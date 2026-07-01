ПИТТСБУРГ
ПИТТСБУРГ - город на Северо-Востоке США, в юго-западной части штата Пенсильвания.
Население 306,2 тысяч человек (2013 год; в том числе 25,8% - афроамериканцы; 4,4% - выходцы из стран Азии), второй по числу жителей в штате после Филадельфии. С многочисленными пригородами образует метрополитенский ареал (Большой Питтсбург) с населением около 2,4 миллионов человек Расположен в холмистых западных предгорьях Аппалачей, в южной части Аллеганского плато, при слиянии рек Аллегейни и Мононгахила, образующих реку Огайо. Крупный узел автомобильных и железнодорожных магистралей. Речной порт. Международный аэропорт (1952 год). Лёгкое метро (1984 год). Два фуникулёра на гору Вашингтон: «Мононгахила» (1870 год; самый старый в США) и «Дюкен» (1877 год).
До европейской колонизации на территории современного Питтсбурга проживали делавары, ирокезы и другие индейские народы. В 1740-1750-х годах объект борьбы между Францией и Великобританией: в 1748 году - дарована Георгом II земельной компании Огайо, в 1749 году - временно занята французскими войсками. В 1754 году - британскими колонистами основан форт принца Георга (в честь будущего короля Георга III); в том же году разрушен французами, построившими на его месте форт Дюкен (Дьюкен; назван в честь губернатора Новой Франции маркиза М.А. Дюкена).
В период Семилетней войны 1756-1763 годов взят британским отрядом под командованием генерала Дж. Форбса, заложившего вместо него форт Питт (в честь У. Питта Старшего). В ноябре 1758 года впервые упоминается как Питтсбург (Pittsbourgh; в последующем написание названия неоднократно менялось, современный вариант окончательно утверждён в 1911 году). В 1763 году пережил осаду индейских войск в период восстания Понтиака. В 1780 году, после разграничения с Виргинией, окончательно вошёл в состав штата Пенсильвания.
В конце XVIII века в Питтсубге открыты первые предприятия чёрной металлургии (1792 год), стекольной промышленности (1795 год) и судостроения. Выгодное положение на пересечении торговых путей; наличие близ города месторождений каменного угля, руд металлов, запасов древесины, временное прекращение поставок британских товаров в период англо-американской войны 1812-1814 годов дали толчок экономическому развитию Питтсбурга в первой половине XIX века.
В 1816 году получил статус города. Роль Питтсбурга как транспортного узла возросла после завершения строительства Пенсильванского канала (1834 год; связал бассейн реку Огайо с побережьем Атлантического океана; общая протяжённость около 450 км) и ряда железнодорожных магистралей. В 1850 году из-за бурного развития чёрной металлургии получил неофициальное название «город стали», или «металлургическая столица».
Во второй XIX века Питтсбург - один из крупнейших в стране центров корпоративного управления (возникло множество промышленных компаний, впоследствии ведущих транснациональных корпораций) и банковского дела. В период Гражданской войны в США 1861-1865 годов - центр производства судовой и бронированной стали, оружия и боеприпасов. Один из центров рабочего движения в США, в 1891 году - основана Федерация профсоюзных организаций и рабочих союзов США и Канады (смотрите Американская федерация труда). В начале XX века в Питтсбурге и его окрестностях выплавлялось до 1/3 американской стали, добывалось до 2/5 американского угля, производилось около 20 миллионов т кокса в год; на Питтсбург приходилось до 1/2 грузооборота портов бассейна Огайо - Миссисипи.
Быстрый рост города способствовал притоку мигрантов из европейских стран, особенно из Германии, Ирландии и Италии, позднее (особенно активно в 1916-1930 годы) - афроамериканцев из штатов Юга США. В период Второй мировой войны важный центр производства стали для военных нужд союзников по антигитлеровской коалиции (всего произведено около 95 миллионов т). В 1970-х годах город переживал спад производства в традиционных отраслях промышленности (особенно в чёрной металлургии, где численность занятых сократилась почти в 4 раза). В 1977 году для борьбы с загрязнением воздуха и последствиями экономического спада принята программа «Ренессанс II» (предусматривала в том числе создание социально-культурных объектов).
В 1983, 1985, 1989 и 2007 годах входил в пятёрку наиболее благоприятных для проживания городов США.