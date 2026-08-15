Пий VII

Пий VII ( лат. Pius; Барнаба (Григорио) Кьярамонти ( ит. Chiaramonti) (14.08.1742, Чезена, Папская область — 20.08.1823, Рим) — папа Римский с 14 марта 1800. В 1758 принял монашеский постриг. Изучал теологию в Чезене, Падуе и Риме. В 1782–1785 — епископ Тиволи. 14 февраля 1785 возведен Пием VI в сан кардинала. Большую роль в церковной карьере Кьярамонти сыграло покровительство понтифика. С 1785 — епископ Имолы. После образования Цизальпинской республики в 1797 под давлением со стороны новых властей сформулировал знаменитую «Проповедь гражданина кардинала Кьярамонти, епископа Имолы...», в которой говорилось, что демократия как форма правления не противоречит Евангелию. В 1800 избран папой, выбрал имя Пия VII в знак признательности своему предшественнику. Назначил государственным секретарем кардинала Э. Консальви, который оказывал значительное влияние на формирование политики П. VII. 15 июля 1801 заключил конкордат с Францией, закрепивший восстановление власти папы над территориями Папского государства. Конкордат признавал католицизм религией большинства французов и обеспечивал свободу отправления религиозных обрядов. Были урегулированы вопросы, связанные с назначением на епископские кафедры. 2 декабря 1804 П. VII присутствовал на коронации Наполеона I. В мае 1805 вернулся в Рим. Выразил протест против захвата французами территорий Неаполитанского королевства, отказался расторгнуть брак Наполеона с Жозефиной и не принял участия в континентальной блокаде. Все это привело к ухудшению отношений с Наполеоном. 2 февраля 1808 французские вой­ска вторглись в Рим. В мае 1809 территории Папского государства, включая Рим, декретом Наполеона были присоединены к Империи. 10 июня 1809 П. VII отлучил захватчиков папских владений от церкви, в июле он был вывезен из Рима. До 1812 содержался в Савоне, затем — в Фонтенбло. 25 января 1813 П. VII под давлением подписал так называемый «конкордат Фонтенбло» на невыгодных для себя условиях. Вскоре, однако, отозвал свою подпись под документом. 24 мая 1814 П. VII совершил торжественный въезд в Рим. В августе 1814 он восстановил Орден иезуитов и создал новое ведомство римской Курии — Конгрегацию чрезвычайных церковных дел, в компетенцию которой входило решение наиболее сложных проблем в отношениях между церковью и государством. В соответствии с решениями Венского конгресса 1814–1815 П. VII смог вернуть контроль над территориями Папского государства. После возвращения в Рим начал проведение административной и судебной реформ. П. VII и кардинал Консальви сосредоточились на создании системы конкордатов. В 1815 П. VII заключил конкордат с Тосканой, в 1817 — с Баварией и Сардинским королевством, в 1818 — с Королевством обеих Сицилий. Были подписаны соглашения и с другими государствами. В 1821 П. VII осудил движение карбонариев и запретил их общества на территории Папского государства.

Лит. : Chadwick O. The Popes and European Revolution. Oxford, 1981; Regoli R. Ercole Consalvi. Le scelte per la Chiesa. Roma, 2006. Е. А. Кимленко.