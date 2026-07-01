ПИЙ II
ПИЙ II - итальянский гуманист, папа Римский, учёный, писатель, поэт.
Из знатной семьи. Учился в Сиенском, затем во Флорентийском университетах. С 1431 года служил секретарём у ряда высокопоставленных клириков. Благодаря литературным и ораторским дарованиям, выступлениям с критикой папства выдвинулся в число наиболее влиятельных фигур Базельского собора. Участвовал в выборах антипапы Феликса V (1439-1449 годы), стал его личным секретарём (1439 год). В 1442 году поступил на службу к королю Германии (с 1452 года император) Фридриху III Габсбургу.
В дальнейшем, подобно ряду других ведущих деятелей Базельского собора, примирился с папой Евгением IV, принеся ему официальное покаяние (1445 год). Добился прекращения поддержки Фридрихом III Базельского собора, содействовал признанию папы Евгения IV германскими князьями (1446-1447 годы), заключил мир с гуситами (1451 год; смотри Гуситское движение). Епископ Триеста (1447 год), архиепископ Сиены (1449 год); кардинал (1456 год).
Избранный папой, Пий II не смог осуществить задуманный им план широких церковных реформ (в области законодательства, экономики и делопроизводства), а также добиться мира между европейскими государствами для их участия в крестовом походе против османов (для этой цели он также основал в 1459 году военно-духовный орден святой Марии Вифлеемской). Вынужден был подавлять мятежи в Риме, области Кампания, вести пограничную войну с правителем города Римини.
Пий II оказывал поддержку людям искусства и науки: Л.Б. Альберти, Николаю Кузанскому, Ф. Бьондо (1392-1463 годы) и др. Буллой от 28 апреля 1462 года запретил разрушение античных сооружений в Риме; в понтификат Пия II был расширен Римский университет, по его заказу Б. Росселино (1409-1464 годы) спроектировал в Корсиньяно (Пиенце) комплекс городских построек - один из самых значительных памятников ренессансной архитектуры.
Пий II - автор поэтического цикла, созданного в духе древнеримского поэта Проперция, новеллы «О двух влюблённых» («De duobus amantibus historia», опубликованы в 1472 году), комедии «Хрисис» («Chrysis»). В июне 1442 года получил от Фридриха III высшую поэтическую награду - лавровый венок. Перу Пия II принадлежат фундаментальные историко-географические труды: «Всемирная история и описание стран» («Historia rerum ubique gestarum locorumque descriptio»), «О местоположении… Германии» («De situ… Germaniae»), «История о происхождении и деяниях богемцев и их правителей» («De Bohemorum et ex his imperatorum aliquot origine ac gestis historia»), оказавшие большое влияние на последующую ренессансную космографию.
В сочинении «О знаменитых мужах» («De viris illustribus») представлено описание быта, нравов и характеров ренессансной эпохи. Трактат «О воспитании детей» («De liberorum educatione») в виде послания к польскому и венгерскому королю Владиславу III защищает принципы гуманистической педагогики. О себе и своём времени Пий II писал в автобиографии «Записки о достопамятных деяниях» («Commentaria rerum memorabilium»). Его буллы написаны безукоризненной латынью, подражающей стилистике Цицерона. Большое эпистолярное наследие Пия II важно как памятник не только литературы, но и церковной жизни и политики. Так, в «Послании к Мехмеду II» («Epistola ad Mahumetem») папа призывал османского султана принять христианство и короноваться в Константинополе в качестве императора.
Объявив в 1463 году о крестовом походе против османов, Пий II, уже тяжелобольной, в 1464 году отправился в Анкону, желая лично возглавить общее войско, однако вскоре скончался.
Сочинения:
Opera omnia. Basilea, 1571;
Opera inedita / A cura di G. Cugnoni. Roma, 1883;
Der Briefwechsel / Hrsg. R. Wolkan // Fontes Rerum Austriacarum. W., 1909–1918. Bd 61, 62, 67, 68;
Булла о сохранении памятников древнего Рима / Пер. Н.В. Ревякиной // Возрождение: культура, образование, общественная мысль. Иваново, 1985;
Записки о достопамятных деяниях / Пер. Ю.П. Зарецкого // Средние века. М., 1997. Вып. 59;
О воспитании детей / Пер. Н.В. Ревякиной // Образ человека в зеркале гуманизма. М., 1999.
Дополнительная литература:
Voigt G. Enea Silvio dei Piccolomini, als Papst Pius der Zweite, und sein Zeitalter. B., 1856–1863. Bd 1–3;
Boulting W. Eneas Silvius (Enea Silvio de’Piccolomini – Pius II): orator, man of letters, and pope. L., 1908.