ПИВОВАРОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ПИВОВАРОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский историк и политолог, академик РАН (2006 год).

Окон­чил МГИМО (1972 год). С 1976 года в Институте научной ин­фор­ма­ции по об­щественным нау­кам (ИНИОН) АН СССР (с 1991 года РАН), заведующий от­де­лом пра­во­ве­де­ния и по­ли­то­ло­гии (с 1988 года), ди­рек­тор (1998-2015 года). Профессор (1996 год), чи­та­ет лек­ци­он­ные кур­сы в МГУ (с 1992 года), РГГУ (1996-2003 годы) и МГИМО (с 2000 года). Член бю­ро Ин­фор­ма­ци­он­но-биб­лио­теч­но­го со­ве­та РАН (с 1998 года), бю­ро Ис­то­ри­ко-фи­лоло­гического от­де­ле­ния РАН (с 2003 года), бю­ро со­ве­та Национального комитета ис­то­ри­ков Рос­сии (с 2011 года). Председатель Экс­перт­но­го со­ве­та Выс­шей ат­те­ста­ци­он­ной ко­мис­сии по ис­то­рии (с 2004 года). Заведующий ка­фед­рой срав­нительной по­ли­то­ло­гии факультета по­ли­то­ло­гии МГУ (с 2010 года).

Основные на­прав­ле­ния на­учных ис­сле­до­ва­ний: ис­то­рия российской об­ще­ст­вен­но-по­ли­тической мыс­ли, по­ли­тической куль­ту­ры и го­су­дар­ст­вен­но­сти Рос­сии, срав­ни­тель­но-ис­то­рический ана­лиз по­ли­тической мыс­ли и по­ли­тической куль­ту­ры Рос­сии и За­па­да, со­ци­аль­но-по­ли­тические про­бле­мы раз­ви­тия Гер­ма­нии XIX-XX веков, тео­рия и ме­то­до­ло­гия гу­ма­ни­тар­но­го зна­ния.

Сочинения:

По­ли­ти­че­ская куль­ту­ра по­ре­фор­мен­ной Рос­сии. М., 1994;

По­ли­ти­че­ская куль­ту­ра: ме­то­до­ло­ги­че­ский очерк. М., 1995;

Очер­ки ис­то­рии рус­ской об­ще­ст­вен­но-по­ли­ти­че­ской мыс­ли XIX – пер­вой тре­ти XX вв. М., 1997;

Рус­ская сис­те­ма (совм. с А.И. Фур­со­вым) // По­ли­ти­чес­кая нау­ка. М., 1997. Вып. 3;

Пол­ная ги­бель все­рь­ез. М., 2004;

Два ве­ка рус­ской мыс­ли. М., 2006;

Рус­ская по­ли­ти­ка в ее ис­то­ри­че­ском и куль­тур­ном от­но­ше­ни­ях. М., 2006;

Рус­ская по­ли­ти­че­ская тра­ди­ция и со­вре­мен­ность. М., 2006.