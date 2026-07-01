ПИТОЛЬ СЕРХИО

ПИТОЛЬ СЕРХИО - мексиканский пи­са­тель, ди­пло­мат.

Из се­мьи про­мыш­лен­ни­ков. Окон­чил юри­дический факультет Мексиканского национального ав­то­ном­но­го университета (1955 год); пре­по­да­вал в нём. С 1960 года слу­жил со­вет­ни­ком по куль­ту­ре при по­соль­ст­вах Мек­си­ки в стра­нах Азии (Ин­дия, Ки­тай), Западной и Восточной Ев­ро­пы (в том числе в СССР).

В 1969-1972 годах жил в Бар­се­ло­не, ра­бо­тал пе­ре­во­дчи­ком. Де­бю­ти­ро­вал сборником рас­ска­зов «Гра­ни­цы вре­ме­ни» («Tiempo cercado», 1959 год); раз­ра­ба­ты­вал в ду­хе ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма мо­ти­вы дис­гар­мо­нии («асим­мет­рии»), фан­та­стич­но­сти и не­по­зна­вае­мо­сти бы­тия: сборники рас­ска­зов «Ад для всех» («Infierno de to­dos», 1965 год), «Не су­ще­ст­ву­ет по­доб­но­го мес­та» («No hay tal lugar», 1967 год) и другие. Ав­тор пси­хо­ло­гической по­вес­ти «Со­стя­за­ние по­этов» («Juegos florales», 1982 год; русский перевод 1985 года), где раз­мыш­лял об ис­то­ках творческого про­цес­са; ро­ма­на «Па­рад люб­ви» («El desfile del amor», 1984 год), па­ро­ди­ро­вав­ше­го ка­но­ны де­тек­ти­ва. Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность сни­ска­ла ав­то­био­гра­фическая книга «Вол­шеб­ник из Ве­ны» («El mago de Viena», 2005 год), в ко­то­рую во­шли за­мет­ки о пу­те­ше­ст­ви­ях, литературных про­из­ве­де­ни­ях, а так­же со­ве­ты во­об­ра­жае­мым чи­та­те­лям. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ме­муа­ры «Под­поль­ная ав­то­био­гра­фия» («Una auto­biographia soterrada», 2010 год); пе­ре­во­ды со­чи­не­ний А.П. Че­хо­ва, Д. Кон­ра­да , Дж. Ос­тин и других.

Сочинения:

[В кн.:] Мек­си­кан­ская по­весть, 80-е гг. М., 1985;

Obras reunidas. Méx., 2003-2008. Vol. 1-5.

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