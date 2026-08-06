ПИЙ I (лат. Pius)

Десятый папа Римский (140-155 гг.).

Пий занял епископскую кафедру в Риме после смерти Гигина в 140 г. Он происсходил из Аквилеи в Северной Италии. Во «Фрагменте Муратори», составленном во II в. списке священных книг, об авторе «Пастыря» между прочим утверждается: «Но Ерм написал "Пастырь" очень надавно, в наши дни, в городе Риме, в то время, как Пий, его брат занимал [епископскую] кафедру церкви в городе Риме» (73-76). С другой стороны, сам Ерм ни о каком брате-епископе в своем сочинении не упоминает.

С его именем связывается основание церквей св. Пудента и св. Пракседы, участие в спорах о времени празднования Пасхи (он отстаивал празднование ее в воскресенье) и отлучение от Церкви гностиков, но это не находит надежных подтверждений, хотя эти проблемы, безуслоовно, существовали в то время.

К периоду его епископства в Риме относится учительская деятельность Юстина Философа; возможно, при нем состоялось мученичество Птолемея и Луция, о котором рассказывает Юстин (Apol. II 2). В это время в Риме находился гностик Валентин, кроме того, тогда же произошел разрвы Маркиона с Церковью и основание им собственного учения.