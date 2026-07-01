ПИЙ VII

ПИЙ VII - па­па Рим­ский (с 1800 года).

Из ари­сто­кра­тической се­мьи. В октябре 1756 года всту­пил в мо­на­ше­ский ор­ден бе­не­дик­тин­цев . Изу­чал бо­го­сло­вие в Че­зе­не, Па­дуе и Ри­ме. Доктор бо­го­сло­вия, в 1766-1781 годах пре­по­да­вал в бе­не­дик­тин­ских мо­на­сты­рях Пар­мы и Ри­ма. С 1773 года лич­ный ис­по­вед­ник кар­ди­на­ла Бра­ски (бу­ду­щий па­па Пий VI). При Пие VI на­зна­чен при­ором, за­тем аб­ба­том римского мо­на­сты­ря Святого Пав­ла-вне- стен (1782 год). Епи­скоп Ти­во­ли (1782 год), епи­скоп Имо­лы (1785 год), кар­ди­нал (1785 год).

По­сле смер­ти Пия VI из­бран па­пой Рим­ским на конк­ла­ве в Ве­не­ции (март 1800 год), ин­тро­ни­зо­ван 21 марта 1800 года. Бли­жай­шим по­мощ­ни­ком и про­вод­ни­ком по­ли­ти­ки Пия VII стал государственный сек­ре­тарь кар­ди­нал Э. Кон­саль­ви (1757-1824 годы). В ию­не 1800 года пер­вый кон­сул Фран­ции На­по­ле­он Бо­на­парт (смотри На­по­ле­он I ), ре­шив вос­ста­но­вить ка­то­ли­цизм во Фран­ции и при­ми­рить­ся с Цер­ко­вью, по­сле за­хва­та Ита­лии вос­соз­дал Пап­скую об­ласть в гра­ни­цах 1797 года, что по­зво­ли­ло Пию VII в ию­ле 1800 года вер­нуть­ся в Рим. 15 июля 1801 года ме­ж­ду Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью и Фран­ци­ей был за­клю­чён кон­кор­дат, га­ран­ти­ро­вав­ший сво­бо­ду Церк­ви во Фран­ции и при­зна­ние вла­сти Бо­на­пар­та со сто­ро­ны па­пы. В 1804 году Пий VII был при­гла­шён в Па­риж, где 2 декабря 1804 года в со­бо­ре Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри воз­гла­вил це­ре­мо­нию ко­ро­на­ции На­по­ле­о­на I в ка­че­ст­ве им­пе­ра­то­ра.

По­сле от­ка­за Пия VII как гла­вы Пап­ско­го государства при­сое­ди­нить­ся к объ­яв­лен­ной На­по­ле­о­ном I «кон­ти­нен­таль­ной бло­ка­де» Ве­ли­ко­бри­та­нии 2 февраля 1808 года французская ар­мия сно­ва ок­ку­пи­ро­ва­ла Рим, в мае 1809 года Пап­ское государство офи­ци­аль­но бы­ло ли­к­ви­ди­ро­ва­но. Пий VII не при­знал власть На­по­ле­о­на I над Ри­мом и бул­лой «Quum memoranda» (10 июня 1809 года) от­лу­чил от Церк­ви за­хва­тив­ших Пап­ское государство, за что в ночь с 5 на 6 июля 1809 года был аре­сто­ван и вы­ве­зен во Фран­цию, где со­дер­жал­ся под до­маш­ним аре­стом сна­ча­ла в Са­во­не, а с 1812 года - в Фон­тенб­ло. Пий VII под дав­ле­ни­ем На­по­ле­о­на I под­пи­сал в Фон­тен­бло но­вый кон­кор­дат (25 января 1813 года), от­ка­зав­шись от свет­ской вла­сти над Пап­ским государством, од­на­ко по со­ве­ту кар­ди­на­ла Кон­саль­ви уже 24 марта 1813 года де­нон­си­ро­вал его. В январе 1814 года по­сле ря­да во­енных по­ра­же­ний На­по­ле­он I ос­во­бо­дил па­пу из-под аре­ста, 24 мая 1814 года Пий VII вер­нул­ся в Рим, ко­то­рый вы­ну­ж­ден был по­ки­нуть ещё раз во вре­мя «Ста дней». В бла­го­дар­ность за вос­ста­нов­ле­ние Рим­ско-ка­то­лической церк­ви во Фран­ции по­сле 2-го от­ре­че­ния На­по­ле­о­на I (22 июня 1815 года) па­па ог­ра­дил от пре­сле­до­ва­ния его род­ст­вен­ни­ков, пре­дос­та­вив им (в том числе ма­те­ри На­по­ле­о­на I) пра­во про­жи­ва­ния в Ри­ме.

По­сле Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов , по ре­ше­нию ко­то­ро­го Пап­ская область бы­ла офи­ци­аль­но вос­ста­нов­ле­на, Пий VII за­клю­чил ряд со­гла­ше­ний, ре­гу­ли­ро­вав­ших по­ло­же­ние Рим­ско-ка­то­лической церк­ви в различных стра­нах, в том числе в Россиской им­пе­рии. Бул­лой «Ex imposita Nobis» (30 июня 1818 года) бы­ли оп­ре­де­ле­ны цер­ков­ные струк­ту­ры и взаи­мо­от­но­ше­ния в Цар­ст­ве Поль­ском , во­шед­шем в со­став Российской им­пе­рии.

Бре­ве «Catholicae fidei» (7 марта 1801 года) Пий VII под­твер­дил пра­во­моч­ность дея­тель­но­сти Общества Ии­су­са (ие­зуи­ты) в гра­ни­цах Российской им­пе­рии. Бул­лой «Solli­ci­tudo omnium ecclesiarum» (7 августа 1814 года) дея­тель­ность об­ще­ст­ва, рас­пу­щен­но­го па­пой Кли­мен­том XIV (1773 год), бы­ла вос­ста­нов­ле­на в ря­де стран без ог­ра­ни­че­ний. Бул­лой «Ecclesiam a Iesu Chri­sto» (13 сентября 1821 года) Пий VII осу­дил франк­ма­сон­ст­во и дви­же­ние кар­бо­на­ри­ев. Ре­ши­тель­но вы­сту­пал за от­ме­ну раб­ст­ва в ко­ло­ни­ях, при­зы­вая к это­му ев­ропейских мо­нар­хов.

В 2007 году па­па Рим­ский Бе­не­дикт XVI дал со­гла­сие на на­ча­ло про­цес­са беа­ти­фи­ка­ции Пия VII.