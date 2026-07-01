ПИВОВАРОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ПИВОВАРОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский историк и политолог, академик РАН (2006 год).
Окончил МГИМО (1972 год). С 1976 года в Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН) АН СССР (с 1991 года РАН), заведующий отделом правоведения и политологии (с 1988 года), директор (1998-2015 года). Профессор (1996 год), читает лекционные курсы в МГУ (с 1992 года), РГГУ (1996-2003 годы) и МГИМО (с 2000 года). Член бюро Информационно-библиотечного совета РАН (с 1998 года), бюро Историко-филологического отделения РАН (с 2003 года), бюро совета Национального комитета историков России (с 2011 года). Председатель Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по истории (с 2004 года). Заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ (с 2010 года).
Основные направления научных исследований: история российской общественно-политической мысли, политической культуры и государственности России, сравнительно-исторический анализ политической мысли и политической культуры России и Запада, социально-политические проблемы развития Германии XIX-XX веков, теория и методология гуманитарного знания.
Сочинения:
Политическая культура пореформенной России. М., 1994;
Политическая культура: методологический очерк. М., 1995;
Очерки истории русской общественно-политической мысли XIX – первой трети XX вв. М., 1997;
Русская система (совм. с А.И. Фурсовым) // Политическая наука. М., 1997. Вып. 3;
Полная гибель всерьез. М., 2004;
Два века русской мысли. М., 2006;
Русская политика в ее историческом и культурном отношениях. М., 2006;
Русская политическая традиция и современность. М., 2006.