ПИТРИ УИЛЬЯМ МЭТЬЮ ФЛИНДЕРС
ПИТРИ УИЛЬЯМ МЭТЬЮ ФЛИНДЕРС - британский археолог, член Британской АН (1904 год), член Лондонского королевского общества (1902 год).
Один из основателей современной археологии Древнего Египта. Внук М. Флиндерса. Получил домашнее образование. Начав в 1872 году с исследования вместе с отцом (инженером и геодезистом) Стонхенджа и затем (самостоятельно) других археологических памятников Южной Англии, Питри с 1880 года изучал пирамиды в Гизе и затем до середины 1920-х годах возглавлял экспедиции практически на всех древних памятниках долины Нила. Продавая часть находок музеям, пропагандируя свои результаты ежегодными выставками и публикациями, Питри получал финансирование следующих раскопок.
Заинтересовавшись проблемами, связанными с гиксосами, и в связи с осложнившимися условиями вывоза памятников из Египта, в 1926-2938 годах работал в Палестине (в том числе в Гизе в 1927-1934 годы), заложив и здесь основы научной археологии. В число самых ярких из многочисленных открытий Питри входят: древнегреческий город в дельте Нила Навкратис; припирамидный город эпохи Среднего царства Илахун (Кахун) и связанные с ним царские погребения с ювелирными украшениями; дворец и амарнские памятники в Ахетатоне; огромный додинастический некрополь в Нагаде; царские гробницы I-II династий в Абидосе (памятник открыт французским учёным Э. Амелино); так называемые синайские (другое название протосинайские) надписи второй половины II тысячелетия до н.э.; «стела Израиля» в Фивах (победная стела фараона Мернептаха с первым упоминанием племени израиль в египетских источниках; конец XIII века до н.э.); археологические памятники в Танисе, Дафнах (Тафны), Небеше, Хаваре, Биахму, Мейдуме, Мемфисе и др.
В 1892-1933 годах Питри - профессор (затем почётный профессор) кафедры египтологии (первой в Великобритании) в Университетском колледже (Лондон). В 1894 году основал «Egyptian Research Account» (с 1905 года - Британская школа археологии в Египте). Основатель, на протяжении 20 лет издатель и редактор журнала «Ancient Egypt» (с 1914 года).
Публикации результатов раскопок Питри, отличает оперативность. В его работах впервые показана значимость археологического контекста (а не только отдельных шедевров и текстов) как исторического источника. Питри создал (к 1899 году) систему относительной датировки по керамике (Sequence Dates, SD) на основе разработанной немецким археологом и историком искусства И. Фуртвенглером методики стилистического анализа для датирования древнегреческой скульптуры и орнаментированной керамики. Со своим учеником Э. Гарднером около 1891 года установил синхронизм между египетской и греческой керамикой. Питри - автор ряда фундаментальных обобщений по археологии, истории и религии Древнего Египта, проблеме происхождения алфавитного письма, методологии археологии, древней метрологии. Важен его вклад в музейное дело (проблемы реставрации и консервации памятников). Среди учеников Питри - Дж. Квибелл, Питри Ньюберри, Г. Картер, Э.Р. Эйртон, Ф.Л. Гриффис, Г. Франкфорт, один из основателей научной археологии в Японии Косаку Хамада. Питри был поборником доступности для женщин высшего образования (у него учились М. Мюррей, Г. Катон-Томпсон, О. Тафнелл).
В 1923 году удостоен титула сэра. Собранная Питри обширная коллекция египетских древностей, включающая шедевры, ныне хранится в Университетском колледже (Лондон); многочисленные памятники куплены у Питри (с 1902 года) Бруклинским музеем искусства (США) и другими музеями.
Сочинения:
Inductive metrology. L., 1877;
A history of Egypt. L., 1894-1905. Vol. 1-5;
Methods and aims in archaeology. L., 1904;
The formation of the alphabet. L., 1912;
Amulets. L., 1914;
Tools and weapons. L., 1917;
Seventy years in archaeology. L., 1931;
Measures and weights. L., 1934.