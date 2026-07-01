ПИВОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ

ПИВОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ - русский государственный и военный деятель, дипломат, думный дворянин.

[Из дво­рян­ско­го ро­да, ко­то­рый вёл своё про­ис­хо­ж­де­ние от смо­лен­ских бо­яр. Ты­сяч­ник 3-й ста­тьи по Яро­слав­лю (1550 год), в Дво­ро­вой тет­ра­ди 1550-х годов за­пи­сан сре­ди «дво­ро­вой лит­вы» по Яро­слав­лю. Ле­том 1552 года, бу­ду­чи го­ло­вой в Сви­яж­ске, уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии вы­сту­п­ле­ний че­ре­ми­сов на Гор­ной сто­ро­не. В ию­не-августе 1559 года боль­шой по­сол в Великое княжество Ли­тов­ское (ВКЛ), в 1580 году ру­ко­во­дил по­соль­ст­вом к польскому ко­ро­лю Сте­фа­ну Ба­то­рию. Участ­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов , в том числе По­лоц­ко­го по­хо­да 1562-1563 годов , по­хо­дов в Эст­лян­дию под Вей­сен­штейн (ны­не город Пай­де, Эс­то­ния) (1573 год) и в Ли­во­нию (1578 год).

К 1571 году в оп­рич­ни­не. Участ­ник сва­деб­ных тор­жеств ко­ро­ля Ли­во­нии Маг­ну­са и княж­ны Ма­рии Вла­ди­ми­ров­ны, до­че­ри князя Вла­ди­ми­ра Анд­ре­еви­ча (1573 год), ца­ря Ива­на IV и А.Г. Ва­силь­чи­ко­вой (из ро­да Ва­силь­чи­ко­вых) (1574 год). В 1580-1582 годах с почётным ти­ту­лом на­ме­ст­ни­ка Ко­зель­ско­го вёл пе­ре­го­во­ры с пап­ским по­слом Ан­то­нио Пос­се­ви­но о мир­ном по­сред­ни­че­ст­ве Пап­ско­го пре­сто­ла в пре­кра­ще­нии Ли­вон­ской вой­ны, по­вли­яв­шие на за­клю­че­ние Ям-За­поль­ско­го ми­ра 1582 года. 25 апреля 1582 года на раз­би­ра­тель­ст­ве ме­ст­нического спо­ра князя А.И. Го­ли­цы­на и княгини А.И. Шуй­ско­го Пивов лич­но пе­ре­да­вал «го­су­да­ре­во сло­во» боя­рам. Ле­том 1585 года 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в по­хо­де под Ка­зань про­тив лу­го­вой че­ре­ми­сы. В 1586/1587 году на­хо­дил­ся в Ас­т­ра­ха­ни дум­ным дво­ря­ни­ном при крым­ском ца­ре­ви­че Му­рад-Ги­рее. В октябре 1589 года от­прав­лен в Нов­го­род для уча­стия в под­го­тов­ке к на­ча­лу русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов.

Ве­ро­ят­но, в конце 1593 года ушёл со служ­бы. Был круп­ным зем­ле­вла­дель­цем. Де­лал боль­шие вкла­ды в различные мо­на­сты­ри и хра­мы. Ме­ж­ду мар­том 1596 и 1598 годами при­нял мо­на­ше­ский по­стриг с име­нем Ра­фа­ил в Рос­тов­ском Бо­ри­сог­леб­ском монастыре. В по­след­ний раз упо­ми­на­ет­ся в 1622 году, ко­гда сде­лал вклад в московский Си­мо­нов монастырь по се­бе и сво­им ро­ди­те­лям.

Ис­точники:

Пис­цо­вые кни­ги Мо­с­ков­ско­го го­су­дар­ст­ва. СПб., 1872. Ч. 1. Отд. 1;

Сбор­ник Рус­ско­го ис­то­ри­че­ско­го об­ще­ст­ва. М., 1887. Т. 59;

Раз­ряд­ная кни­га 1475–1605 гг. М., 1981–1982. Т. 2. Ч. 1–3.