ПИВОВАРОВ НИКИТА ЮРЬЕВИЧ

Окончил историческое отделение Гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета в 2008 г. В том же году поступил в аспирантуру Института истории.

Сфера научных интересов: кооперативное движение, сибирское крестьянство, общественно-политическое развитие Сибири в первой половине ХХ века.

В 2013 г. в Диссертационном совете при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук (ИИ СО РАН) защитил кандидатскую диссертацию по теме: Организация и деятельность союза Сибирских кооперативных союзов (ЗАКУПСБЫТА) в апреле 1916 – феврале 1920 года . Специальность 07.00.02 – Отечественная история.

Главный специалист Российского государственного архива Новейшей истории.

Сочинения:

«За вами не осталось ничего политически честного». Открытое письмо А.В. Сазонова правительству А.В. Колчака // Исторический архив. 2010. №4. С.202-207.