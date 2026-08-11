ПИВОВАР ЕФИМ ИОСИФОВИЧ

Родился 15.12.1949. Окончил исторический факультет МГУ в 1971 г. С 1971 года — аспирант Института истории СССР АН СССР.

Кандидатская диссертация : Научно-технический прогресс и рабочие автомобильной промышленности в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) (Институт истории СССР АН СССР, 1976).

Докторская диссертация : Научно-техническая революция и рабочий класс СССР (методологические проблемы, методы анализа, опыт исторического исследования) (Московский государственный историко-архивный институт, 1987).

Доктор исторических наук, профессор (1989), член-корреспондент Российской академии наук (2008).

В 1973—1986 годах — заведующий отделом истории СССР за рубежом, историографии, источниковедения, методов исторического исследования журнала «История СССР». В 1992—1996 годах — заместитель главного редактора журнала «Отечественная история», с 1996 года — член редколлегии.

С 1986 года работает в Московском государственном историко-архивном институте (с 1991 года — Российский государственный гуманитарный университет): старший преподаватель, заведующий кафедрой отечественной истории новейшего времени, декан факультета архивного дела (1986—1990), профессор, проректор по научной работе (1990—1993), председатель совета по защите докторских и кандидатских диссертаций (1991—1997).

Профессор исторического факультета МГУ, руководитель Информационно-аналитического центра теоретических проблем исторической науки, ответственный редактор информационно-аналитического бюллетеня «Теоретические проблемы исторических исследований».

С 2004 года — заведующий кафедрой истории стран ближнего зарубежья исторического факультета МГУ.

С 2005 года — заведующий кафедрой стран постсоветского зарубежья, с 2006 года — ректор Российского государственного гуманитарного университета. С 2009 года — член Правления Российского Союза ректоров, член Президиума Совета ректоров государственных вузов Москвы и Московской области.

С 2010 года — председатель Российского общества историков-архивистов. Член Общественного совета при Министерстве культуры РФ (2012).

Член международного редакционного совета и заместитель главного редактора периодического издания РАН «Исторические записки» (с 1995), член редакционного совета Ежегодника Международного общества по исторической дидактике (с 1999), член редколлегии журнала «Вестник архивиста» (с 2000). Главный редактор журнала «Вестник РГГУ» и информационно-аналитического бюллетеня «ЕвроАзия» (МГУ), член редколлегии журнала «Вестник Московского университета. Серия „История“» и Альманаха интеллектуальной истории «Диалог со временем» (ИВИ РАН), входит в состав редакционных советов журналов «Родина» и «Вестник российской нации».

Учителя : В.З. Дробижев, И.Д. Ковальченко.

Область интересов : Российская история ХХ в., источниковедение, историография. Экон. история, социальная история, политическая история. Теория истории.

Сочинения: Данные переписи служащих 1922 г. о составе кадров наркоматов РСФСР. М., 1972 (в соавт.);

Массовые источники по истории рабочего класса и интеллигенции // Массовые источники по социально-экономической истории советского общества. М., 1979 (в соавт.);

Советские рабочие и НТР: по материалам автомобильной промышленности СССР (1966—1975). М., Мысль, 1983;

Массовые источники по истории рабочего класса и интеллигенции и количественные методы их анализа // Количественные методы в советской и американской историографии. М., 1983 (в соавт.);

Массовые источники по истории советского рабочего класса и интеллигенции и количественные методы анализа // Soviet Quantitative History Beverly Hills L., 1984 (в соавт.);

Исторические источники и ЭВМ // Историки спорят. Тринадцать бесед. М., 1988 (в соавт.);

Актуальные проблемы истории СССР (1930—1980-е гг.). М., 1989 (в соавт.);

Перестройка и изучение источников по социальной истории СССР // А Researcher’s Giude to Sourses on Soviet Social History in 1930. ed. By Sh. Fitzpatrick and L. Viola. N.Y., L., 1989 {second ed. — 1993) (в соавт.);

Наше Отечество. Опыт политической истории. Т. 1—2. М., 1991 (зам. рук. авт. коллектива);

Материалы по истории диссидентского и правозащитного движения. Геттинген, 1994 (в соавт.);

Российская эмиграция в Турции, Юго-Востоке и Центральной Европе 20-х гг. (гражданские беженцы, армия, учебные заведения. Геттинген, 1994 (рук. авт кол.);

СССР и холодная война. М., 1995 (отв. ред. и соавт.);

Теоретические проблемы исторических исследований. М., 1998—2002. Вып. 1—4 (отв. ред. и автор);

Россия в изгнании. Судьбы российских эмигрантов за рубежом. М., 1999 (рук. авт. коллектива и соавт.);

Военно-учебные заведения зарубежной России. 1920—1930-е гг. Нальчик, 1999 (в соавт.);

Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. Исторический очерк. СПб., 2008 (2-е изд. 2010)переиздано на англ. яз. в 2011 г.;

Российское зарубежье: социально-исторический феномен, роль и место в культурно-историческом наследии. М., 2008 переиздано на фр. яз. в 2012 г.;

Российско-азербайджанские отношения. Конец XX — начало XXI вв. — М.: Kremlin Multimedia, 2012.