ПИЙ X

ПИЙ X - па­па Рим­ский (с 1903 года), свя­той Рим­ско-ка­то­лической церк­ви.

Сын рас­сыль­но­го городской упра­вы. Учил­ся в се­ми­на­рии в Па­дуе (1850-1858 годы). Пре­сви­тер (1858 год), ви­кар­ный свя­щен­ник в Том­бо­ло (1858-1867 годы), на­стоя­тель при­хо­да в Саль­ца­но (1867-1875 годы), канц­лер епар­хии Тре­ви­зо (с 1875 года). Епи­скоп Ман­туи (1884 год), кар­ди­нал (1893 год), пат­ри­арх Ве­не­ции (1893 год).

Став па­пой Рим­ским (из­бран 4 августа 1903 года; ин­тро­ни­зо­ван 9 августа 1903 года), Пий X в 1904 году от­ме­нил пра­во ве­то при вы­бо­рах пап, ко­то­рым об­ла­дали ряд мо­нар­хов. Осо­бым ре­ск­рип­том (motu proprio) «Arduum sa­ne munus» (19 марта 1904 года) соз­дал Ко­мис­сию по ко­ди­фи­ка­ции ка­но­ни­че­ско­го пра­ва Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, ра­бо­та ко­то­рой за­вер­ши­лась уже по­сле смер­ти Пия X. Ре­ши­тель­но вы­сту­пал про­тив про­яв­ле­ний мо­дер­низ­ма в во­про­сах ве­ро­уче­ния, мо­ра­ли и пас­тыр­ской прак­ти­ки [дек­рет «La­men­tabili» (3 июля 1907 года) и эн­цик­ли­ка «Pascen­di Dominici gregis» (8 сентября 1907 года)]. Ос­но­вал Пап­ский биб­лей­ский институт (1909 год), це­лью ко­то­ро­го бы­ло все­сто­рон­нее ис­сле­до­ва­ние Свя­щен­но­го Пи­са­ния и борь­ба с мо­дер­ни­ст­ски­ми тол­ко­ва­ния­ми. Ре­ск­рип­том «Sacrorum antistitum» (1 сентября 1910 года) ввёл ан­ти­мо­дер­ни­ст­скую при­ся­гу кли­ри­ков при всту­п­ле­нии в долж­ность.

Апо­столь­ской кон­сти­ту­ци­ей «Sapienti concilio» (29 июня 1908 года) Пий X ре­фор­ми­ро­вал Римскую ку­рию, со­кра­тив ко­ли­че­ст­во её ди­ка­сте­рий (ве­домств), при­ве­дя ку­ри­аль­ный ап­па­рат в со­от­вет­ст­вие со сло­жив­шим­ся по­сле ли­к­ви­да­ции Пап­ско­го государства (1870 год) по­ряд­ком и при­дав ему струк­ту­ру, со­хра­нив­шую­ся с не­боль­ши­ми из­ме­не­ния­ми до­ны­не. Апо­столь­ской кон­сти­ту­ци­ей «Divino afflatu» (1 ноября 1911 года) и ре­ск­рип­том «Abhing duos annos» (23 сентября 1913 года) ре­фор­ми­ро­вал Римский бре­виа­рий и ка­лен­дарь Рим­ско-ка­то­лической церк­ви. При Пие X бы­ли из­да­ны 2 по­ста­нов­ле­ния, ка­саю­щие­ся Ев­ха­ри­стии: дек­рет «Sacra Tridentina Synodus» (20 декабря 1905 года) по­зво­лял при­сту­пать к при­час­тию еже­днев­но, а дек­рет «Quam singulari Chri­s­tus» (8 августа 1910 года) зна­чи­тель­но сни­жал воз­раст до­пу­ще­ния к при­час­тию де­тей.

От­но­ше­ния пап­ско­го пре­сто­ла и Ита­лии при Пие X ос­та­ва­лись на­пря­жён­ны­ми, лю­бые ви­зи­ты глав ка­то­лических го­су­дарств в Рим к ко­ро­лю Ита­лии вы­зы­вали про­тест со сто­ро­ны па­пы. В то же вре­мя был сде­лан шаг на пу­ти пре­одо­ле­ния кон­флик­та: в 1913 году при­нят «пакт Джо­лит­ти-Джен­ти­ло­ни» [по име­нам итальянского пре­мьер-ми­ни­ст­ра Дж. Джо­лит­ти и гла­вы Итальянского ка­то­лического из­би­рательного сою­за В.О. Джен­ти­ло­ни (1865-1916 годы)], со­глас­но ко­то­ро­му итальянским ка­то­ли­кам бы­ло раз­ре­ше­но уча­ст­во­вать в вы­бо­рах и са­мим бал­ло­ти­ро­вать­ся в де­пу­та­ты. В го­ды пон­ти­фи­ка­та Пия X про­изо­шёл раз­рыв от­но­ше­ний с не­ко­то­ры­ми тра­ди­ци­он­но ка­то­лическими го­су­дар­ст­ва­ми. В апреле 1904 года Пий X от­ка­зал­ся при­нять при­быв­ше­го в Рим пре­зи­ден­та Фран­ции Э. Лу­бе, что ста­ло по­во­дом для обо­ст­ре­ния от­но­ше­ний и по­сле­до­вав­ше­го за­тем раз­ры­ва ди­плома­тических от­но­ше­ний ме­ж­ду Фран­ци­ей и пап­ским пре­сто­лом в ию­ле 1904 года. Че­рез год во Фран­ции был при­нят за­кон (9 декабря 1905 года) об от­де­ле­нии Церк­ви от го­су­дар­ст­ва, по­ло­жив­ший ко­нец кон­кор­да­ту, за­клю­чён­но­му Пи­ем VII и На­по­ле­о­ном I (1801 год). Эн­цик­ли­кой «Vehe­men­ter nos» (11 февраля 1906 года) Пий X осу­дил этот за­кон, а эн­цик­ли­кой «Gravissimo Offi­cii Mu­nere» (10 августа 1906 года) - соз­да­ние во Фран­ции пре­ду­смот­рен­ных по не­му «куль­то­вых ас­со­циа­ций». В эн­цик­ли­ке «Iamdu­dum» (24 мая 1911 года) па­па осу­дил при­ня­тый в Пор­ту­га­лии по­сле Ре­во­лю­ции 1910 года (смотри Пор­ту­галь­ские ре­во­лю­ции XIX - на­ча­ла XX веков ) за­кон об от­де­ле­нии Церк­ви от го­су­дар­ст­ва.

Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов в Рос­сии Пий X об­ра­тил­ся к польскому епи­ско­па­ту с по­сла­ни­ем «Poloniae populum» (3 декабря 1905 года), при­зы­вав­шим к по­ви­но­ве­нию за­кон­ным российским вла­стям. Пий X пы­тал­ся пре­дот­вра­тить на­ча­ло Первой ми­ро­вой вой­ны, на­пра­вив эн­цик­ли­ку «Dum Europa» (2 августа 1914 года) ко всем ка­то­ли­кам, в ко­то­рой при­зы­вал к мо­лит­вам во имя ус­та­нов­ле­ния ми­ра.

Беа­ти­фи­ци­ро­ван (3 июня 1951 года) и ка­но­ни­зи­ро­ван (29 мая 1954 года) па­пой Пи­ем ХII. Дни па­мя­ти по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 21 августа и 3 сен­тяб­ря.

Ис­точники:

Ан­ти­мо­дер­ни­ст­ская при­ся­га // По­кров. 1999. № 3;

Lamentabili // Там же;

Эн­цик­ли­ка. Pascendi Domi­nici gregis // Там же. 1999. № 4; 2000. № 5.

Дополнительная литература:

Vercesi E. Il Pontificato di Pio X. Mil., 1935;

Dal Gal G. Pio X il Papa santo. Firenze, 1940;

Merry del Val R. Pio X: impressioni e ricordi. Padova, 1949;

Thornton F.B. The Bur­ning flame: the life of Pope Pius X. N.Y., 1952;

Ledr9e Ch. Pie X.P., 1952;

Javierre J.M. Pio X. Barcelona, 1954.