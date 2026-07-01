ПИТТИ ПАЛАЦЦО
ПИТТИ ПАЛАЦЦО - памятник архитектуры и истории, комплекс музеев во Флоренции. Дворец с прилегающими к нему садами Боболи расположен на южном берегу рекии Арно.
В 1458 году по заказу Луки Питти был заложен первый камень здания, проект которого приписывался Ф. Брунеллески (уже умершему к этому времени), а также Л. Фанчелли. Первоначально ядро здания представляло собой куб, на главном фасаде которого, выходящем на площадь Питти, было по 7 окон на двух верхних этажах и 3 портала на первом. Строительство было прервано и возобновилось только в середине XVI века после покупки здания великим герцогом Тосканским Козимо I Медичи и Элеонорой Толедской в 1549 году и последовавшим за этим переездом двора Медичи в Палаццо Питти из Палаццо Веккьо. Дворец оставался герцогской резиденцией до XIX века, а после объединения Италии в 1865-1871 годах служил резиденцией короля Виктора Эммануила II. С 1912 года в собственности государства.
В XVI веке по проекту Б. Амманати сооружён монументальный двор (ныне носящий его имя), шедевр архитектуры флорентийского маньеризма, и осуществлена разбивка главных осей садов Боболи (перпендикулярные друг другу оси, одна из которых идёт от «Фонтана артишока» к крепости Форте-Бельведере, а вторая спускается к площади. Изолотто - искусственному острову, украшенному в начале XVII века скульптурой и лимонными деревьями в кадках). К северу от бокового фасада дворца Б. Буонталенти устроил грот, в котором находились статуи «Рабов» Микеланджело (заменены на копии, оригиналы находятся в Галерее Академии во Флоренции). На протяжении XVII и XVIII веков был существенно расширен главный фасад здания (по проектам Дж. и А. Париджи, Дж. Руджери и П. Поччанти). В середине XVII века по проекту и при непосредственном участии Пьетро да Кортоны была выполнена декорация (лепная и живописная) 5 парадных залов в главном анфиладе дворца, посвящённых божествам римской мифологии, а также Сала-делла-Стуфа. Над украшением других помещений дворца работали художники Б. Поччетти, Джованни да Сан-Джованни, Ф. Фурини, О. Ваннини, С. Риччи, Л. Сабателли.
Ныне в Палаццо Питти размещается ряд музеев, а также Инспекция по охране памятников провинций Флоренции, Пистойи и Прато. Большая часть парадного этажа занимает Палатинская галерея - одно из наиболее выдающихся собраний живописи в Италии, особенно богатое произведениями XVI-XVII веков разных школ - итальянской (Рафаэль, Фра Бартоломео, Я. Понтормо, А. дель Сарто, А. Бронзино, Д. Досси, Гарофало, Джорджоне, Тициан, Пальма Веккьо, П. Веронезе, Я. Тинторетто, Караваджо, Аннибале Карраччи, Гверчино, Г. Рени, С. Роза, Дж. Ланфранко, К. Дольчи и другие), фламандской (П.П. Рубенс, А. ван Дейк, Я. Брейгель «Бархатный»), голландской (К. ван Пуленбург, Я. Асселин), испанской (Х. Рибера, Д. Веласкес). Кроме этого, на парадном этаже находятся Королевские апартаменты, сохранившие отделку и обстановку XVIII-XIX веков. На третьем этаже располагается Галерея современного искусства, включающая произведения мастеров главным образом тосканских или работавших в Тоскане в конце XVIII - первой половине XX веков (П. Батони, А. Канова, П. Тенерани, Л. Бартолини, П. Бенвенути, Ф. Айец, К.П. Брюллов, Дж. Дюпре, Ф. Дзандоменеги, Дж. Фаттори, С. Лега, К. Писсарро, Дж. Болдини, М. Россо, Дж. Моранди). На первом этаже, в бывших летних апартаментах двора Медичи, находится Музей серебра - обширное собрание декоративно-прикладного искусства (ювелирные изделия флорентийской работы, произведения резьбы по слоновой кости, фарфор, посуда из золота и серебра, произведения восточного искусства), а на первом этаже в правой части дворца - Музей карет и экипажей. Специальный переход соединяет Палаццо Питти с расположенным к югу от бокового фасада дворцом Палаццина-делла-Меридиана (1778-1840 годы, архитекторы Г.М. Паолетти, П. Поччанти; в стиле классицизма), который вмещает ныне Музей костюма (одежда и ткани итальянской и европейской работы XVI-XX веков). В павильоне Касино-дель-Кавальере в садах Боболи - Музей фарфора.