ПИВОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ
ПИВОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ - русский государственный и военный деятель, дипломат, думный дворянин.
[Из дворянского рода, который вёл своё происхождение от смоленских бояр. Тысячник 3-й статьи по Ярославлю (1550 год), в Дворовой тетради 1550-х годов записан среди «дворовой литвы» по Ярославлю. Летом 1552 года, будучи головой в Свияжске, участвовал в подавлении выступлений черемисов на Горной стороне. В июне-августе 1559 года большой посол в Великое княжество Литовское (ВКЛ), в 1580 году руководил посольством к польскому королю Стефану Баторию. Участник Ливонской войны 1558-1583 годов, в том числе Полоцкого похода 1562-1563 годов, походов в Эстляндию под Вейсенштейн (ныне город Пайде, Эстония) (1573 год) и в Ливонию (1578 год).
К 1571 году в опричнине. Участник свадебных торжеств короля Ливонии Магнуса и княжны Марии Владимировны, дочери князя Владимира Андреевича (1573 год), царя Ивана IV и А.Г. Васильчиковой (из рода Васильчиковых) (1574 год). В 1580-1582 годах с почётным титулом наместника Козельского вёл переговоры с папским послом Антонио Поссевино о мирном посредничестве Папского престола в прекращении Ливонской войны, повлиявшие на заключение Ям-Запольского мира 1582 года. 25 апреля 1582 года на разбирательстве местнического спора князя А.И. Голицына и княгини А.И. Шуйского Пивов лично передавал «государево слово» боярам. Летом 1585 года 1-й воевода передового полка в походе под Казань против луговой черемисы. В 1586/1587 году находился в Астрахани думным дворянином при крымском царевиче Мурад-Гирее. В октябре 1589 года отправлен в Новгород для участия в подготовке к началу русско-шведской войны 1590-1593 годов.
Вероятно, в конце 1593 года ушёл со службы. Был крупным землевладельцем. Делал большие вклады в различные монастыри и храмы. Между мартом 1596 и 1598 годами принял монашеский постриг с именем Рафаил в Ростовском Борисоглебском монастыре. В последний раз упоминается в 1622 году, когда сделал вклад в московский Симонов монастырь по себе и своим родителям.
Источники:
Писцовые книги Московского государства. СПб., 1872. Ч. 1. Отд. 1;
Сборник Русского исторического общества. М., 1887. Т. 59;
Разрядная книга 1475–1605 гг. М., 1981–1982. Т. 2. Ч. 1–3.