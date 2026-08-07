ПИЙ XI
ПИЙ XI - папа Римский (с 1922 года).
Сын мелкого фабриканта. Учился в высшей семинарии в Милане (1875-1879 годы), продолжил образование в Риме в Ломбардском коллегиуме и папском Григорианском университете (1879-1882 годы). Пресвитер (1879 год). Доктор богословия, канонического права и философии (1882 год), профессор богословия и церковной риторики в высшей семинарии в Милане (1882-1888 годы). Хранитель, затем префект Амброзианской библиотеки Милана (1888-1914 годы), префект Ватиканской библиотеки (1914-1919 годы). Увлекался альпинизмом, покорил гору Монблан в Альпах (1890 год).
Апостольский нунций в Польше (1919 год); титулярный архиепископ Лепанто (1919 год), в сан рукоположен в Варшаве 28 октября 1919 года. В августе 1920 год, во время советско-польской войны 1920 года, единственный дипломатический представитель, оставшийся в Варшаве, которая находилась под угрозой захвата РККА. Участвовал в переговорах с представителями Советской России об освобождении арестованного главы российских католиков архиепископа Могилёвского Э. фон Роппа (1851-1939 годы). Кардинал (1921 год), архиепископ Милана (1921 год).
Став папой Римским (избран 6 февраля 1922 года; интронизован 12 февраля 1922 года), Пий XI разрешил «римский вопрос» о светской власти папы после ликвидации Папского государства (20 сентября 1870 года), заключив с Италией Латеранские соглашения 1929 года, согласно которым Ватикан стал независимым государством, а папа признан его главой.
Энцикликой «Quas Primas» (11 декабря 1925 года) Пий XI установил в Римско-католической церкви праздник Христа Царя. Активно поддерживал организации «Католическое действие». Радиообращением «Qui arcano Dei» 12 февраля 1931 года открыл созданное при помощи Г. Маркони «Радио Ватикана», получив возможность непосредственно обращаться к католикам всего мира. Значит. вкладом в развитие социального учения Римско-католической церкви стала написанная в разгар Великой депрессии энциклика «Quadragesimo anno» (15 мая 1931 года), защищавшая интересы рабочих и право частной собственности и осуждавшая присвоение власти промышленными и финансовыми верхами. Продолжая линию Пия Х на борьбу с доктринальным модернизмом, энцикликой «Mortalium animas» (6 января 1928 года) Пий XI осудил экуменизм. Несмотря на защиту католического консерватизма, отказал в поддержке праворадикальной французской организации «Аксьон франсез», что вызвало недовольство ряда консервативных кругов Церкви. Энцикликой «Non abbiamo bisogno» (29 июня 1931 года) осудил государственный тоталитаризм, а энцикликой «Mit brennender Sorge» (14 марта 1937 года) - германский национал-социализм.
Пий XI активно реагировал на происходившие после Октябрьской революции 1917 года события в России. Призвал всех католических епископов мира к сбору средств в помощь голодающим в Советской России (апостольское послание «Annus fere iam est», 10 июля 1922 года). В 1923-1924 годах вдохновил многочисленные международные протесты, после которых в Москве был освобождён (сначала с заменой приговора на 10 лет лишения свободы) осуждённый на смертную казнь католический архиеп. Я. Цепляк (1857-1926 годы). 20 июня 1925 года Пий XI создал Комиссию «Pro Russia» для координации деятельности Римско-католической церкви в СССР. В 1926 году направил в СССР с секретной миссией епископа М. д’Эрбиньи (1880-1957 годы), который совершил тайные епископские рукоположения с целью восстановления католической иерархии. Пий XI учредил Папский коллегиум «Russicum» для подготовки российского католического клира (апостольская конституция «Quam curam», 15 августа 1929 года), призвал весь мир к молитвам в поддержку преследуемых христиан в СССР (послание «Ci commuovono profondamente», 2 февраля 1930 года), энцикликой «Divini Redemptoris» (19 марта 1937 года) осудил коммунизм.
Источники:
Энциклика. Mortalium animas // Покров. 2000. № 5.