ПИЙ VI

ПИЙ VI - па­па Рим­ский (1775 год).

Из обед­нев­шей ари­сто­кра­тической се­мьи. Учил­ся в ие­зу­ит­ском кол­лед­же, за­тем в университете в Че­зе­не, где в 1734 году стал док­то­ром «обо­их прав» (гражданского и цер­ков­но­го). С 1753 года лич­ный сек­ре­тарь па­пы Бе­не­дик­та XIV (1740-1758 годы). В 1758 году на­зна­чен ре­фе­рен­да­ри­ем (долж­но­ст­ным ли­цом, док­ла­ды­ваю­щим про­ше­ния) Апо­столь­ской сиг­на­ту­ры (выс­ше­го цер­ков­но­го су­да), в том же го­ду стал свя­щен­ни­ком. Ге­не­раль­ный ка­зна­чей Апо­столь­ской па­ла­ты (1766 год). Кар­ди­нал (1773 год).

Став па­пой Рим­ским (из­бран 15 февраля 1775 года; ин­тро­ни­зо­ван 22 февраля 1775 года), Пий VI, во­пре­ки ожи­да­ни­ям сто­рон­ни­ков ие­зуи­тов, не от­ме­нил рас­по­ря­же­ние па­пы Кли­мен­та XIV о рос­пус­ке Общества Ии­су­са. Про­ти­вил­ся по­ли­ти­ке им­пе­ра­то­ра Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Ио­си­фа II по пре­об­ра­зо­ва­нию Церк­ви в государственный ин­сти­тут и пол­но­му под­чи­не­нию свя­щен­но­слу­жи­те­лей за­ко­но­да­тель­ст­ву го­су­дар­ст­ва (так называемый ио­си­физм). Для ре­ше­ния этой про­бле­мы Пий VI пред­при­нял в 1782 году по­езд­ку в Ве­ну, но не смог раз­ре­шить во­прос. В 1794 году бул­лой «Auctorem» осу­дил ряд ре­ше­ний си­но­да епи­ско­пов в тос­кан­ском городе Пис­тоя (сентябрь 1786 года), но­сив­ших ре­фор­ма­тор­ский ха­рак­тер в ду­хе ио­си­физ­ма и ян­се­низ­ма.

Впер­вые в ис­то­рии Российской им­пе­рии и США Пий VI уч­ре­дил в этих стра­нах ка­то­лические ми­тро­по­лии: в Рос­сии (где по­сле раз­де­лов Ре­чи По­спо­ли­той ока­за­лось боль­шое чис­ло ка­то­ли­ков) в ре­зуль­та­те дли­тель­ных двух­сто­рон­них ди­пло­ма­тических пе­ре­го­во­ров бы­ла соз­да­на Мо­ги­лёв­ская ар­хи­епар­хия (1783 год) во гла­ве с ар­хи­епископом С. Бо­гуш-Се­ст­рен­це­ви­чем (1731-1826 годы), в США уч­ре­ж­де­на Апо­столь­ская пре­фек­ту­ра (1784 год), пре­об­ра­зо­ван­ная в Бал­ти­мор­скую епар­хию (1789 год) во гла­ве с епископом Дж. Кэр­рол­лом (1735-1815 годы).

По­сле на­ча­ла Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века , но­сив­шей яр­ко вы­ра­жен­ный ан­ти­кле­ри­каль­ный ха­рак­тер, Пий VI дву­мя бре­ве: «Quod aliquantum» (10 марта 1791 года) и «Caritas» (13 апреля 1791 года) осу­дил при­ня­тые в 1790 году «Гра­ж­дан­скую кон­сти­ту­цию ду­хо­вен­ст­ва» и дек­рет об обя­за­тель­ной гражданской при­ся­ге франц. кли­ра. Па­па за­пре­тил свя­щен­но­слу­жи­те­лям при­но­сить при­ся­гу, от при­нёс­ших по­тре­бо­вал от­ка­зать­ся от неё, объ­я­вив про­шед­шие в со­от­вет­ст­вии с кон­сти­ту­ци­ей вы­бо­ры епи­ско­пов и на­стоя­те­лей при­хо­дов не­состо­яв­ши­ми­ся, а ру­ко­по­ло­же­ния та­ко­вых - свя­то­тат­ст­вен­ны­ми. Пий VI осу­дил казнь Лю­до­ви­ка XVI (1793 год), на­звав ко­ро­ля му­че­ни­ком. В от­вет рес­пуб­ли­кан­ская Фран­ция кон­фи­ско­ва­ла цер­ков­ные вла­де­ния в Авинь­о­не, в 1796-1798 годах по­этап­но ок­ку­пи­ро­ва­ла Пап­ское государство. В феврале 1798 года французские вой­ска за­ня­ли Рим, где бы­ла про­воз­гла­ше­на рес­пуб­ли­ка (15 февраля 1798 года); вско­ре Пий VI был вы­ве­зен во Фран­цию, со­дер­жал­ся в кре­по­сти в Ва­лан­се, где и скон­чал­ся. Его ос­тан­ки бы­ли пе­ре­ве­зе­ны в Рим в феврале 1802 года.