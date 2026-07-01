ПИЙ X
ПИЙ X - папа Римский (с 1903 года), святой Римско-католической церкви.
Сын рассыльного городской управы. Учился в семинарии в Падуе (1850-1858 годы). Пресвитер (1858 год), викарный священник в Томболо (1858-1867 годы), настоятель прихода в Сальцано (1867-1875 годы), канцлер епархии Тревизо (с 1875 года). Епископ Мантуи (1884 год), кардинал (1893 год), патриарх Венеции (1893 год).
Став папой Римским (избран 4 августа 1903 года; интронизован 9 августа 1903 года), Пий X в 1904 году отменил право вето при выборах пап, которым обладали ряд монархов. Особым рескриптом (motu proprio) «Arduum sane munus» (19 марта 1904 года) создал Комиссию по кодификации канонического права Римско-католической церкви, работа которой завершилась уже после смерти Пия X. Решительно выступал против проявлений модернизма в вопросах вероучения, морали и пастырской практики [декрет «Lamentabili» (3 июля 1907 года) и энциклика «Pascendi Dominici gregis» (8 сентября 1907 года)]. Основал Папский библейский институт (1909 год), целью которого было всестороннее исследование Священного Писания и борьба с модернистскими толкованиями. Рескриптом «Sacrorum antistitum» (1 сентября 1910 года) ввёл антимодернистскую присягу клириков при вступлении в должность.
Апостольской конституцией «Sapienti concilio» (29 июня 1908 года) Пий X реформировал Римскую курию, сократив количество её дикастерий (ведомств), приведя куриальный аппарат в соответствие со сложившимся после ликвидации Папского государства (1870 год) порядком и придав ему структуру, сохранившуюся с небольшими изменениями доныне. Апостольской конституцией «Divino afflatu» (1 ноября 1911 года) и рескриптом «Abhing duos annos» (23 сентября 1913 года) реформировал Римский бревиарий и календарь Римско-католической церкви. При Пие X были изданы 2 постановления, касающиеся Евхаристии: декрет «Sacra Tridentina Synodus» (20 декабря 1905 года) позволял приступать к причастию ежедневно, а декрет «Quam singulari Christus» (8 августа 1910 года) значительно снижал возраст допущения к причастию детей.
Отношения папского престола и Италии при Пие X оставались напряжёнными, любые визиты глав католических государств в Рим к королю Италии вызывали протест со стороны папы. В то же время был сделан шаг на пути преодоления конфликта: в 1913 году принят «пакт Джолитти-Джентилони» [по именам итальянского премьер-министра Дж. Джолитти и главы Итальянского католического избирательного союза В.О. Джентилони (1865-1916 годы)], согласно которому итальянским католикам было разрешено участвовать в выборах и самим баллотироваться в депутаты. В годы понтификата Пия X произошёл разрыв отношений с некоторыми традиционно католическими государствами. В апреле 1904 года Пий X отказался принять прибывшего в Рим президента Франции Э. Лубе, что стало поводом для обострения отношений и последовавшего затем разрыва дипломатических отношений между Францией и папским престолом в июле 1904 года. Через год во Франции был принят закон (9 декабря 1905 года) об отделении Церкви от государства, положивший конец конкордату, заключённому Пием VII и Наполеоном I (1801 год). Энцикликой «Vehementer nos» (11 февраля 1906 года) Пий X осудил этот закон, а энцикликой «Gravissimo Officii Munere» (10 августа 1906 года) - создание во Франции предусмотренных по нему «культовых ассоциаций». В энциклике «Iamdudum» (24 мая 1911 года) папа осудил принятый в Португалии после Революции 1910 года (смотри Португальские революции XIX - начала XX веков) закон об отделении Церкви от государства.
Во время Революции 1905-1907 годов в России Пий X обратился к польскому епископату с посланием «Poloniae populum» (3 декабря 1905 года), призывавшим к повиновению законным российским властям. Пий X пытался предотвратить начало Первой мировой войны, направив энциклику «Dum Europa» (2 августа 1914 года) ко всем католикам, в которой призывал к молитвам во имя установления мира.
Беатифицирован (3 июня 1951 года) и канонизирован (29 мая 1954 года) папой Пием ХII. Дни памяти по календарю Римско-католической церкви - 21 августа и 3 сентября.
Источники:
Антимодернистская присяга // Покров. 1999. № 3;
Lamentabili // Там же;
Энциклика. Pascendi Dominici gregis // Там же. 1999. № 4; 2000. № 5.
Дополнительная литература:
Vercesi E. Il Pontificato di Pio X. Mil., 1935;
Dal Gal G. Pio X il Papa santo. Firenze, 1940;
Merry del Val R. Pio X: impressioni e ricordi. Padova, 1949;
Thornton F.B. The Burning flame: the life of Pope Pius X. N.Y., 1952;
Ledr9e Ch. Pie X.P., 1952;
Javierre J.M. Pio X. Barcelona, 1954.