ПИЙ VI
ПИЙ VI - папа Римский (1775 год).
Из обедневшей аристократической семьи. Учился в иезуитском колледже, затем в университете в Чезене, где в 1734 году стал доктором «обоих прав» (гражданского и церковного). С 1753 года личный секретарь папы Бенедикта XIV (1740-1758 годы). В 1758 году назначен референдарием (должностным лицом, докладывающим прошения) Апостольской сигнатуры (высшего церковного суда), в том же году стал священником. Генеральный казначей Апостольской палаты (1766 год). Кардинал (1773 год).
Став папой Римским (избран 15 февраля 1775 года; интронизован 22 февраля 1775 года), Пий VI, вопреки ожиданиям сторонников иезуитов, не отменил распоряжение папы Климента XIV о роспуске Общества Иисуса. Противился политике императора Священной Римской империи Иосифа II по преобразованию Церкви в государственный институт и полному подчинению священнослужителей законодательству государства (так называемый иосифизм). Для решения этой проблемы Пий VI предпринял в 1782 году поездку в Вену, но не смог разрешить вопрос. В 1794 году буллой «Auctorem» осудил ряд решений синода епископов в тосканском городе Пистоя (сентябрь 1786 года), носивших реформаторский характер в духе иосифизма и янсенизма.
Впервые в истории Российской империи и США Пий VI учредил в этих странах католические митрополии: в России (где после разделов Речи Посполитой оказалось большое число католиков) в результате длительных двухсторонних дипломатических переговоров была создана Могилёвская архиепархия (1783 год) во главе с архиепископом С. Богуш-Сестренцевичем (1731-1826 годы), в США учреждена Апостольская префектура (1784 год), преобразованная в Балтиморскую епархию (1789 год) во главе с епископом Дж. Кэрроллом (1735-1815 годы).
После начала Французской революции XVIII века, носившей ярко выраженный антиклерикальный характер, Пий VI двумя бреве: «Quod aliquantum» (10 марта 1791 года) и «Caritas» (13 апреля 1791 года) осудил принятые в 1790 году «Гражданскую конституцию духовенства» и декрет об обязательной гражданской присяге франц. клира. Папа запретил священнослужителям приносить присягу, от принёсших потребовал отказаться от неё, объявив прошедшие в соответствии с конституцией выборы епископов и настоятелей приходов несостоявшимися, а рукоположения таковых - святотатственными. Пий VI осудил казнь Людовика XVI (1793 год), назвав короля мучеником. В ответ республиканская Франция конфисковала церковные владения в Авиньоне, в 1796-1798 годах поэтапно оккупировала Папское государство. В феврале 1798 года французские войска заняли Рим, где была провозглашена республика (15 февраля 1798 года); вскоре Пий VI был вывезен во Францию, содержался в крепости в Валансе, где и скончался. Его останки были перевезены в Рим в феврале 1802 года.