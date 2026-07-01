ПИЙ VII
ПИЙ VII - папа Римский (с 1800 года).
Из аристократической семьи. В октябре 1756 года вступил в монашеский орден бенедиктинцев. Изучал богословие в Чезене, Падуе и Риме. Доктор богословия, в 1766-1781 годах преподавал в бенедиктинских монастырях Пармы и Рима. С 1773 года личный исповедник кардинала Браски (будущий папа Пий VI). При Пие VI назначен приором, затем аббатом римского монастыря Святого Павла-вне- стен (1782 год). Епископ Тиволи (1782 год), епископ Имолы (1785 год), кардинал (1785 год).
После смерти Пия VI избран папой Римским на конклаве в Венеции (март 1800 год), интронизован 21 марта 1800 года. Ближайшим помощником и проводником политики Пия VII стал государственный секретарь кардинал Э. Консальви (1757-1824 годы). В июне 1800 года первый консул Франции Наполеон Бонапарт (смотри Наполеон I), решив восстановить католицизм во Франции и примириться с Церковью, после захвата Италии воссоздал Папскую область в границах 1797 года, что позволило Пию VII в июле 1800 года вернуться в Рим. 15 июля 1801 года между Римско-католической церковью и Францией был заключён конкордат, гарантировавший свободу Церкви во Франции и признание власти Бонапарта со стороны папы. В 1804 году Пий VII был приглашён в Париж, где 2 декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери возглавил церемонию коронации Наполеона I в качестве императора.
После отказа Пия VII как главы Папского государства присоединиться к объявленной Наполеоном I «континентальной блокаде» Великобритании 2 февраля 1808 года французская армия снова оккупировала Рим, в мае 1809 года Папское государство официально было ликвидировано. Пий VII не признал власть Наполеона I над Римом и буллой «Quum memoranda» (10 июня 1809 года) отлучил от Церкви захвативших Папское государство, за что в ночь с 5 на 6 июля 1809 года был арестован и вывезен во Францию, где содержался под домашним арестом сначала в Савоне, а с 1812 года - в Фонтенбло. Пий VII под давлением Наполеона I подписал в Фонтенбло новый конкордат (25 января 1813 года), отказавшись от светской власти над Папским государством, однако по совету кардинала Консальви уже 24 марта 1813 года денонсировал его. В январе 1814 года после ряда военных поражений Наполеон I освободил папу из-под ареста, 24 мая 1814 года Пий VII вернулся в Рим, который вынужден был покинуть ещё раз во время «Ста дней». В благодарность за восстановление Римско-католической церкви во Франции после 2-го отречения Наполеона I (22 июня 1815 года) папа оградил от преследования его родственников, предоставив им (в том числе матери Наполеона I) право проживания в Риме.
После Венского конгресса 1814-1815 годов, по решению которого Папская область была официально восстановлена, Пий VII заключил ряд соглашений, регулировавших положение Римско-католической церкви в различных странах, в том числе в Россиской империи. Буллой «Ex imposita Nobis» (30 июня 1818 года) были определены церковные структуры и взаимоотношения в Царстве Польском, вошедшем в состав Российской империи.
Бреве «Catholicae fidei» (7 марта 1801 года) Пий VII подтвердил правомочность деятельности Общества Иисуса (иезуиты) в границах Российской империи. Буллой «Sollicitudo omnium ecclesiarum» (7 августа 1814 года) деятельность общества, распущенного папой Климентом XIV (1773 год), была восстановлена в ряде стран без ограничений. Буллой «Ecclesiam a Iesu Christo» (13 сентября 1821 года) Пий VII осудил франкмасонство и движение карбонариев. Решительно выступал за отмену рабства в колониях, призывая к этому европейских монархов.
В 2007 году папа Римский Бенедикт XVI дал согласие на начало процесса беатификации Пия VII.