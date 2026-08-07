ПИЙ XI

ПИЙ XI - па­па Рим­ский (с 1922 года).

Сын мел­ко­го фаб­ри­кан­та. Учил­ся в выс­шей се­ми­на­рии в Ми­ла­не (1875-1879 годы), про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в Ри­ме в Лом­бард­ском кол­ле­гиуме и пап­ском Гри­го­ри­ан­ском университете (1879-1882 годы). Пре­сви­тер (1879 год). Доктор бо­го­сло­вия, ка­но­нического пра­ва и фи­ло­со­фии (1882 год), профессор бо­го­сло­вия и цер­ков­ной ри­то­ри­ки в выс­шей се­ми­на­рии в Ми­ла­не (1882-1888 годы). Хра­ни­тель, за­тем пре­фект Ам­бро­зи­ан­ской библиотеки Ми­ла­на (1888-1914 годы), пре­фект Ва­ти­кан­ской библиотеки (1914-1919 годы). Ув­ле­кал­ся аль­пи­низ­мом, по­ко­рил го­ру Монб­лан в Аль­пах (1890 год).

Апо­столь­ский нун­ций в Поль­ше (1919 год); ти­ту­ляр­ный ар­хи­епи­скоп Ле­пан­то (1919 год), в сан ру­ко­по­ло­жен в Вар­ша­ве 28 октября 1919 года. В августе 1920 год, во вре­мя со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года , един­ст­вен­ный ди­пло­ма­тический пред­ста­ви­тель, ос­тав­ший­ся в Вар­ша­ве, ко­то­рая на­хо­ди­лась под уг­ро­зой за­хва­та РККА. Уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с пред­ста­ви­те­ля­ми Советской Рос­сии об ос­во­бо­ж­де­нии аре­сто­ван­но­го гла­вы российских ка­то­ли­ков ар­хи­епи­ско­па Мо­ги­лёв­ско­го Э. фон Роп­па (1851-1939 годы). Кар­ди­нал (1921 год), ар­хи­епи­скоп Ми­ла­на (1921 год).

Став па­пой Рим­ским (из­бран 6 февраля 1922 года; ин­тро­ни­зо­ван 12 февраля 1922 года), Пий XI раз­ре­шил «рим­ский во­прос» о свет­ской вла­сти па­пы по­сле ли­к­ви­да­ции Пап­ско­го государства (20 сентября 1870 года), за­клю­чив с Ита­ли­ей Ла­те­ран­ские со­гла­ше­ния 1929 года , со­глас­но ко­то­рым Ва­ти­кан стал не­за­ви­си­мым го­су­дар­ст­вом, а па­па при­знан его гла­вой.

Эн­цик­ли­кой «Quas Primas» (11 декабря 1925 года) Пий XI ус­та­но­вил в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви празд­ник Хри­ста Ца­ря. Ак­тив­но под­дер­жи­вал организации «Ка­то­ли­че­ское дей­ст­вие». Ра­дио­об­ра­ще­ни­ем «Qui arcano Dei» 12 февраля 1931 года от­крыл соз­дан­ное при по­мо­щи Г. Мар­ко­ни «Ра­дио Ва­ти­ка­на», по­лу­чив воз­мож­ность не­по­сред­ст­вен­но об­ра­щать­ся к ка­то­ли­кам все­го ми­ра. Зна­чит. вкла­дом в раз­ви­тие со­ци­аль­но­го уче­ния Рим­ско-ка­то­лической церк­ви ста­ла на­пи­сан­ная в раз­гар Ве­ли­кой де­прес­сии эн­цик­ли­ка «Quadragesimo anno» (15 мая 1931 года), за­щи­щав­шая ин­те­ре­сы ра­бо­чих и пра­во ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти и осу­ж­дав­шая при­свое­ние вла­сти промышленными и фи­нан­со­вы­ми вер­ха­ми. Про­дол­жая ли­нию Пия Х на борь­бу с док­три­наль­ным мо­дер­низ­мом, эн­цик­ли­кой «Mortalium ani­mas» (6 января 1928 года) Пий XI осу­дил эку­ме­низм. Не­смот­ря на за­щи­ту ка­то­лического кон­сер­ва­тиз­ма, от­ка­зал в под­держ­ке пра­во­ра­ди­каль­ной французской организации «Ак­сь­он фран­сез», что вы­зва­ло не­до­воль­ст­во ря­да кон­сер­ва­тив­ных кру­гов Церк­ви. Эн­цик­ли­кой «Non abbiamo bisogno» (29 июня 1931 года) осу­дил государственный то­та­ли­та­ризм, а эн­цик­ли­кой «Mit brennender Sorge» (14 марта 1937 года) - германский на­цио­нал-со­циа­лизм.

Пий XI ак­тив­но реа­ги­ро­вал на про­ис­хо­див­шие по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года со­бы­тия в Рос­сии. При­звал всех ка­то­лических епи­ско­пов ми­ра к сбо­ру средств в по­мощь го­ло­даю­щим в Советской Рос­сии (апо­столь­ское по­сла­ние «Annus fere iam est», 10 июля 1922 года). В 1923-1924 годах вдох­но­вил мно­го­численные ме­ж­ду­народные про­тес­ты, по­сле ко­то­рых в Мо­ск­ве был ос­во­бо­ж­дён (сна­ча­ла с за­ме­ной при­го­во­ра на 10 лет ли­ше­ния сво­бо­ды) осу­ж­дён­ный на смерт­ную казнь ка­то­лический ар­хи­еп. Я. Це­п­ляк (1857-1926 годы). 20 июня 1925 года Пий XI соз­дал Ко­мис­сию «Pro Russia» для ко­ор­ди­на­ции дея­тель­но­сти Рим­ско-ка­то­лической церк­ви в СССР. В 1926 году на­пра­вил в СССР с сек­рет­ной мис­си­ей епископа М. д’Эрбиньи (1880-1957 годы), ко­то­рый со­вер­шил тай­ные епи­скоп­ские ру­ко­по­ло­же­ния с це­лью вос­ста­нов­ле­ния ка­то­лической ие­рар­хии. Пий XI уч­ре­дил Пап­ский кол­ле­ги­ум «Russicum» для под­го­тов­ки российского ка­то­лического кли­ра (апо­столь­ская кон­сти­ту­ция «Quam curam», 15 августа 1929 года), при­звал весь мир к мо­лит­вам в под­держ­ку пре­сле­дуе­мых хри­сти­ан в СССР (по­сла­ние «Ci commuovono profonda­mente», 2 февраля 1930 года), эн­цик­ли­кой «Divini Redemp­toris» (19 марта 1937 года) осу­дил ком­му­низм .

Ис­точники:

Эн­цик­ли­ка. Mortalium animas // По­кров. 2000. № 5.