ПИЙ IX
ПИЙ IX - папа Римский (с 1846 года).
Из знатной семьи. По окончании колледжа в городе Вольтерра (1809) учился в Риме, был вынужден прервать обучение из-за оккупации Папского государства французскими войсками. После восстановления Папского государства (1814 год) учился в Папской римской семинарии (1814-1818 годы). Пресвитер (1819 год). В 1823-1825 годах в качестве аудитора сопровождал в поездке по новым независимым латиноамериканским государствам (Чили, Перу, Колумбия, Мексика) апостольского делегата архиепископа Дж. Муци (1772-1849 годы). Архиепископ Сполето (1827 год), епископ Имолы (1832 год, при сохранении титула архиепископа), кардинал (1839 год).
Став папой Римским (избран 16 июня 1846 года, интронизован 21 июня 1846 года), Пий IX провёл ряд либеральных реформ в Папском государстве: амнистировал политических заключённых, издал так называемый Фундаментальный статут (14 марта 1848 года, фактически конституция Папской области), согласно которому был создан 2-палатный выборный законодательный Совет, мирянам предоставлены более широкие права как в местном, так и в общегосударственном управлении, гарантирован ряд гражданских прав (равенство подданных перед законом, неприкосновенность имущества, свобода слова при сохранении цензуры публикаций религиозного характера). Учредил награду - орден Пия IX (1847 год; один из 5 ныне существующих папских орденов). В результате Революции 1848 года в Италии, в ноябре 1848 года, вынужден был покинуть Рим и укрыться в Гаэте (Королевство обеих Сицилий); вернулся в апреле 1850 года.
Буллой «Ineffabilis Deus» (8 декабря 1854 года) Пий IX провозгласил догмат о Непорочном зачатии Девы Марии, один из отличительных вероучительных принципов католицизма. В 1862 году учредил в рамках Конгрегации пропаганды веры автономную секцию для изучения дел, связанных с восточными церквами. 8 декабря 1864 гоа обнародовал энциклику «Quanta cura» с приложением к ней Силлабуса (списка заблуждений современного либерализма), состоявшего из 80 ошибочных суждений, относящихся к пантеизму, натурализму, рационализму, индифферентизму, коммунизму, социализму, деятельности тайных, библейских и клерикально-либеральных сообществ, неправильно понимаемым нормам христианской нравственности и правам Церкви и папы. Пий IX созвал Ватиканский I собор, провозгласивший, в частности, догмат о безошибочности папы Римского в важнейших официальных суждениях (ex cathedra) по вопросам веры и нравственности.
При Пие IX претерпели серьёзные изменения взаимоотношения папского престола с Российской империей. 22 июля (3 августа) 1847 года был заключён конкордат, значительно укрепивший положение Римско-католичской церкви в России. Пий IX осудил Польское восстание 1863-1864 годов, однако репрессии русского правительства по отношению к польским католикам вызвали его резкую критику. В ответ Россия в одностороннем порядке разорвала отношения с папским престолом и в ноябре 1866 года приостановила действие конкордата. Энцикликой «Levate» (21 октября 1867 года) Пий IX резко осудил преследование католиков в Российской империи. В понтификат Пия IX обострились отношения папского престола с Германией, где О. фон Бисмарк в начале 1870-х годов начал политику «Культуркампф», предполагавшую жёсткий контроль государства за деятельностью Римско-католической церкви, а также с рядом государств Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Колумбия и др.), где во 2-й половине XIX века были существенно сокращены привилегии католического духовенства.
В 1860 в результате войны за объединение Италии большая часть Папского государства была присоединена к Италии, под властью папы остался только Рим с ближайшим регионом Лацио. После разгрома во франко-прусской войне 1870-1871 годов Франции, покровительствовавшей Пия IX, Рим был занят итальянскими войсками (20 сентября 1870 года), а Папское государство ликвидировано. Пий IX объявил себя «узником» и в энциклике «Ubi nos» (15 мая 1871 года) отказался признать итальянский «Закон о гарантиях» (13 мая 1871 года), предоставлявший папе неприкосновенность и денежную компенсацию.
Беатифицирован папой Иоанном Павлом II (3 сентября 2000 года). День памяти по календарю Римско-католической церкви – 7 февраля.
Источники:
Quanta cura и Syllabus // Покров. 1999. № 2.