ПИЙ XII
ПИЙ XII - папа Римский (с 1939 года).
Из семьи высокопоставленных служащих Папского государства. Учился в римском коллегиуме Капраника и папском Григорианском университете (1894-1899 годы). Пресвитер (1899 год), доктор богословия (1901 год), доктор «обоих прав» (гражданского и церковного) (1902 год), профессор церковной дипломатии в папской Академии церковной знати (1909-1914 годы). С 1914 года секретарь Папской комиссии по кодификации канонического права. Апостольский нунций в Баварии (1917 год), титулярный архиепископ Сардский (1917 год), в сан рукоположен папой Бенедиктом XV 13 мая 1917 года. После Первой мировой войны - апостольский нунций в Веймарской республике (1920 год). Кардинал (1929 год), государственный секретарь (1930 год), камерленго (1935 год). После переговоров с правительством А. Гитлера от имени папского престола 20 июля 1933 года подписал конкордат с Германией.
Начало понтификата Пия XII (избран 2 марта 1939 года; интронизован 12 марта 1939 года) пришлось на годы Второй мировой войны. Выступал с многочисленными призывами к миру и в защиту подвергавшегося тяготам войны населения различных стран, отказываясь от прямого осуждения кого-либо из противоборствующих сторон из-за нежелания навлечь репрессии на католиков со стороны правительств стран как «оси», так и антигитлеровской коалиции.
Ответом Пия XII на большие изменения, произошедшие в обществе в связи со Второй мировой войной, послевоенным переустройством мира, научно-техническим прогрессом, стали многочисленные энциклики и постановления, касающиеся католического вероучения и пастырской практики. Энцикликами «Mystici Corporis Christi» (29 июня 1943 года), «Mediator Dei» (20 ноября 1947 года) и «Humani generis» (12 августа 1950 года) Пий XII в свете последних достижений науки конкретизировал различные аспекты традиционного учения Церкви в области богословия и литургики. Провёл ряд реформ латинского богослужения (миссала и бревиария), наиболее заметными из которых стало сокращение службы Пасхального триденствия (декрет конгрегации обрядов от 16 ноября 1955 года), разрешение на служение мессы во 2-й половине дня и сокращение до 3 часов евхаристического поста [апостольская конституция «Christus Dominus», 6 января 1953 года, рескрипт (motu proprio) «Sacra communionem», 19 марта 1957 года]. В связи с распространением после Второй мировой войны коммунистической идеологии Пий XII одобрил декрет «Quaesitum» Верховной священной конгрегации святой службы (1 июля 1949 года), запрещающий католикам под страхом отлучения оказывать любую поддержку деятельности компартий. В связи с угрозой появления схизматических церквей в странах коммунистического блока Пий XII через декрет этой же конгрегации (9 августа 1951 года) ввёл санкцию отлучения для совершающих епископские рукоположения без папского мандата. Однако это не помешало возникнуть «Китайской католической патриотической ассоциации», появление которой Пий XII осудил энцикликой «Ad Apostolorum principis» (29 июня 1958 года). В 1953 году папа распорядился прекратить начавшееся в конце Второй мировой войны движение священников-рабочих.
Во время юбилейного года буллой «Manificentissimus Deus» (1 ноября 1950 года) Пий XII провозгласил догмат о взятии Девы Марии с душой и телом в небесную славу, ставший последним на начало XXI века догматом, принятым в Римско-католической церкви.
В 1965 году начат процесс беатификации Пия XII, вызывающий неоднозначную реакцию в связи с позицией папы во время Второй мировой войны.
Дополнительная литература:
Hatch A., Walshe S. Crown of glory: the life of Pope Pius XII. N.Y., 1958;
Tardini D. Memories of Pius XII. Westminster, 1961;
Григулевич И.Р. Пий ХII, или «Атлантический Папа» // Григулевич И.Р. Папство: век ХХ. М., 1981;
Lehnert P. Ich durfte ihm dienen – Erinnerungen an Papst Pius XII. W;urzburg, 1983.