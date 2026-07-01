ПИТТСБУРГ

ПИТТСБУРГ - го­род на Се­ве­ро-Вос­то­ке США , в юго-западной час­ти шта­та Пен­силь­ва­ния.

Население 306,2 тысяч человек (2013 год; в том числе 25,8% - аф­роа­ме­ри­кан­цы; 4,4% - вы­ход­цы из стран Азии), вто­рой по чис­лу жи­те­лей в шта­те по­сле Фи­ла­дель­фии. С мно­го­численными при­го­ро­да­ми об­ра­зу­ет мет­ро­по­ли­тен­ский аре­ал (Боль­шой Питт­сбург) с населением около 2,4 миллионов человек Рас­по­ло­жен в хол­ми­стых западных пред­горь­ях Ап­па­ла­чей, в южной час­ти Ал­ле­ган­ско­го пла­то, при слия­нии рек Ал­ле­гей­ни и Мо­но­нга­хи­ла, об­ра­зую­щих реку Огайо. Круп­ный узел ав­то­мо­биль­ных и железнодорожных ма­ги­ст­ра­лей. Реч­ной порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (1952 год). Лёг­кое мет­ро (1984 год). Два фу­ни­ку­лё­ра на го­ру Ва­шинг­тон: «Мо­но­нга­хи­ла» (1870 год; са­мый ста­рый в США) и «Дю­кен» (1877 год).

До ев­ропейской ко­ло­ни­за­ции на тер­ри­то­рии современного Питтсбурга про­жи­ва­ли де­ла­ва­ры, иро­ке­зы и другие ин­дей­ские на­ро­ды. В 1740-1750-х годах объ­ект борь­бы ме­ж­ду Фран­ци­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей: в 1748 году - да­ро­ва­на Ге­оргом II зе­мель­ной ком­па­нии Огайо, в 1749 году - вре­мен­но за­ня­та французскими вой­ска­ми. В 1754 году - британскими ко­ло­ни­ста­ми ос­но­ван форт прин­ца Ге­ор­га (в честь бу­ду­ще­го ко­ро­ля Ге­ор­га III); в том же го­ду раз­ру­шен фран­цу­за­ми, по­стро­ив­ши­ми на его мес­те форт Дю­кен (Дьюкен; на­зван в честь гу­бер­на­то­ра Но­вой Фран­ции мар­ки­за М.А. Дю­ке­на).

В пе­ри­од Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов взят британским от­ря­дом под ко­мандованием генерала Дж. Фор­бса, за­ло­жив­ше­го вме­сто не­го форт Питт (в честь У. Пит­та Стар­ше­го). В но­ябре 1758 года впер­вые упо­ми­на­ет­ся как Питтс­бург (Pittsbourgh; в по­сле­дую­щем на­пи­са­ние на­зва­ния не­од­но­крат­но ме­ня­лось, современный ва­ри­ант окон­ча­тель­но ут­вер­ждён в 1911 году). В 1763 году пе­ре­жил оса­ду ин­дей­ских войск в пе­ри­од вос­ста­ния Пон­тиа­ка. В 1780 году, по­сле раз­гра­ни­че­ния с Вир­ги­ни­ей, окон­ча­тель­но во­шёл в со­став шта­та Пен­силь­ва­ния.

В конце XVIII века в Питтсубге от­кры­ты пер­вые пред­при­ятия чёр­ной ме­тал­лур­гии (1792 год), сте­коль­ной промышленности (1795 год) и су­до­строе­ния. Вы­год­ное по­ло­же­ние на пе­ре­се­че­нии тор­го­вых пу­тей; на­ли­чие близ го­ро­да ме­сто­ро­ж­де­ний ка­мен­но­го уг­ля, руд ме­тал­лов, за­па­сов дре­ве­си­ны, временное пре­кра­ще­ние по­ста­вок британских то­ва­ров в пе­ри­од анг­ло-аме­ри­кан­ской вой­ны 1812-1814 годов да­ли тол­чок эко­но­мическому раз­ви­тию Питтсбурга в первой половине XIX века.

В 1816 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. Роль Питтсбурга как транс­порт­но­го уз­ла воз­рос­ла по­сле за­вер­ше­ния строи­тель­ст­ва Пен­силь­ван­ско­го ка­на­ла (1834 год; свя­зал бас­сейн реку Огайо с по­бе­режь­ем Ат­лан­ти­че­ско­го океана; об­щая про­тя­жён­ность около 450 км) и ря­да железнодорожных ма­ги­ст­ра­лей. В 1850 году из-за бур­но­го раз­ви­тия чёр­ной ме­тал­лур­гии по­лу­чил не­офи­ци­аль­ное название «го­род ста­ли», или «ме­тал­лур­гическая сто­ли­ца».

Во второй XIX века Питтсбург - один из круп­ней­ших в стра­не цен­тров кор­по­ра­тив­но­го управ­ле­ния (воз­ник­ло мно­же­ст­во промышленных ком­па­ний, впо­след­ст­вии ве­ду­щих транс­на­цио­наль­ных кор­по­ра­ций) и бан­ков­ско­го де­ла. В пе­ри­од Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов - центр про­изводства су­до­вой и бро­ни­ро­ван­ной ста­ли, ору­жия и бо­е­при­па­сов. Один из цен­тров ра­бо­че­го дви­же­ния в США, в 1891 году - ос­но­ва­на Фе­де­ра­ция проф­со­юз­ных ор­га­ни­за­ций и ра­бо­чих сою­зов США и Ка­на­ды (смотрите Аме­ри­кан­ская фе­де­ра­ция тру­да). В начале XX века в Питтсбурге и его ок­ре­ст­но­стях вы­плав­ля­лось до 1/3 американской ста­ли, до­бы­ва­лось до 2/5 американского уг­ля, про­из­во­ди­лось около 20 миллионов т кок­са в год; на Питтсбург при­хо­ди­лось до 1/2 гру­зо­обо­ро­та пор­тов бас­сей­на Огайо - Мис­си­си­пи.

Бы­ст­рый рост го­ро­да спо­соб­ст­во­вал при­то­ку ми­гран­тов из ев­ропейских стран, осо­бен­но из Гер­ма­нии, Ир­лан­дии и Ита­лии, позд­нее (осо­бен­но ак­тив­но в 1916-1930 годы) - аф­роа­ме­ри­кан­цев из шта­тов Юга США. В пе­ри­од Второй ми­ро­вой вой­ны важ­ный центр про­изводства ста­ли для во­енных нужд со­юз­ни­ков по ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции (все­го про­из­ве­де­но около 95 миллионов т). В 1970-х годах го­род пе­ре­жи­вал спад про­изводства в тра­диционных от­рас­лях промышленности (осо­бен­но в чёр­ной ме­тал­лур­гии, где чис­лен­ность за­ня­тых со­кра­ти­лась поч­ти в 4 раза). В 1977 году для борь­бы с за­гряз­не­ни­ем воз­ду­ха и по­след­ст­виями эко­но­мического спа­да при­ня­та про­грам­ма «Ренессанс II» (пре­ду­смат­ри­ва­ла в том числе соз­да­ние со­ци­аль­но-куль­тур­ных объ­ек­тов).

В 1983, 1985, 1989 и 2007 годах вхо­дил в пя­тёр­ку наи­бо­лее бла­го­при­ят­ных для про­жи­ва­ния го­ро­дов США.

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