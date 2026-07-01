ПИТТ УИЛЬЯМ СТАРШИЙ
ПИТТ УИЛЬЯМ СТАРШИЙ - первый граф Чатам, британский государственный и политический деятель.
По отцовской линии принадлежал к нуворишам, дед Питта разбогател на службе в Британской Ост-Индской компании. В 1719-1726 годах обучался в Итонском колледже, где сблизился с выходцами из аристократических кланов вигов, в 1727 году - в Тринити-колледже Оксфордского университета; затем несколько месяцев учился в Утрехтском университете. В 1731 году поступил на военную службу.
В 1735 году был избран членом парламента английского. В Палате общин присоединился к оппозиционной группе вигов (так называемых молодых патриотов), критиковавших политику главы правительства Р. Уолпола и требовавших активнее противодействовать Франции и Испании в Европе и в Новом Свете. В 1737 году получил должность при дворе наследного принца Фредерика, что усилило неприязнь к Питту со стороны Георга II, не любившего сына. После отставки Уолпола (1742 год) не получил правительственной должности и остался в оппозиции к новым кабинетам министров во главе с С. Комптоном, затем Г. Пелхемом.
В начальный период войны за Австрийское наследство (1740-1748 года) выступал против отправки британских войск для защиты Ганновера (был связан с Великобританией личной унией) и финансовой поддержки Пруссии, ратовал за ведение войны с Францией на море и в колониях.
В 1746 году был назначен вице-казначеем Ирландии, затем казначеем армии Великобритании. Способствовал усилению мощи британского флота, выступал за активизацию его действий против французов.
Пик политической карьеры Питта пришёлся на период Семилетней войны 1756-1763 годов. На фоне неблагоприятного для Великобритании начала военных действий Георг II в ноябре 1756 года был вынужден обратиться к Питту и поручил ему сформировать правительство (так называемое министерство Питта - Девоншира, в котором Питт занимал должность министра южного департамента). Хотя с июля 1757 года главой кабинета министров стал герцог Т. Ньюкасл, ведением войны фактически руководил Питт. Субсидируя армию прусского короля Фридриха II Великого в Европе, главным направлением действий британских вооружённых сил избрал Индию и Северную Америку.
Во внутренней политике стремился объединить вокруг вигов все основные политические группы. С началом правления Георга III (1760 год) положение Питта осложнилось.
В октябре 1761 года подал в отставку в знак протеста против отказа кабинета объявить войну Испании. Тем не менее, его стратегия принесла Великобритании успех в войне, закреплённый в Парижском мирном договоре 1763 года. Хотя сам Питт был им недоволен и считал условия договора в отношении Франции недостаточно жёсткими, его прославляли как вдохновителя и организатора победы.
После 1763 года продолжал активно выступать в парламенте, нередко подвергал критике деятельность правительства. В январе 1766 года поддержал требования североамериканских колоний об отмене Гербового акта 1765 года. В июле 1766 года по поручению короля сформировал правительственный кабинет, заняв в нём должность лорда - хранителя Малой печати. Получив титул графа Чатама, перешёл в Палату лордов, где не имел влияния.
В октябре 1768 года ушёл в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Скончался в своём поместье. На протяжении жизни благодаря своим ярким выступлениям и лидерству в Палате общин был известен как «Великий коммонер» (от английского House of Commons - Палата общин).
Похоронен в Вестминстерском аббатстве.
Источники:
Almon J. Anecdotes of the life of the Right Honourable William Pitt, earl Chatham, and of the principle events of his time; with his speeches in Parliament, from the year 1736 to the year 1778. L., 1792. Vol. 1-4.