ПИЙ IX

ПИЙ IX - па­па Рим­ский (с 1846 года).

Из знат­ной се­мьи. По окон­чании кол­лед­жа в городе Воль­тер­ра (1809) учил­ся в Ри­ме, был вы­ну­ж­ден пре­рвать обу­че­ние из-за ок­ку­па­ции Пап­ско­го государства французскими вой­ска­ми. По­сле вос­ста­нов­ле­ния Пап­ско­го государства (1814 год) учил­ся в Пап­ской римской се­ми­на­рии (1814-1818 годы). Пре­сви­тер (1819 год). В 1823-1825 годах в ка­че­ст­ве ау­ди­то­ра со­про­во­ж­дал в по­езд­ке по но­вым не­за­ви­си­мым латиноамериканским го­су­дар­ст­вам (Чи­ли, Пе­ру, Ко­лум­бия, Мек­си­ка) апо­столь­ско­го де­ле­га­та ар­хи­епископа Дж. Му­ци (1772-1849 годы). Ар­хи­епи­скоп Спо­ле­то (1827 год), епи­скоп Имо­лы (1832 год, при со­хра­не­нии ти­ту­ла ар­хи­епи­ско­па), кар­ди­нал (1839 год).

Став па­пой Рим­ским (из­бран 16 июня 1846 года, ин­тро­ни­зо­ван 21 июня 1846 года), Пий IX про­вёл ряд ли­бе­раль­ных ре­форм в Пап­ском государстве: ам­ни­сти­ро­вал по­ли­тических за­клю­чён­ных, из­дал так называемый Фун­да­мен­таль­ный ста­тут (14 марта 1848 года, фак­ти­че­ски кон­сти­ту­ция Пап­ской области), со­глас­но ко­то­ро­му был соз­дан 2-па­лат­ный вы­бор­ный за­ко­но­да­тель­ный Со­вет, ми­ря­нам пре­дос­тав­ле­ны бо­лее ши­ро­кие пра­ва как в ме­ст­ном, так и в об­ще­го­су­дар­ст­вен­ном управ­ле­нии, га­ран­ти­ро­ван ряд гражданских прав (ра­вен­ство под­дан­ных пе­ред за­коном, не­при­кос­но­вен­ность иму­ще­ст­ва, сво­бо­да сло­ва при со­хра­не­нии цен­зу­ры пуб­ли­ка­ций ре­лигиозного ха­рак­те­ра). Уч­ре­дил на­гра­ду - ор­ден Пия IX (1847 год; один из 5 ны­не су­ще­ст­вую­щих пап­ских ор­де­нов). В ре­зуль­та­те Ре­во­лю­ции 1848 года в Ита­лии, в но­ябре 1848 года, вы­ну­ж­ден был по­ки­нуть Рим и ук­рыть­ся в Га­эте (Ко­ро­лев­ст­во обе­их Си­ци­лий); вер­нул­ся в апреле 1850 года.

Бул­лой «Ineffabilis Deus» (8 декабря 1854 года) Пий IX про­воз­гла­сил дог­мат о Не­по­роч­ном за­ча­тии Де­вы Ма­рии, один из от­ли­чительных ве­ро­учи­тель­ных прин­ци­пов ка­то­ли­циз­ма. В 1862 году уч­ре­дил в рам­ках Кон­гре­га­ции про­па­ган­ды ве­ры ав­то­ном­ную сек­цию для изу­че­ния дел, свя­зан­ных с восточными церк­ва­ми. 8 декабря 1864 гоа об­на­ро­до­вал эн­цик­ли­ку «Quanta cura» с при­ло­же­ни­ем к ней Сил­ла­бу­са (спи­ска за­блу­ж­де­ний современного ли­бе­ра­лиз­ма), со­сто­яв­ше­го из 80 оши­боч­ных су­ж­де­ний, от­но­ся­щих­ся к пан­те­из­му , на­ту­ра­лиз­му, ра­цио­на­лиз­му, ин­диф­фе­рен­тиз­му, ком­му­низ­му, со­циа­лиз­му, дея­тель­но­сти тай­ных, биб­лей­ских и кле­ри­каль­но-ли­бе­раль­ных со­об­ществ, не­пра­виль­но по­ни­мае­мым нор­мам хри­сти­ан­ской нрав­ст­вен­но­сти и пра­вам Церк­ви и па­пы. Пий IX со­звал Ва­тикан­ский I со­бор, про­воз­гла­сив­ший, в част­ности, дог­мат о без­оши­боч­но­сти па­пы Рим­ско­го в важ­ней­ших официальных су­ж­де­ни­ях (ex cathedra) по во­про­сам ве­ры и нрав­ст­вен­но­сти.

При Пие IX пре­тер­пе­ли серь­ёз­ные из­ме­не­ния взаи­мо­от­но­ше­ния пап­ско­го пре­сто­ла с Российской им­пе­ри­ей. 22 июля (3 августа) 1847 года был за­клю­чён кон­кор­дат, зна­чи­тель­но ук­ре­пив­ший по­ло­же­ние Рим­ско-ка­то­личской церк­ви в Рос­сии. Пий IX осу­дил Поль­ское вос­ста­ние 1863-1864 годов , од­на­ко ре­прес­сии русского пра­ви­тель­ст­ва по от­но­ше­нию к польским ка­то­ли­кам вы­зва­ли его рез­кую кри­ти­ку. В от­вет Рос­сия в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке ра­зо­рва­ла от­но­ше­ния с пап­ским пре­сто­лом и в но­ябре 1866 года при­ос­та­но­ви­ла дей­ст­вие кон­кор­да­та. Эн­цик­ли­кой «Levate» (21 октября 1867 года) Пий IX рез­ко осу­дил пре­сле­до­ва­ние ка­то­ли­ков в Российской им­пе­рии. В пон­ти­фи­кат Пия IX обо­ст­ри­лись от­но­ше­ния пап­ско­го пре­сто­ла с Гер­ма­ни­ей, где О. фон Бис­марк в начале 1870-х годов на­чал по­ли­ти­ку «Куль­тур­камп­ф», пред­по­ла­гав­шую жё­ст­кий кон­троль го­су­дар­ст­ва за дея­тель­но­стью Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, а так­же с ря­дом го­су­дарств Латинской Аме­ри­ки (Мек­си­ка, Бра­зи­лия, Ко­лум­бия и др.), где во 2-й половине XIX века бы­ли су­ще­ст­вен­но со­кра­ще­ны при­ви­ле­гии ка­то­лического ду­хо­вен­ст­ва.

В 1860 в ре­зуль­та­те вой­ны за объ­е­ди­не­ние Ита­лии большая часть Пап­ско­го государства бы­ла при­сое­ди­не­на к Ита­лии, под вла­стью па­пы ос­тал­ся толь­ко Рим с бли­жай­шим ре­гио­ном Ла­цио. По­сле раз­гро­ма во фран­ко-прус­ской вой­не 1870-1871 годов Фран­ции, по­кро­ви­тель­ст­во­вав­шей Пия IX, Рим был за­нят итальянскими вой­ска­ми (20 сентября 1870 года), а Пап­ское государство ли­к­ви­ди­ро­ва­но. Пий IX объ­явил се­бя «уз­ни­ком» и в эн­цик­ли­ке «Ubi nos» (15 мая 1871 года) от­ка­зал­ся при­знать итальянский «За­кон о га­ран­ти­ях» (13 мая 1871 года), пре­дос­тав­ляв­ший па­пе не­при­кос­но­вен­ность и де­неж­ную ком­пен­са­цию.

Беа­ти­фи­ци­ро­ван па­пой Ио­ан­ном Пав­лом II (3 сентября 2000 года). День па­мя­ти по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви – 7 фев­ра­ля.

Ис­точники:

Quanta cura и Syllabus // По­кров. 1999. № 2.