XII в све­те по­след­них дос­ти­же­ний нау­ки кон­кре­ти­зи­ро­вал различные ас­пек­ты тра­диционного уче­ния Церк­ви в об­лас­ти бо­го­сло­вия и ли­тур­ги­ки. Про­вёл ряд ре­форм латинского бо­го­слу­же­ния (мис­са­ла и бре­виа­рия), наи­бо­лее за­мет­ны­ми из ко­то­рых ста­ло со­кра­ще­ние служ­бы Пас­халь­но­го три­ден­ст­вия (дек­рет кон­гре­га­ции об­ря­дов от 16 ноября 1955 года), раз­ре­ше­ние на слу­же­ние мес­сы во 2-й по­ло­ви­не дня и со­кра­ще­ние до 3 часов ев­ха­ри­стического по­ста [апо­столь­ская кон­сти­ту­ция «Christus Dominus», 6 января 1953 года, ре­ск­рипт (motu proprio) «Sa­cra commu­nionem», 19 марта 1957 года]. В свя­зи с рас­про­стра­не­ни­ем по­сле Второй ми­ро­вой вой­ны ком­му­ни­стической идео­ло­гии Пий XII одоб­рил дек­рет «Quaesitum» Вер­хов­ной свя­щен­ной кон­гре­га­ции свя­той служ­бы (1 июля 1949 года), за­пре­щаю­щий ка­то­ли­кам под стра­хом от­лу­че­ния ока­зы­вать лю­бую под­держ­ку дея­тель­но­сти ком­пар­тий. В свя­зи с уг­ро­зой по­яв­ле­ния схиз­ма­тических церк­вей в стра­нах ком­му­ни­стического бло­ка Пий XII че­рез дек­рет этой же кон­гре­га­ции (9 августа 1951 года) ввёл санк­цию от­лу­че­ния для со­вер­шаю­щих епи­скоп­ские ру­ко­по­ло­же­ния без пап­ско­го ман­да­та. Од­на­ко это не по­ме­ша­ло воз­ник­нуть «Ки­тай­ской ка­то­ли­че­ской пат­рио­ти­че­ской ас­со­циа­ции», по­яв­ле­ние ко­то­рой Пий XII осу­дил эн­цик­ли­кой «Ad Apostolorum principis» (29 июня 1958 года). В 1953 году па­па рас­по­ря­дил­ся пре­кра­тить на­чав­шее­ся в конце Второй ми­ро­вой вой­ны дви­же­ние свя­щен­ни­ков-ра­бо­чих.

Во вре­мя юби­лей­но­го го­да бул­лой «Ma­nificentissimus Deus» (1 ноября 1950 года) Пий XII про­воз­гла­сил дог­мат о взя­тии Де­вы Ма­рии с ду­шой и те­лом в не­бес­ную сла­ву, став­ший по­след­ним на начало XXI века дог­ма­том, при­ня­тым в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви.

В 1965 году на­чат про­цесс беа­ти­фи­ка­ции Пия XII, вы­зы­ваю­щий не­од­но­знач­ную ре­ак­цию в свя­зи с по­зи­ци­ей па­пы во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны.

Дополнительная литература:

Hatch A., Walshe S. Crown of glory: the life of Pope Pius XII. N.Y., 1958;

Tardini D. Memories of Pius XII. Westminster, 1961;

Гри­гу­ле­вич И.Р. Пий ХII, или «Ат­лан­ти­че­ский Па­па» // Гри­гу­ле­вич И.Р. Пап­ст­во: век ХХ. М., 1981;

Lehnert P. Ich durfte ihm dienen – Erinnerungen an Papst Pius XII. W;urzburg, 1983.