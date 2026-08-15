Пий Х

Пий Х ( лат. Pius; Джузеппе Мелькиорре Сарто, ит . Giuseppe Melchiorre Sarto) (02.06.1835, Риезе, Ломбардо-Венецианское королевство, Австрийская империя, ныне Риезе-Пио-X, Италия — 20.08.1914, Рим) — папа Римский (4 августа 1903 — 20 августа 1914). Из семьи служащих. Закончил семинарию в Падуе, в 1858 рукоположен в пресвитеры, назначен викарием в Томболо, в дальнейшем занимал различные церковные должности в Тревизо, в 1884 назначен епископом Мантуи, с 1893 кардинал, назначен патриархом Венеции.

После избрания папой изложил программу своего понтификата (укрепление авторитета Католической церкви, восстановление преобладания духовной власти над светской) в энциклике «E Supremi» («Всё во Христе возобновлять», 4 октября 1903). Известен борьбой против модернизма. В 1907 в энциклике «Pascendi dominici gregis» осудил модернизм как «синтез всех возможных ересей», полностью противоречащих католической доктрине, наметил пути борьбы с ним; в 1910 ввел антимодернистскую присягу, обязательную для всех католических священников, профессоров семинарий, настоятелей и проповедников. Создал папскую комиссию по реорганизации итальянских семинарий (1905–1908), в 1905 урегулировал нормы преподавания катехизиса детям и взрослым, в 1909 основал в Риме Библейский институт. Ряд реформ П. Х касался богослужебной практики, в 1904 создал папскую комиссию для разработки Кодекса канонического права.

В 1904 внес изменения в ход работы конклава, в 1908 провел реформу Римской курии, сократив число римских конгрегаций и расширив компетенции Государственного секретариата. П. Х реорганизовал также светские католические структуры, поставив их под строгий контроль епископата.

При П. Х были разорваны отношения Св. Престола с Францией в 1904, с Португалией в 1913; обострились отношения с Мексикой (1911), не были урегулированы отношения с Италией. Пытался предотвратить начало Первой мировой вой­ны 1914–1918, направив 2 августа 1914 апостольское письмо католикам всего мира, в котором призывал к молитвам во имя установления мира. Похоронен в соборе Св. Петра. Канонизирован 29 мая 1954.

Соч. : Enchiridion delle encicliche, IV, Pio X e Benedetto XV (1903–1922). Bologna, 1998; San Pio. Lettere / A cura di N.Vian. Padova, 1958; Scritti inediti di San Pio X. 1858–1874. Padova, 1971; Scritti inediti di San Pio X. 1875–1884. Padova, 1974.

Лит .: Romanato G. Pio X: La vita di papa Sarto. Milano, 1992; La Bella G. Pío X e il suo tempo. Bologna, 2003; http://w2.vatican.va/content/pius-x/en.html. Е. С. Токарева.