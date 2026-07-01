ПИТТИ ПАЛАЦЦО

ПИТТИ ПАЛАЦЦО - па­мят­ник ар­хи­тек­ту­ры и ис­то­рии, ком­плекс му­зе­ев во Фло­рен­ции. Дво­рец с при­ле­гаю­щи­ми к не­му са­да­ми Бо­бо­ли рас­по­ло­жен на южном бе­ре­гу рекии Ар­но.

В 1458 году по за­ка­зу Лу­ки Пит­ти был за­ло­жен пер­вый ка­мень зда­ния, про­ект ко­то­ро­го при­пи­сы­вал­ся Ф. Бру­нел­ле­ски (уже умер­ше­му к это­му вре­ме­ни), а так­же Л. Фан­чел­ли. Пер­во­на­чаль­но яд­ро зда­ния пред­став­ля­ло со­бой куб, на главном фа­са­де ко­то­ро­го, вы­хо­дя­щем на площадь Пит­ти, бы­ло по 7 окон на двух верх­них эта­жах и 3 пор­та­ла на пер­вом. Строи­тель­ст­во бы­ло пре­рва­но и во­зоб­но­ви­лось толь­ко в середине XVI века по­сле по­куп­ки зда­ния ве­ли­ким гер­цо­гом Тос­кан­ским Ко­зи­мо I Ме­ди­чи и Эле­о­но­рой То­лед­ской в 1549 году и по­сле­до­вав­шим за этим пе­ре­ез­дом дво­ра Ме­ди­чи в Па­лац­цо Пит­ти из Па­лац­цо Век­кьо. Дво­рец ос­та­вал­ся гер­цог­ской ре­зи­ден­ци­ей до XIX века, а по­сле объ­е­ди­не­ния Ита­лии в 1865-1871 годах слу­жил ре­зи­ден­ци­ей ко­ро­ля Вик­то­ра Эмма­нуи­ла II. С 1912 года в соб­ст­вен­но­сти го­су­дар­ст­ва.

В XVI веке по про­ек­ту Б. Ам­ма­на­ти со­ору­жён мо­ну­мен­таль­ный двор (ны­не но­ся­щий его имя), ше­девр ар­хи­тек­ту­ры фло­рен­тий­ско­го мань­е­риз­ма , и осу­ще­ст­в­ле­на раз­бив­ка главных осей са­дов Бо­бо­ли (пер­пен­ди­ку­ляр­ные друг дру­гу оси, од­на из ко­то­рых идёт от «Фон­та­на ар­ти­шо­ка» к кре­по­сти Фор­те-Бель­ве­де­ре, а вто­рая спус­ка­ет­ся к площади. Изо­лот­то - ис­кусственному ост­ро­ву, ук­ра­шен­но­му в начале XVII века скульп­ту­рой и ли­мон­ны­ми де­ревь­я­ми в кад­ках). К се­ве­ру от бо­ко­во­го фа­са­да двор­ца Б. Бу­он­та­лен­ти уст­ро­ил грот, в ко­то­ром на­хо­ди­лись ста­туи «Ра­бов» Ми­ке­ланд­же­ло (за­ме­не­ны на ко­пии, ори­ги­на­лы на­хо­дят­ся в Га­ле­рее Ака­де­мии во Фло­рен­ции). На про­тя­же­нии XVII и XVIII веков был су­ще­ст­вен­но рас­ши­рен главный фа­сад зда­ния (по про­ек­там Дж. и А. Па­рид­жи, Дж. Руд­же­ри и П. Поч­чан­ти). В середине XVII века по про­ек­ту и при не­по­сред­ст­вен­ном уча­стии Пьет­ро да Кор­то­ны бы­ла вы­пол­не­на де­ко­ра­ция (леп­ная и жи­вопис­ная) 5 па­рад­ных за­лов в главном ан­фи­ла­де двор­ца, по­свя­щён­ных бо­же­ст­вам римской ми­фо­ло­гии, а так­же Са­ла-дел­ла-Сту­фа. Над ук­ра­ше­ни­ем других по­ме­ще­ний двор­ца ра­бо­та­ли ху­дож­ни­ки Б. Поч­чет­ти, Джо­ван­ни да Сан-Джо­ван­ни, Ф. Фу­ри­ни, О. Ван­ни­ни, С. Рич­чи, Л. Са­ба­тел­ли.

Ны­не в Па­лац­цо Пит­ти раз­ме­ща­ет­ся ряд му­зе­ев, а так­же Ин­спек­ция по ох­ра­не па­мят­ни­ков про­вин­ций Фло­рен­ции, Пис­тойи и Пра­то. Большая часть па­рад­но­го эта­жа за­ни­ма­ет Па­ла­тин­ская га­ле­рея - од­но из наи­бо­лее вы­даю­щих­ся со­б­ра­ний жи­во­пи­си в Ита­лии, осо­бен­но бо­га­тое про­из­ве­де­ния­ми XVI-XVII веков раз­ных школ - италь­ян­ской (Ра­фа­эль, Фра Бар­то­ло­мео, Я. Пон­тор­мо, А. дель Сар­то, А. Брон­зи­но, Д. Дос­си , Га­ро­фа­ло, Джорд­жо­не, Ти­ци­ан, Паль­ма Век­кьо, П. Ве­ро­не­зе, Я. Тин­то­рет­то, Ка­ра­вад­жо, Ан­ни­ба­ле Кар­рач­чи, Гвер­чи­но, Г. Ре­ни, С. Ро­за, Дж. Лан­фран­ко, К. Доль­чи и другие), фла­манд­ской (П.П. Ру­бенс, А. ван Дейк, Я. Брей­гель «Бар­хат­ный»), гол­ланд­ской (К. ван Пу­лен­бург, Я. Ас­се­лин), ис­пан­ской (Х. Ри­бе­ра, Д. Ве­ла­скес). Кро­ме это­го, на па­рад­ном эта­же на­хо­дят­ся Ко­ро­лев­ские апар­та­мен­ты, со­хра­нив­шие от­дел­ку и об­ста­нов­ку XVIII-XIX веков. На третьем эта­же рас­по­ла­га­ет­ся Га­ле­рея современного искусства, вклю­чаю­щая про­из­ве­де­ния мас­те­ров главным образом тос­кан­ских или ра­бо­тав­ших в Тос­ка­не в конце XVIII - первой половине XX веков (П. Ба­то­ни, А. Ка­но­ва, П. Те­не­ра­ни, Л. Бар­толи­ни, П. Бен­ве­ну­ти, Ф. Ай­ец, К.П. Брюл­лов, Дж. Дю­пре, Ф. Дзан­до­ме­не­ги, Дж. Фат­то­ри, С. Ле­га, К. Пис­сар­ро , Дж. Бол­ди­ни, М. Рос­со, Дж. Мо­ран­ди). На первом эта­же, в бывших лет­них апар­та­мен­тах дво­ра Ме­ди­чи, на­хо­дит­ся Му­зей сереб­ра - об­шир­ное со­б­ра­ние де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства (юве­лир­ные из­де­лия фло­рен­тий­ской ра­бо­ты, про­из­ве­де­ния резь­бы по сло­но­вой кос­ти, фар­фор, по­су­да из зо­ло­та и се­реб­ра, про­из­ве­де­ния восточного искусства), а на первом эта­же в пра­вой час­ти двор­ца - Му­зей ка­рет и эки­па­жей. Специальный пе­ре­ход со­еди­ня­ет Па­лац­цо Пит­ти с рас­по­ло­жен­ным к югу от бо­ко­во­го фа­са­да двор­цом Па­лац­ци­на-дел­ла-Ме­ри­диа­на (1778-1840 годы, ар­хи­тек­то­ры Г.М. Пао­лет­ти, П. Поч­чан­ти; в сти­ле клас­си­циз­ма), ко­то­рый вме­ща­ет ны­не Му­зей кос­тю­ма (оде­ж­да и тка­ни итальянской и ев­ропейской ра­бо­ты XVI-XX веков). В па­виль­о­не Ка­си­но-дель-Ка­валь­е­ре в са­дах Бо­бо­ли - Му­зей фар­фо­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)