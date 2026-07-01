ПИЙ II

ПИЙ II - итальянский гу­ма­нист, папа Римский , учё­ный, пи­са­тель, по­эт.

Из знат­ной се­мьи. Учил­ся в Си­ен­ском, за­тем во Фло­рен­тий­ском университетах. С 1431 года слу­жил сек­ре­та­рём у ря­да вы­со­ко­по­став­лен­ных кли­ри­ков. Бла­го­да­ря литературным и ора­тор­ским да­ро­ва­ни­ям, вы­сту­п­ле­ни­ям с кри­ти­кой пап­ст­ва вы­дви­нул­ся в чис­ло наи­бо­лее вли­ятель­ных фи­гур Ба­зель­ско­го со­бо­ра. Уча­ст­во­вал в вы­бо­рах ан­ти­па­пы Фе­лик­са V (1439-1449 годы), стал его лич­ным сек­ре­та­рём (1439 год). В 1442 году по­сту­пил на служ­бу к ко­ро­лю Гер­ма­нии (с 1452 года импе­ра­тор) Фрид­ри­ху III Габс­бур­гу.

В даль­ней­шем, по­доб­но ря­ду других ве­ду­щих дея­те­лей Ба­зельско­го со­бо­ра, при­ми­рил­ся с па­пой Ев­ге­ни­ем IV, при­не­ся ему официальное по­кая­ние (1445 год). До­бил­ся пре­кра­ще­ния под­держ­ки Фрид­ри­хом III Ба­зель­ско­го со­бо­ра, со­дей­ст­во­вал при­зна­нию па­пы Ев­ге­ния IV германскими князь­ями (1446-1447 годы), за­клю­чил мир с гу­си­тами (1451 год; смотри Гу­сит­ское дви­же­ние ). Епи­скоп Трие­ста (1447 год), ар­хи­епи­скоп Сие­ны (1449 год); кар­ди­нал (1456 год).

Из­бран­ный па­пой, Пий II не смог осу­ще­ст­вить за­ду­ман­ный им план ши­ро­ких цер­ков­ных ре­форм (в об­лас­ти за­ко­но­да­тель­ст­ва, эко­но­ми­ки и де­ло­про­из­вод­ст­ва), а так­же до­бить­ся ми­ра ме­ж­ду ев­ропейскими го­су­дар­ст­ва­ми для их уча­стия в кре­сто­вом по­хо­де про­тив ос­ма­нов (для этой це­ли он так­же ос­но­вал в 1459 году во­ен­но-ду­хов­ный ор­ден святой Ма­рии Виф­ле­ем­ской). Вы­ну­ж­ден был по­дав­лять мя­те­жи в Ри­ме, области Кам­па­ния, вес­ти по­гра­нич­ную вой­ну с пра­ви­те­лем города Ри­ми­ни.

Пий II ока­зы­вал под­держ­ку лю­дям ис­кусства и нау­ки: Л.Б. Аль­бер­ти, Ни­колаю Ку­зан­ско­му , Ф. Бьон­до (1392-1463 годы) и др. Бул­лой от 28 апреля 1462 года за­пре­тил раз­ру­ше­ние ан­тич­ных со­ору­же­ний в Ри­ме; в пон­ти­фи­кат Пия II был рас­ши­рен Римский университет, по его за­ка­зу Б. Рос­се­ли­но (1409-1464 годы) спро­ек­ти­ро­вал в Кор­синь­я­но (Пиен­це) ком­плекс городских по­стро­ек - один из са­мых зна­чительных па­мят­ни­ков ре­нес­санс­ной ар­хи­тек­ту­ры.

Пий II - ав­тор по­этического цик­ла, соз­дан­но­го в ду­хе древнеримского по­эта Про­пер­ция, но­вел­лы «О двух влюб­лён­ных» («De duo­bus amantibus historia», опубликованы в 1472 году), ко­ме­дии «Хри­сис» («Chrysis»). В ию­не 1442 года по­лу­чил от Фрид­ри­ха III выс­шую по­этическую на­гра­ду - лав­ро­вый ве­нок. Пе­ру Пия II при­над­ле­жат фун­даментальные ис­то­ри­ко-гео­гра­фические тру­ды: «Все­мир­ная ис­то­рия и опи­са­ние стран» («Historia rerum ubique gestarum locorumque descrip­tio»), «О ме­сто­по­ло­же­нии… Гер­ма­нии» («De situ… Germaniae»), «Ис­то­рия о про­ис­хо­ж­де­нии и дея­ни­ях бо­гем­цев и их пра­ви­те­лей» («De Bohemorum et ex his im­pe­ra­torum aliquot origine ac gestis historia»), ока­зав­шие боль­шое влия­ние на по­сле­дую­щую ре­нес­санс­ную кос­мо­гра­фию.

В сочинении «О зна­ме­ни­тых му­жах» («De vi­ris illustribus») пред­став­ле­но опи­са­ние бы­та, нра­вов и ха­рак­те­ров ре­нес­санс­ной эпо­хи. Трак­тат «О вос­пи­та­нии де­тей» («De liberorum educatione») в ви­де по­сла­ния к польскому и венгерскому ко­ро­лю Вла­ди­сла­ву III за­щи­ща­ет прин­ци­пы гу­ма­ни­стической пе­да­го­ги­ки. О се­бе и сво­ём вре­ме­ни Пий II пи­сал в ав­то­био­гра­фии «За­пис­ки о дос­то­па­мят­ных дея­ни­ях» («Commen­ta­ria rerum memorabilium»). Его бул­лы на­пи­са­ны без­уко­риз­нен­ной ла­ты­нью, под­ра­жаю­щей сти­ли­сти­ке Ци­це­ро­на. Боль­шое эпи­сто­ляр­ное на­сле­дие Пия II важ­но как па­мят­ник не толь­ко литературы, но и цер­ков­ной жиз­ни и по­ли­ти­ки. Так, в «По­сла­нии к Мех­ме­ду II» («Epistola ad Ma­humetem») па­па при­зы­вал ос­ман­ско­го сул­та­на при­нять хри­сти­ан­ст­во и ко­ро­но­вать­ся в Кон­стан­ти­но­по­ле в ка­че­ст­ве им­пе­ра­то­ра.

Объ­я­вив в 1463 году о кре­сто­вом по­хо­де про­тив ос­ма­нов, Пий II, уже тя­же­ло­боль­ной, в 1464 году от­пра­вил­ся в Ан­ко­ну, же­лая лич­но воз­гла­вить об­щее вой­ско, од­на­ко вско­ре скон­чал­ся.

Сочинения:

Opera omnia. Basilea, 1571;

Opera ine­dita / A cura di G. Cugnoni. Roma, 1883;

Der Briefwechsel / Hrsg. R. Wolkan // Fontes Rerum Austriacarum. W., 1909–1918. Bd 61, 62, 67, 68;

Бул­ла о со­хра­не­нии па­мят­ни­ков древ­не­го Ри­ма / Пер. Н.В. Ре­вя­ки­ной // Воз­ро­ж­де­ние: куль­ту­ра, об­ра­зо­ва­ние, об­ще­ст­вен­ная мысль. Ива­но­во, 1985;

За­пис­ки о дос­то­па­мят­ных дея­ни­ях / Пер. Ю.П. За­рец­ко­го // Сред­ние ве­ка. М., 1997. Вып. 59;

О вос­пи­та­нии де­тей / Пер. Н.В. Ре­вя­ки­ной // Об­раз че­ло­ве­ка в зер­ка­ле гу­ма­низ­ма. М., 1999.

Дополнительная литература:

Voigt G. Enea Silvio dei Piccolomini, als Papst Pius der Zweite, und sein Zeitalter. B., 1856–1863. Bd 1–3;

Boulting W. Eneas Sil­vius (Enea Silvio de’Piccolomini – Pius II): ora­tor, man of letters, and pope. L., 1908.