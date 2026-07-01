ПИТТ УИЛЬЯМ СТАРШИЙ

ПИТТ УИЛЬЯМ СТАРШИЙ - первый граф Ча­там, британский государственный и по­ли­тический дея­тель.

По от­цов­ской ли­нии при­над­ле­жал к ну­во­ри­шам, дед Питта раз­бо­га­тел на служ­бе в Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии . В 1719-1726 годах обу­чал­ся в Итон­ском кол­лед­же, где сбли­зил­ся с вы­ход­ца­ми из ари­сто­кра­тических кла­нов ви­гов, в 1727 году - в Три­ни­ти-кол­лед­же Окс­форд­ско­го университета; за­тем несколько ме­ся­цев учил­ся в Утрехт­ском университете. В 1731 году по­сту­пил на во­енную служ­бу.

В 1735 году был из­бран чле­ном пар­ла­мен­та анг­лий­ско­го. В Па­ла­те об­щин при­сое­ди­нил­ся к оп­по­зиционной груп­пе ви­гов (так называемых мо­ло­дых пат­рио­тов), кри­ти­ко­вав­ших по­ли­ти­ку гла­вы пра­ви­тель­ст­ва Р. Уол­по­ла и тре­бо­вав­ших ак­тив­нее про­ти­во­дей­ст­во­вать Фран­ции и Ис­па­нии в Ев­ро­пе и в Но­вом Све­те. В 1737 году по­лу­чил долж­ность при дво­ре на­след­но­го прин­ца Фре­де­ри­ка, что уси­ли­ло не­при­язнь к Питту со сто­ро­ны Ге­ор­га II, не лю­бив­ше­го сы­на. По­сле от­став­ки Уол­по­ла (1742 год) не по­лу­чил пра­ви­тельственной долж­но­сти и ос­тал­ся в оп­по­зи­ции к но­вым ка­би­не­там ми­ни­ст­ров во гла­ве с С. Ком­пто­ном, за­тем Г. Пел­хе­мом.

В на­чаль­ный пе­ри­од вой­ны за Ав­ст­рийское на­след­ст­во (1740-1748 года) вы­сту­пал про­тив от­прав­ки британских войск для за­щи­ты Ган­но­ве­ра (был свя­зан с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей лич­ной уни­ей) и фи­нан­со­вой под­держ­ки Прус­сии, ра­то­вал за ве­де­ние вой­ны с Фран­ци­ей на мо­ре и в ко­ло­ни­ях.

В 1746 году был на­зна­чен ви­це-ка­зна­че­ем Ир­лан­дии, за­тем ка­зна­че­ем ар­мии Ве­ли­ко­бри­та­нии. Спо­соб­ст­во­вал уси­ле­нию мо­щи британского фло­та, вы­сту­пал за ак­ти­ви­за­цию его дей­ст­вий про­тив фран­цу­зов.

Пик по­ли­тической карь­е­ры Питта при­шёл­ся на пе­ри­од Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов. На фо­не не­бла­го­при­ят­но­го для Ве­ли­ко­бри­та­нии на­ча­ла во­енных дей­ст­вий Ге­орг II в но­ябре 1756 года был вы­ну­ж­ден об­ра­тить­ся к Питту и по­ру­чил ему сфор­ми­ро­вать пра­ви­тель­ст­во (так называемое ми­ни­стер­ст­во Пит­та - Де­вон­ши­ра, в ко­то­ром Питт за­ни­мал долж­ность министра южного департамента). Хо­тя с ию­ля 1757 года гла­вой ка­би­не­та ми­ни­ст­ров стал гер­цог Т. Нью­касл, ве­де­ни­ем вой­ны фак­ти­че­ски ру­ко­во­дил Питт. Суб­си­ди­руя ар­мию прусского ко­ро­ля Фрид­ри­ха II Ве­ли­ко­го в Ев­ро­пе, главным на­прав­ле­ни­ем дей­ст­вий британских во­оружённых сил из­брал Ин­дию и Северную Аме­рику.

Во внутренней по­ли­ти­ке стре­мил­ся объ­еди­нить во­круг ви­гов все основные по­ли­тические груп­пы. С на­ча­лом прав­ле­ния Ге­ор­га III (1760 год) по­ло­же­ние Питта ос­лож­ни­лось.

В октябре 1761 года по­дал в от­став­ку в знак про­тес­та про­тив от­ка­за ка­би­не­та объ­я­вить вой­ну Ис­па­нии. Тем не ме­нее, его стра­те­гия при­нес­ла Ве­ли­ко­бри­та­нии ус­пех в вой­не, за­кре­п­лён­ный в Па­риж­ском мир­ном до­го­во­ре 1763 года. Хо­тя сам Питт был им не­до­во­лен и счи­тал ус­ло­вия до­го­во­ра в от­но­ше­нии Фран­ции не­дос­та­точ­но жё­ст­ки­ми, его про­слав­ля­ли как вдох­но­ви­те­ля и ор­га­ни­за­то­ра по­бе­ды.

По­сле 1763 года про­дол­жал ак­тив­но вы­сту­пать в пар­ла­мен­те, не­ред­ко под­вер­гал кри­ти­ке дея­тель­ность пра­ви­тель­ст­ва. В январе 1766 года под­дер­жал тре­бо­ва­ния североамериканских ко­ло­ний об от­ме­не Гер­бо­во­го ак­та 1765 года. В ию­ле 1766 года по по­ру­че­нию ко­ро­ля сфор­ми­ро­вал пра­ви­тельственный ка­би­нет, за­няв в нём долж­ность лор­да - хра­ни­те­ля Ма­лой пе­ча­ти. По­лу­чив ти­тул гра­фа Ча­та­ма, пе­ре­шёл в Па­ла­ту лор­дов, где не имел влия­ния.

В октябре 1768 года ушёл в от­став­ку из-за ухуд­ше­ния со­стоя­ния здо­ро­вья. Скон­чал­ся в сво­ём по­ме­стье. На про­тя­же­нии жиз­ни бла­го­да­ря сво­им яр­ким вы­сту­п­ле­ни­ям и ли­дер­ст­ву в Па­ла­те об­щин был из­вес­тен как «Ве­ли­кий ком­мо­нер» (от английского House of Commons - Па­ла­та об­щин).

По­хо­ро­нен в Вест­мин­стер­ском аб­бат­ст­ве.

Ис­точники:

Almon J. Anecdotes of the life of the Right Honourable William Pitt, earl Chat­ham, and of the principle events of his time; with his speeches in Parliament, from the year 1736 to the year 1778. L., 1792. Vol. 1-4.

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