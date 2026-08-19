Питт Ста́рший, Уильям

Питт ( англ. Pitt) Ста́рший, Уильям , 1‑й граф Чатам (15.11.1708, Лондон — 11.05.1778, Хейс, Кент) — английский государственный деятель, один из создателей Британской империи . Член парламента с 1735, участник вигской группировки «патриотов», критиковавшей миролюбивую политику премьер-­министра Р. Уолпола и требовавшей открытия испанских колоний для английских товаров. Во время вой­ны за Австрийское наследство (1740–1748), выступал против участия Великобритании в вой­не в Европе и настаивал на активизации военно-­морской политики. Активность П. С. во время мятежа якобитов в 1745 привели его в правительство, где он получил должность военного казначея (1746–1755). П. С. стал архитектором побед в Семилетней вой­не 1756–1763 , позволивших Великобритании завладеть Индией и существенно умножить владения в Сев. Америке. Формально занимая должность государственного секретаря (1756–1761), П. С. руководил правительством и разработал стратегию победоносной вой­ны — заключив союз с Пруссией и оказывая ей финансовую помощь, сковать в Европе вооруженные силы Франции, России и Австрии и перенести военные действия в колонии Сев. Америки и Индии; имея преимущество во флоте, наносить удары по французскому побережью. Успешное достижение целей привело к финансовому перенапряжению Великобритании и значительному росту государственного долга. Начавшиеся переговоры с Францией о мире вызвали неприятие П. С. и побудили его уйти в отставку. Накануне Вой­ны за независимость в Северной Америке 1775–1783 П. С. решительно осуждал налоговую политику Великобритании в колониях.

Лит. : Dick L. Eighteenth-­Century Bri­tish Premiers: Walpole to the Younger Pitt. New York, 2011. С. В. Кондратьев.