ПИТОЛЬ СЕРХИО
ПИТОЛЬ СЕРХИО - мексиканский писатель, дипломат.
Из семьи промышленников. Окончил юридический факультет Мексиканского национального автономного университета (1955 год); преподавал в нём. С 1960 года служил советником по культуре при посольствах Мексики в странах Азии (Индия, Китай), Западной и Восточной Европы (в том числе в СССР).
В 1969-1972 годах жил в Барселоне, работал переводчиком. Дебютировал сборником рассказов «Границы времени» («Tiempo cercado», 1959 год); разрабатывал в духе магического реализма мотивы дисгармонии («асимметрии»), фантастичности и непознаваемости бытия: сборники рассказов «Ад для всех» («Infierno de todos», 1965 год), «Не существует подобного места» («No hay tal lugar», 1967 год) и другие. Автор психологической повести «Состязание поэтов» («Juegos florales», 1982 год; русский перевод 1985 года), где размышлял об истоках творческого процесса; романа «Парад любви» («El desfile del amor», 1984 год), пародировавшего каноны детектива. Широкую популярность снискала автобиографическая книга «Волшебник из Вены» («El mago de Viena», 2005 год), в которую вошли заметки о путешествиях, литературных произведениях, а также советы воображаемым читателям. Среди других произведений: мемуары «Подпольная автобиография» («Una autobiographia soterrada», 2010 год); переводы сочинений А.П. Чехова, Д. Конрада, Дж. Остин и других.
Сочинения:
[В кн.:] Мексиканская повесть, 80-е гг. М., 1985;
Obras reunidas. Méx., 2003-2008. Vol. 1-5.